నేటికాలంలో అనారోగ్యమే అసలైన పేదరికం - ఎన్ని ఆస్తులున్నా ఉపయోగం లేదు: సీఎం చంద్రబాబు

శంకర కంటి ఆసుపత్రి నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - రోజుకు 750 మందికి ఉచిత కంటి చికిత్సలు అందిస్తున్నారని అధికారులను ప్రశంసించిన సీఎం

CBN Inaugurated Shankara Eye Hospital Building
CBN Inaugurated Shankara Eye Hospital Building (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
CM Chandrababu Inaugurated Shankara Eye Hospital Building: ప్రపంచంలో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్‌ ఎక్కడ ఉన్నా సరే రోగి ఇంటి వద్దే వైద్యం అందించేలా సంజీవని ప్రాజెక్టు ఏపీలో పనిచేయబోతోందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకానిలో శంకర కంటి ఆసుపత్రి భవనాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 5 కోట్ల మంది హెల్త్‌ రికార్డులన్నీ డిజిటలైజ్‌ చేసి ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంచుతామని హామీ ఇచ్చారు.

ఆరోగ్యం లేకుంటే ఎన్ని ఆస్తులున్నా నిరుపయోగమే: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. భారీ ఖర్చుతో కూడుకున్న వైద్య సేవలను నిరుపేదలకు ఉచితంగా అందిస్తున్న శంకర కంటి ఆసుపత్రి సేవలు అమూల్యమైనవని సీఎం పేర్కొన్నారు. నంబూరులో శంకర కంటి ఆసుపత్రి నూతన భవనాన్ని కంచి పీఠాధిపతి శ్రీశ్రీశ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతీతో కలిసి ప్రారంభించారు. శంకర కంటి ఆసుపత్రి దాదాపు 5 దశాబ్ధాలుగా ఎంతో మంది నిరుపేదలకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలను ఉచితంగా అందించడం అభినందనీయమని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం సంజీవని పథకాన్ని తీసుకువచ్చిందని సీఎం వెల్లిబుచ్చారు. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి పేదవాని ఇంటి వద్దకే వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ప్రపంచానికి రోల్​ మోడల్​గా ఏపీ: రాబోయే రోజుల్లో ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రపంచానికి ఏపీ ఒక రోల్‌ మోడల్‌గా ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు వ్యక్తం చేశారు. సంపద, బంగ్లాలు, కార్లు, హోదా ఎన్ని ఉన్నా సరే మంచి ఆరోగ్యం లేకపోతే ఏ మాత్రం ఉపయోగం లేదని అన్నారు. అనారోగ్యమే నిజమైన పేదరికమన్నారు. ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు శంకర్‌ కంటి ఆసుపత్రి చేస్తున్న కృషిని అభినందిస్తున్నానని తెలిపారు.

శంకర ఆసుపత్రి సేవలు ప్రశంసనీయం: శంకర కంటి ఫౌండేషన్‌ సేవలు బాగున్నాయని ఈ సందర్భంగా సీఎం ప్రశంసించారు. నేపాల్‌, కాంబోడియా, నైజీరియాలోనూ శంకర కంటి ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. కంచి పీఠం పిలుపునిస్తే అనేక మంది దాతలు స్పందిస్తారు. రెయిన్‌బో కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లల కంటి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టారని సీఎం అన్నారు. ఇప్పటి వరకూ దాదాపు 32,000 వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించి దాదాపు 30లక్షల మందికి కంటి శస్త్రచికిత్సలు చేసిన ఘనత శంకర కంటి ఆసుపత్రికి దక్కిందని పేర్కొన్నారు.

రోజుకు ఇక్కడ మొత్తం 750 మందికి కంటి శస్త్ర చికిత్సలు జరుగుతున్నాయి. శంకర కంటి ఆసుపత్రిని ప్రారంభించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. హిందూ ధర్మ పరిరక్షణకు కంచి మఠం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తోందన్నారు. పూరి, శృంగేరిలో పీఠాలు స్థాపించి హిందూ ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నారని సీఎం అన్నారు.

"కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం సంజీవని పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఉన్న 5 కోట్ల మంది హెల్త్‌ రికార్డులన్నీ డిజిటలైజ్‌ చేసి ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంచుతాం.ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి పేదవాని ఇంటి వద్దకే వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇప్పటి వరకూ దాదాపు 32,000 వైద్య శిబిరాలను నిర్వహించి 30 లక్షల మందికి కంటి శస్త్రచికిత్సలు చేసిన ఘనత శంకర కంటి ఆసుపత్రికి దక్కుతుంది. భవిష్యత్తులో వైద్యసేవలను అందరికీ చేరువ చేసే విధంగా కృషి చేస్తాం"- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

