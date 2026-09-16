తిరుమలలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటన - ఎస్వీ మ్యూజియం, ఈవీ బస్సుల ప్రారంభం
తిరుమలలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. పర్యటనలో భాగంగా పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 11:52 AM IST
CM Chandrababu 2nd Day Tour in Tirumala : తిరుమలలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. పర్యటనలో భాగంగా పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొన్నారు. తొలుత వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ వద్ద పిలిగ్రిమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ ప్రారంభించారు.
ఈవీ బస్సులు ప్రారంభించనున్న సీఎం: అనంతరం తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు ఉచిత ధర్మరథం బస్సులను ప్రారంభించారు. రిలయన్స్, భారత్ బయోటెక్ సంస్థలు ఈవీ బస్సులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి విరాళంగా అందించాయి. ఈ ఈవీ బస్సులను నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల వద్ద సీఎం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు బస్సులో కొద్ది దూరం ప్రయాణించారు. నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియం వరకు బస్సులో ఆయన ప్రయాణం సాగింది. ఆ తర్వాత టీటీడీ ఆధునికీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియాన్ని చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. మ్యూజియంలో జీ+3 అంతస్తులు, 19 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాల్లో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.
తిరుమల విశిష్టతను భక్తులు తిలకించేలా శ్రీవారి నిత్య కైంకర్యాలు, పూజా కార్యక్రమాలు త్రీడీ వీడియో ప్రదర్శన కోసం సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. మంత్రులు ఆనం, అనగానితో కలిసి సీఎం ఎక్స్పీరియన్స్ కేంద్రాన్ని దర్శించారు. వర్చువల్ రియాలిటీలోనూ తిరుమల దర్శన్ను సీఎం చంద్రబాబు తిలకించారు.