విజయవాడ బీసెంట్ రోడ్డులో సీఎం చంద్రబాబు - వ్యాపారులతో మాటామంతి
జీఎస్టీ మార్పుతో కలుగుతున్న లబ్ధిపై ఆరా - దుకాణదారులతో మాట్లాడి, సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి
Published : October 20, 2025 at 9:19 AM IST
CM Chandrababu Interact With Businessman at Vijayawada : జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల వ్యాపారులకు కలుగుతున్న ప్రయోజనాలను తెలుసుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా ఆదివారం విజయవాడ బీసెంట్ రోడ్డులో పర్యటించారు. ‘సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన అక్కడికి వెళ్లారు. 180 మీటర్ల మేర కాలినడకనే దుకాణాల వద్దకు వెళ్లి, వ్యాపారులతో మాట్లాడారు. తొలుత చింతజపూడి దుర్గారావు అనే వీధి వ్యాపారితో మాట్లాడారు. వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తాను ప్రమిదలు, జ్యూట్బ్యాగుల వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు చంద్రబాబుకు తెలిపారు.
చెప్పులపై జీఎస్టీ పరిశీలన : అదే విధంగా చెప్పుల వ్యాపారి చదలవాడ వెంకటకృష్ణారావుతోను సీఎం మాట్లాడారు. ఆయన వ్యాపారం నడుస్తున్న తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్లో భాగంగా చెప్పులపై జీఎస్టీ ఎంత మేర తగ్గిందో సీఎం పరిశీలించారు.
అక్కడి నుంచి వస్త్ర దుకాణంలో పని చేస్తున్న గోడపర్తి లక్ష్మీ అనే మహిళతో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. అలాగే వ్యాపారులు యక్కలి బాలకృష్ణ, బొడ్డు శ్రీనివాసరావులతో మాట్లాడుతూ పన్ను తగ్గింపుతో దసరా, దీపావళి పండగలకు విక్రయాలు ఏ మేరకు పెరిగాయని సీఎం ఆరా తీశారు. వ్యాపారులు జీఎస్టీ తగ్గింపు ప్రకారమే ధరలు వర్తింపజేస్తున్నారా? లేదా అని పరిశీలించారు. పలువురు కొనుగోలుదారులు అయితే సీఎంతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు ఆరాటపడ్డారు. జీఎస్టీ వల్ల వ్యాపారులకు కలుగుతున్న ప్రయోజనాలను అడిగి తెలుసుకునేందుకు సీఎం వెళ్లగా ఆయన వెంట విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, కలెక్టర్ లక్ష్మీశ, సీపీ రాజశేఖరబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
జీఎస్టీ వసూళ్లలో ఏపీ కొత్త రికార్డు - ఆరు నెలల్లోనే రూ.26,686 కోట్ల ఆదాయం
Andhra Pradesh GST Collections: మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆదాయార్జనలో సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది. 2017లో జీఎస్టీ అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ - సెప్టెంబర్ వరకు ప్రతినెలా నికర జీఎస్టీ రాబడి రికార్డు స్థాయిలో నమోదు కావడాన్ని రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సంకేతంగా భావించవచ్చు. ప్రత్యేకంగా సెప్టెంబర్ నెలలో వసూళ్లు అత్యధికంగా నమోదు అయ్యాయి. ఇది పన్ను వ్యవస్థ పటిష్ఠతను మరోసారి నిరూపించింది.
జీఎస్టీ వసూళ్లు: 2025 సెప్టెంబరులో నికర జీఎస్టీ రాబడి రూ.2,789 కోట్లు కాగా, స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లు రూ.3,653 కోట్లుగా నమోదు అయ్యాయి. ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు ఇప్పటివరకు చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. 2024 సెప్టెంబర్తో పోలిస్తే నికర జీఎస్టీ రాబడి 7.45% పెరుగుదల నమోదు చేసుకోగా, స్థూల రాబడి 4.19% పెరిగింది. 2023 సెప్టెంబరుతో పోలిస్తే వృద్ధి రేటు మరింత గణనీయంగా ఉంది. నికర రాబడిలో 12.67% వృద్ధి చోటు చేసుకుంది.
రాష్ట్ర జీఎస్టీ (SGST) వసూళ్లు బలంగా: సెప్టెంబరులో రాష్ట్ర జీఎస్టీ (SGST) రూపంలో రూ.1,185 కోట్లు లభించాయి. గత ఏడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే 8.28% ఎక్కువ. రాష్ట్రంలో పలు వస్తువుల వినియోగం పెరగడం, వాణిజ్య పన్నుల శాఖ సిబ్బంది కఠినంగా పన్ను సేకరణ చేపట్టడం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని ప్రధాన వాణిజ్య పన్నులశాఖ అధికారి ఎ. బాబు స్పష్టం చేశారు.
