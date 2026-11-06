మొన్నటివరకు ఎల్నినో - ఇప్పుడు తుపాన్లు దెబ్బతీశాయి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu Inspected Crops : గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల సరిహద్దుల్లో మురసు తుపాను మిగిల్చిన నష్టాన్ని సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. వరద ప్రభావంతో పంట నష్టపోయిన రైతులతో స్వయంగా మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:44 PM IST
అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు బాగా దెబ్బతీసిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. కానీ తుపాన్ల వల్ల నష్టం తగ్గించేందుకు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం బాగా తగ్గించగలిగామని చెప్పారు. గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల సరిహద్దుల్లో మురసు తుపాను మిగిల్చిన నష్టాన్ని చంద్రబాబు స్వయంగా పరిశీలించారు. హెలికాఫ్టర్లో సూర్యలంక ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్లో సీఎం చంద్రబాబు దిగారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గాన బాపట్ల మండలం జిల్లెలమూడి వంతెన వద్దకు వెళ్లారు. మురసు తుపాను కారణంగా నల్లమడ వాగుకు గండ్లు పడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు.
నల్లమడ వాగుకు పడిన గండ్లు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలను ఫొటోల ద్వారా నీటిపారుదలశాఖ ఎస్ఈ వెంకటరత్నం చంద్రబాబుకు వివరించారు. తరచూ వస్తున్న వరదలు, చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణను సీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. అధికారులకు పలు సూచనలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి వరద నీరు సద్వినియోగం చేసుకునే విషయం ఆలోచించాలని స్పష్టం చేశారు.
అక్కడి నుంచి గుంటూరు జిల్లా రేటూరు గ్రామానికి సీఎం వెళ్లారు. రేటూరు గ్రామంలో పంట నష్టాన్ని సీఎం ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. వరద ప్రభావంతో పంట నష్టపోయిన రైతులతో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. పాడైపోయిన వరిపంటను తెచ్చి రైతులు చూపించారు. మరికొద్ది రోజుల్లో పంట చేతికొస్తుందనుకుంటే వరదతో పూర్తిగా కోల్పోయాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నల్లమడ వాగు వరద గేట్లు పాడైపోయాయని రైతులు చెప్పగా స్పందించిన సీఎం మరమ్మతులు చేయించాలని లేదా కొత్త వాటికి ప్రతిపాదనలు పంపాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రైతులు పంటల బీమా తప్పనిసరిగా చేయించాలని సూచించారు.
పంటలబీమాను తప్పకుండా కట్టాలి : ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో రైతులు బాగా నష్టపోయారని అన్నారు. గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, కోనసీమ జిల్లాల్లో భారీవర్షాలు పడ్డాయని తెలిపారు. తుపాన్ల వల్ల కోస్తా రైతులు తరచుగా నష్టపోతున్నారని మొన్నటివరకు ఎల్నినోతో ఇబ్బందులు ఇప్పుడు తుపాన్లు దెబ్బతీశాయని పేర్కొన్నారు. భారీ వర్షాలు పడటంతో సమర్థంగా నీటినిర్వహణ చేపట్టామని తెలిపారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి కిందిస్థాయి సిబ్బంది వరకు పని చేశారని ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి అందరినీ అప్రమత్తం చేశామని అన్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించమని అలానే పంటలబీమాను తప్పకుండా కట్టాలని ప్రతి రైతును కోరుతున్నానని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
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