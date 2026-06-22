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ఆ పార్టీల కుట్ర - ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేసే యత్నం: చంద్రబాబు

ఫేక్ ప్రచారం చేస్తూ ఉద్యోగులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు - మానవీయ కోణంలో పీజీఆర్ఎస్ అర్జీలు పరిష్కారం - ఆర్టీజీఎస్‌పై సమీక్షలో అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

CM Chandrababu Review on RTGS
CM Chandrababu Review on RTGS (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 4:00 PM IST

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CM Chandrababu Review on RTGS : రాష్ట్రంలో కుట్రలు పన్నే పార్టీలు ఉన్నాయని, ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. వివిధ సంఘటనలకు కులం, మతం అనే రంగు పులుముతున్నారని దుయ్యబట్టారు. వాటిని వివాదాస్పద అంశాలుగా మార్చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఫేక్ ప్రచారం చేస్తూ ఉద్యోగులు, అధికారులను బద్నాం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. ఇలాంటి విషయాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తప్పుడు ప్రచారాలను, విద్వేషాలు పెంచే ఘటనల్ని కంట్రోల్ చేసేలా ఉద్యోగులు, అధికారులు అప్రమత్తతతో వ్యవహరించాలని స్పష్టం చేశారు. మానవీయ కోణంలో పీజీఆర్ఎస్ అర్జీల పరిష్కారించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆర్టీజీఎస్​పై సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.

తప్పు చేసిన వాడు ఎప్పుడూ తప్పించుకోలేడు : ఇటీవల కాలంలో మానసిక సమస్యల కారణంగా కూడా కొంత మంది నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డ్రగ్స్, గంజాయిలకు అలవాటు పడి తప్పు దారి పడుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. 2019లో జరిగిన కొన్ని నేరాలను ఇప్పుడు ట్రేస్ చేసి పట్టుకుంటున్నారని, శిక్షలు కూడా పడుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఇలాంటివి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని చంద్రబాబు తెలిపారు. తప్పు చేసిన వాడు ఎప్పుడూ తప్పించుకోలేడని హెచ్చరించారు.

డిసెంబర్ నెలలో క్వాంటం కంప్యూటర్ లాంఛ్ చేసేలోగా క్వాంటం పార్కు, సెమీ కండక్టర్ల పార్క్ ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి వివిధ శాఖల పని తీరుపై సమీక్షించారు. సమస్య పరిష్కారం కోసం అధికారులు, ఉద్యోగుల వద్దకు వచ్చే పౌరులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలన్నారు. ఏపీకి బలమైన మానవ వనరుల వ్యవస్థ అవసరమని గుర్తుచేశారు. వినూత్నంగా ఆలోచన చేయకపోతే వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం అవుతాయని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రజల ముందుకు రెండేళ్ల అభివృద్ధిపై నివేదికలు : మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో చేసిన అభివృద్ధి, సాధించిన విజయాలను నేరుగా ప్రజల ముందు ఉంచనుంది. ఇందుకోసం ఆయా రంగాల వారీ 10 అంశాలపై నివేదికలు విడుదల చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే నిర్ణయించారు. 10 అంశాల్లో అభివృద్ధి, ఆర్థిక రంగం, సుపరిపాలన, సంక్షేమం-సాధికారత అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలను ముఖ్యమంత్రి విడుదల చేస్తారు.

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