విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచం - మరోసారి స్పష్టం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్లలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - 'రైతన్నా మీకోసం' కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతులు, రైతు కుటుంబాలతో ముఖాముఖి
Published : December 3, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 6:13 PM IST
CM Chandrababu Interacts with Farmers in Nallajarla: విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచేది లేదని సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఛార్జీలు పెంచకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేస్తామని తెలిపారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్లలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. 'రైతన్నా మీకోసం' కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతులు, రైతు కుటుంబాలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ పంచ సూత్రాలపై అవగాహన కల్పించారు. వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశీలించి అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సీఎం పరిశీలించారు.
అనంతరం సీఎం మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చామని, అలా ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేసి ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నామని తెలిపారు. సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ అయిందని అన్నారు. ఏడాదికి 3 సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వమిది అని కొనియాడారు. మహిళలు ఉచితంగా బస్సుల్లో ప్రయాణించే సౌకర్యం కల్పించామని, అలానే ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా 'తల్లికి వందనం' అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. గోతులు పడిన రహదారులకు మరమ్మతులు చేస్తున్నామని జనవరి ఆఖరినాటికి రహదారుల మరమ్మతులు పూర్తవుతాయని అన్నారు.
పెన్నా వరకూ గోదావరి జలాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రమని రైతుల సమస్యలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తున్నామని వెల్లడించారు. రైతన్నకు అండగా ఉంటామనేది మా మొదటి నినాదమని నీటి వనరులు పెంచేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని అన్నారు. గోదావరి జలాలను కృష్ణా నదికి కలిపామని అలానే రాబోయే రోజుల్లో వంశధారకు కూడా కలిపి పెన్నా వరకూ తీసుకెళ్తామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. సమస్యలను చూసి భయపడకుండా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని అవి పరిష్కారమయ్యే వరకు ఒక యజ్ఞం చేయాలని సూచించారు. రైతుల ఆదాయం మరింత పెరగాలని అన్నారు. మారిన ఆహారపు అలవాట్ల ప్రకారం ప్రణాళికలు చేసుకోవాలని, ఆరోగ్యం లేకుంటే ఏమి ఉన్నా నిరూపయోగమేనని అన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంజీవని కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
రాష్ట్రంలో సుపరిపాలన, జవాబుదారీతనం తీసుకొస్తున్నామని వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా ఏ పని కావాలన్నా ఆన్లైన్లోనే చేసుకోవచ్చని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఇకపై కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పని లేదని, ప్రతి పౌరుడికి అవసరమైన సేవలన్నీ ఆన్లైన్లోనే ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కృష్ణా, గోదావరి జలాలు సముద్రంలోకి పోతున్నాయని అన్నారు. ఈ ఏడాది రిజర్వాయర్లలో 900 టీఎంసీలు ఉన్నాయని కనీసం 600 నుంచి 700 టీఎంసీల భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. భూగర్భ జలాలు రాయలసీమలో పెరిగాయని తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో తగ్గాయని అన్నారు. భూమినే జలాశయంగా చేసి భూగర్భ జలాలు పెంచుకుంటే కరవు అనేదే ఉండదని సీఎం తెలిపారు.
