'4 గంటల్లో ఈవీగా పెట్రోల్ బైక్, 30 సెకన్లలో హెల్త్ రిపోర్టు' - పాన్ ఐఐటీ సమ్మిట్లో స్టార్టప్ కంపెనీల ప్రదర్శన
విజయవాడలో నిర్వహించిన పాన్ ఐఐటీ సమ్మిట్లో స్టార్టప్ కంపెనీల ప్రదర్శన సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తిగా పరిశీలించారు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని వారికి హామీ ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:05 AM IST
CM inspected Startup Exhibition Organized at Pan-IIT Summit: విజయవాడ వేదికగా నిర్వహించిన పాన్ ఐఐటీ సమ్మిట్ సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచింది. సమ్మిట్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన స్టార్టప్ ఎగ్జిబిషన్ను సీఎం చంద్రబాబు సందర్శించారు. అక్కడ కొలువుదీరిన ప్రతి స్టాల్ను ఆసక్తిగా పరిశీలించిన ఆయన, నవకల్పనల వెనుక ఉన్న సాంకేతికతను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల స్థాపన, ఉద్యోగాల కల్పన, ప్రాజెక్టుల అనుభవంపై అంకుర సంస్థల ప్రతినిధులను సీఎం ప్రశ్నించారు. "నూతన పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భూ కేటాయింపులు, వివిధ శాఖల అనుమతుల ప్రక్రియను అత్యంత వేగంగా పూర్తి చేయాలి" అని అక్కడే ఉన్న ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్ను సీఎం ఆదేశించారు.
కర్నూలులో డ్రోన్ తయారీ కేంద్రం: 'ఆక్సి ఏరోస్పేస్' సంస్థ ప్రతినిధులు సీఎంను కలసి తమ ప్రణాళికలను వివరించారు. 50 మైక్రో మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ల ద్వారా కర్నూలులో డ్రోన్ తయారీ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో తమకు డ్రోన్ తయారీ యూనిట్ ఉందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు తయారు చేసిన ప్రత్యేక డ్రోన్ను పరిశీలించిన చంద్రబాబు, ప్రతినిధుల కోరిక మేరకు దానిపై తన ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చారు.
రూ.40 వేలకే పెట్రోల్ బైక్ ఈవీగా మార్పు: కాలం చెల్లిన పెట్రోల్ బైక్లను కేవలం 4 గంటల్లో, రూ.40 వేల ఖర్చుతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చే సరికొత్త సాంకేతికత ముఖ్యమంత్రిని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో సేవలందిస్తున్న ఈ సంస్థ రాబోయే 3, 4 నెలల్లో ఏపీలో ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలతో రానుంది. వీరికి అవసరమైన స్థలాన్ని కేటాయిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. అలాగే కుప్పంలో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్టర్ల ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు 'ఆటోనెక్ట్' సంస్థ తెలపగా, వారిని చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
హెల్త్ రిపోర్ట్ 30 సెకన్లలోనే: శాటిలైట్ డేటా ఆధారంగా సిటీ మ్యాపింగ్ చేసే విధానాన్ని పరిశీలించిన సీఎం, ఏపీలోని ఒక పట్టణాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా మ్యాపింగ్ చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని కోరారు. అనంతరం, ఏఐ (AI) ఫేస్ స్కాన్ ద్వారా కేవలం 30 సెకన్లలోనే బీపీ, హార్ట్ రేట్, శ్వాసక్రియ, స్ట్రెస్ ఇండెక్స్ వంటి ప్రాథమిక ఆరోగ్య వివరాలను అందించే యాప్ను సీఎం స్వయంగా పరీక్షించారు. ఆ యాప్ ద్వారా ఆయన తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలుసుకున్నారు.
విద్యార్థులకు కలిసి గ్రూప్ ఫొటో: స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు 10 సూత్రాల అమలులో సాంకేతిక వినియోగంపై పాఠశాల విద్యార్థులు ఇచ్చిన ప్రజంటేషన్ను సీఎం చంద్రబాబు శ్రద్ధగా విని వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అంతేకాకుండా వారితో కలిసి గ్రూప్ ఫొటో దిగారు.
ఎక్కడికి వెళ్లినా చివరికి ఏపీకే రావాలి: పక్క రాష్ట్రాలు రాయితీలు ఇస్తూ కంపెనీలను ఆకర్షిస్తున్నాయని ఎక్స్పో నిర్వాహకులు ప్రస్తావించగా, సీఎం చంద్రబాబు తనదైన శైలిలో స్పందించారు. తాత్కాలికంగా కంపెనీలు అటూ ఇటూ వెళ్లొచ్చుకానీ ఎక్కడికి వెళ్లినా చివరికి ఆంధ్రప్రదేశ్కే తిరిగి రాక తప్పదని అన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎదురయ్యే అనుభవాలు వేరుగా ఉంటాయని పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఏపీనే అత్యుత్తమ గమ్యస్థానమనిని ముఖ్యమంత్రి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఫిబ్రవరి 3న క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఆవిష్కరణ - ప్రతిచోటుకూ అమరావతి నుంచే సరఫరా: సీఎం చంద్రబాబు
టెక్నాలజీ శక్తిని ఎవరూ మర్చిపోకూడదు - ఏ ఫైల్ స్థితి ఏంటో నేను తెలుసుకోగలను: చంద్రబాబు