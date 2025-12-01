తాళ్లవలసలో డయేరియా కేసులు - సీఎం చంద్రబాబు ఆరా
తాళ్లవలసలో డయేరియా కేసుల నమోదుపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా - గ్రామస్థులకు సురక్షిత మంచినీరు అందించేలా చూడాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 7:16 PM IST
CM Chandrababu on Diarrhea Cases in Tallavalasa: శ్రీకాకుళం జిల్లా సంతబొమ్మాళి మండలం తాళ్లవలస గ్రామంలో డయేరియా కేసులు నమోదుపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. తాళ్లవలసలో తాజా పరిస్థితిని వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. గ్రామంలో శనివారం రాత్రి, ఆదివారం ఉదయం వరకు ఆరుగురు అస్వస్థతకు గురయ్యారని వారిని టెక్కలి ఆసుపత్రికి తరలించామని చెప్పారు. నేడు మరో ముగ్గురు ఆసుపత్రిలో చేరారని అధికారులు తెలిపారు. బాధితులంతా వేర్వేరు కుటుంబాలకు చెందినవారని, ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఐదుగురు చికిత్స పొందుతూ కోలుకుంటున్నారని, అందులో ముగ్గురు డిశ్చార్జ్ కాగా చిన్నారావు (70) అనే వృద్ధుడు చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మరణించారని వెల్లడించారు.
చిన్నారావు మృతికి డయేరియా కారణం కాదని వైద్యారోగ్య శాఖ చెప్పారని అధికారులు వివరించారు. చిన్నారావు మూత్రపిండాల వ్యాధితో బాధపడేవారని, మల్టీ ఆర్గాన్ డిస్ ఫంక్షన్ వల్ల గుండెపోటు వచ్చి మృతి చెందారని వైద్యులు నిర్ధారించినట్లు తెలిపారు. గ్రామంలో ఉన్న ఒక బావి ద్వారా 5 పబ్లిక్ కుళాయిలకు నీటి సరఫరా అవుతోందని, అలాగే మరో 2 చేతి పంపుల నీరు సరఫరా అవుతోందని వివరించారు. ఈ నీటిని ఆర్డబ్యూఎస్ ద్వారా పరీక్షించగా ఎక్కడా కలుషితం లేదని, ఆ నీరు తాగడానికి సురక్షితమేనని తేలిందని అన్నారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా బావి నుంచి నీటి సరఫరాను నిలిపివేశామని సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.
సురక్షితమైన నీరు అందించేలా చర్యలు: జిల్లా పంచాయతీ ఆఫీసర్, ఎస్ఈ (ఆర్డబ్యూఎస్) క్షేత్రస్థాయిలోనే ఉండి పారిశుద్ద్యం, నీటి సరఫరాను పర్యవేక్షిస్తున్నారని సీఎంకు అధికారులు వివరించారు. డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ, ఎపిడెమియాలజిస్ట్ గ్రామంలోనే ఉండి డయేరియా ప్రబలడానికి గల కారణాలను పరిశీలిస్తున్నారని అన్నారు. తాళ్లవలస గ్రామస్థులు ఎందుకు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారో గుర్తించాలని సీఎం ఆదేశించగా వైద్య బృందాలు ఇంటింటికీ వెళ్లి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాయని అధికారులు వివరించారు. గ్రామస్థులకు సరఫరా అయ్యే నీటిలో ఎక్కడైనా మలినాలు కలుస్తున్నాయా లేక ఇతర కారణాలా అని విశ్లేషించాలని సీఎం సూచించారు. గ్రామస్థులందరికీ సురక్షితమైన మంచినీరు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు సమీప గ్రామాలపైనా దృష్టి సారించాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.