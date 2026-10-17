క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించండి - కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయండి: సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. సోషల్ రీ-ఇంజినీరింగ్ ద్వారా అన్ని వర్గాలకూ సమాన అవకాశాలు కల్పించామన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో కూటమి నేతలు మిత్రధర్మం పాటిస్తూ కలుపుకొని వెళ్లాలని సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 7:36 PM IST
Chandrababu on AP Local Polls 2026 : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 2024 ఎన్నికల ఫలితాలను మించి ఓట్ల శాతం సాధించడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని టీడీపీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. గెలుస్తామన్న ధీమాతో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ప్రతి పంచాయతీ, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపాలిటీలో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
ఈ మేరకు అమరావతి నుంచి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. సోషల్ రీ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా జనాభా ప్రాతిపదికన అన్ని సామాజిక వర్గాలకూ సమాన అవకాశాలు కల్పించామని తెలిపారు. ప్రజాభిప్రాయం, పార్టీ కేడర్ అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశామని చెప్పారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో 50 శాతానికి పైగా మద్దతు ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యమిచ్చామన్నారు. టీడీపీ పోటీ చేసే 11 మేయర్ స్థానాలను 11 సామాజిక వర్గాలకు కేటాయించామని చంద్రబాబు వివరించారు.
క్షేత్రస్థాయిలో కూటమి నేతలంతా మిత్రధర్మం పాటిస్తూ భాగస్వామ్య పార్టీల మనోభావాలను గౌరవించాలని చంద్రబాబు సూచించారు. పార్టీ బలోపేతంతో పాటు కూటమిని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడం ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. సీట్లు దక్కని ఆశావహులకు నిర్ణయాన్ని వివరించి, ఒకటి రెండు చోట్ల తలెత్తిన సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా సమర్థులైన నాయకత్వం ఎదిగేందుకు సహకరించాలన్నారు.
అలాగే స్థానిక ఎన్నికల్లో శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించేలా వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరిస్తోందని చంద్రబాబు ఆరోపించారు. గొడ్డలి పార్టీ చర్యలు, కుట్రలను నిశితంగా గమనిస్తూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. అదేవిధంగా వాటిని సమర్థంగా తిప్పికొట్టాలని పార్టీ నేతలకు సూచించారు. కూటమి నేతలంతా ఐక్యంగా పనిచేసి స్థానిక ఎన్నికల్లో విజయాన్ని బలంగా చాటాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
టీడీపీ రెండో జాబితా విడుదల : మరోవైపు మహిళా సాధికారత, సామాజిక సమీకరణాలు, యువతకు ప్రాధాన్యం అంశాలే అజెండాగా మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థుల రెండో జాబితాను నేడు టీడీపీ ప్రకటించింది. మచిలీపట్నం మేయర్ అభ్యర్థిగా షేక్ అబ్దుల్ అబీదాకు అవకాశం కల్పిస్తూ మరో 21 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. రెండో జాబితాలో 22 మందికి చోటు కల్పించగా 18 మంది మహిళలే ఉండటం విశేషం. బీసీ, ఎస్సీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన 16 మందికి అవకాశం కల్పిస్తూ సామాజిక సమతూకానికి పెద్దపీట వేసింది. ఇంకా మూడు కార్పొరేషన్ల మేయర్ అభ్యర్థులతో పాటు 28 మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించాల్సి ఉంది. ప్రకటించాల్సిన కార్పొరేషన్లలో గుంటూరు, ఒంగోలు, మంగళగిరి-తాడేపల్లి ఉన్నాయి. మిగిలిన మున్సిపల్ స్థానాలపైనా పార్టీ నాయకత్వం కసరత్తు కొనసాగిస్తోంది.
ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల పోరు - రెండో రోజు భారీగా నామినేషన్లు
టీడీపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల అభ్యర్థుల రెండో జాబితా విడుదల - 22 మంది పేర్లు ఖరారు