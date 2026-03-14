'రాష్ట్రాభివృద్ధిలో రైతులది కీలక పాత్ర' - అన్నదాతలతో చంద్రబాబు మాటామంతీ
ఏలూరు జిల్లాలో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామన్న సీఎం చంద్రబాబు - యుద్ధం వల్ల కోడిగుడ్లు, సీమ అరటి ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు ఆగిపోయాయన్న మఖ్యమంత్రి
Published : March 14, 2026 at 2:17 PM IST
CM Chandrababu Interaction with Farmers at Gannavaram Constituency: కృష్ణాజిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్థానిక రైతులు సాగు చేస్తున్న పంటలను పరిశీలించారు. టమాటా, వంకాయ పంటలను సాగు చేస్తున్న తోట వడ్డీకాసులు కుటుంబంతో మాటామంతీ సాగించారు. వారితో పాటు టమాటా పంట వద్దకు వెళ్లి పంటను పరిశీలించారు. డ్రిప్తో సాగు చేస్తూ మొక్క దశలో ఉన్న వంగ తోటను చూశారు. రెండెకరాల్లో తాను వంగ పంట సాగు చేపట్టినట్టు రైతు వడ్డీకాసులు సీఎంకు తెలిపారు.
పంటకు అయ్యే పెట్టుబడి, వచ్చే దిగుబడి గురించి రైతు దంపతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం తుళిమిల్లి లక్ష్మణరావు అనే యువ రైతు వద్దకు వెళ్లారు. పంటల్లో డ్రోన్ వినియోగిస్తున్న తుల్లిమిల్లి లక్ష్మణరావు అనే యువ రైతుతో మాట్లాడారు. డ్రోన్ వినియోగం, సమయం, శ్రమ, ఆర్థిక ఆదా, కలిగే ప్రయోజనాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. సాంప్రదాయ పిచికారీకి, డ్రోన్తో స్ప్రే చేసే దానికి మధ్య సమయం, శ్రమలో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని పరిశీలించారు.
రాష్ట్రాభివృద్ధిలో రైతులది కీలక పాత్ర: వ్యవసాయంలో రైతులకు సాంకేతిక సహకారం అందించేలా త్వరలోనే ఏఐ ఆగ్రోనమిస్ట్ను రాష్ట్రమంతటా అందుబాటులోకి తెస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఏలూరు జిల్లాలో 500 ఎకరాల్లో కోకో సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. యుద్ధం వల్ల కోడిగుడ్లు, సీమ అరటి ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు ఆగిపోయాయన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో రైతులది కీలక పాత్ర అని అన్నారు. వ్యవసాయంలో ఆధునిక టెక్నాలజీ వాడేలా ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు. సాగు పద్ధతుల్లో ఆధునికీకరణ తెస్తున్నామని చెప్పారు. మీ పంటలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేలా మల్లవల్లిలో ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు లూలూకు ఇచ్చి ప్రారంభిస్తున్నట్లు సీఎం వివరించారు. నాణ్యమైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పండిస్తే గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసి మెరుగైన ధరలు కల్పిస్తాంయని అన్నారు. నూజివీడు మామిడిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ప్రసంగం వినతుల స్వీకరణ: 6.30 గంటలకు కలెక్టర్ స్వాగత ఉపన్యాసం తర్వాత సీఎం దాదాపు గంట ప్రసంగించారు. అన్నదాత సుఖీభవ సొమ్ము విడుదల చేస్తూ చెక్కును ఆవిష్కరించారు. నేరుగా ప్రజల వద్దకు వచ్చి వినతులు స్వీకరించారు. అనంతరం గన్నవరం విమానాశ్రయానికి బయలుదేరి వెళ్లిపోయారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, విప్ యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణరావు, కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ, ఎస్పీ విద్యాసాగర్నాయుడు, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు వీరంకి గురుమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
