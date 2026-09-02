ఉత్తరాంధ్రలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం - అనకాపల్లి గడ్డను ముద్దాడిన గోదావరి జలాలు
పోలవరం ఎడమ కాలువ నుంచి నీరు విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - పాయకరావుపేట వద్ద రెగ్యులేటర్ ఆన్ చేసి నీటి విడుదల - పోలవరం ఎడమ కాలువలో గోదారమ్మకు జలహారతి పట్టి ఆహ్వానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 6:14 PM IST
CM Chandrababu Jalaharathi to Godavari Water : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారమైంది. గోదారమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతూ తూర్పు కనుమలను దాటుకుంటూ ఉత్తరాంధ్ర నేలను పలకరించింది. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎడమ కాలువ ద్వారా గోదావరి జలాలు అనకాపల్లి జిల్లాకు చేరుకున్నాయి. నదులు, కొండలను తొలిచి ఇంజినీరింగ్ అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకున్న కాలువ ద్వారా తరలివచ్చిన గోదారి తల్లికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాయకరావుపేటలో అఖండ జలహారతితో స్వాగతం పలికారు.
గోదారి జల సవ్వడులు ఉత్తరాంధ్ర నేలను ముద్దాడాయి. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి గోదావరి నీళ్లను ఉత్తరాంధ్రకు తరలించే పైలాన్ లాగి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. అపురూప క్షణాలను కలకాలం గుర్తుండేలా అందరితో కలిసి గ్రూప్ ఫోటో దిగారు.
ఆ తర్వాత నేతలతో కలిసి ఓపెన్ టాప్ జీపులో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ పోలవరం కాలవ వద్దకు చేరుకున్నారు. ఈ సమయంలో చంద్రబాబుకు స్వాగతం పలుకుతూ కోలాటంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర సంప్రదాయ నృత్యం తప్పెటగుళ్లను ప్రదర్శించారు. నృత్యాలను తిలకించిన చంద్రబాబు వారిని అభినందించారు. అనంతరం పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా ఉత్తరాంధ్రకు నీళ్లను తరలించే మ్యాప్తోపాటు డయాగ్రమ్ను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
సంప్రదాయ బద్ధంగా పూజలు : తర్వాత కాలువపై ఏర్పాటు చేసిన గేట్ల దగ్గరికి చేరుకున్న చంద్రబాబు రెగ్యులేటర్ ఆన్చేసి అనకాపల్లి జిల్లాకు నీటిని విడుదల చేశారు. తర్వాత గోదారమ్మకు సంప్రదాయ బద్ధంగా పూజలు చేశారు. గోదావరి తల్లికి సారె సమర్పించారు. నాగహారతి ఇచ్చారు. నీళ్లను నెత్తిన చల్లుకుని పులకించారు. చుట్టూ ఉన్న నేతలతోపాటు ప్రజలపైనా గోదావరి జలాలను చల్లారు. అనంతరం గేట్ల దగ్గరికి చేరుకున్న చంద్రబాబు గోదావరి తల్లికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. తర్వాత మరో గేటు దగ్గర రైతులతో కలిసి రెగ్యులేటర్ ఆన్చేసి నీటిని విడుదల చేశారు. తర్వాత నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు.
కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు : తమ ప్రాంతానికి వచ్చిన గోదారమ్మను చూసిన ప్రజలు పరవశించిపోయారు. ఎన్నో ఏళ్ల సుదీర్ఘ స్వప్నం ఎట్టకేలకు నెరవేరిందంటూ పులకించిపోయారు. తమ ఆకాంక్షను నెరవేర్చిన కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. గోదారి తల్లికి వినయంగా నమస్కరించి తమ కృతజ్ఞతను చాటుకున్నారు.
నెరవేరిన స్వప్నం - ఉత్తరాంధ్రను తాకిన గోదావరి జలాలు
ఉత్తరాంధ్రలో గోదారమ్మ పరవళ్లు - జలహారతితో స్వాగతం పలికిన సీఎం చంద్రబాబు