ప్రజల అండతో కొండనైనా ఢీకొడ్తాం - సేవ చేసేందుకే కూటమి ఏర్పాటు: సీఎం చంద్రబాబు
మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం కిష్టంశెట్టిపల్లిలో సంజీవని డిజిటల్ నెర్వ్ సెంటర్ను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు - ప్రతిఒక్కరి ఆరోగ్యం కోసం సంజీవని తీసుకొచ్చాం -ఆగస్ట్ 15 నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో ఈ పథకం ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:07 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 7:33 PM IST
Chandrababu Fires on YSRCP : ప్రజల అండ ఉంటే కొండనైనా ఢీకొట్టే శక్తి తమకు వస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. స్వార్థంతో కూటమిగా ఏర్పడలేదని ప్రజలకు సేవ చేసేందుకే కూటమి ఏర్పాటు జరిగిందన్నారు. గతంలో రాబందుల పాలన జరిగిందని విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అన్ని వ్యవస్థలు అస్తవ్యస్థం అయ్యాయని చెప్పారు. మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు మండలం కిష్టంశెట్టిపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని మాట్లాడారు.
అంతకుముందు చంద్రబాబు సంజీవని డిజిటల్ నెర్వ్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. ప్రతిఒక్కరి ఆరోగ్యం కోసం సంజీవని తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. సమగ్ర డిజిటల్ ఆరోగ్య వేదిక సంజీవని అని పేర్కొన్నారు. కుప్పంలో ఈ పథకాన్ని మొదట ప్రారంభించామని వివరించారు. ఆగస్టు 15 నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో దీన్ని ప్రారంభిస్తామన్నారు. అన్ని వైద్య సేవల్ని డిజిటల్ వేదికపైకి తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు. ప్రజలు ఆనందంగా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం సంక్షేమం అందిస్తోందని చంద్రబాబు తెలియజేశారు.
'మార్కాపురం జిల్లా చేసి ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకున్నాం. పోలవరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి జీవనాడి. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ప్రకాశం, నెల్లూరు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలకు జీవనాడి. 1.19 లక్షల ఎకరాలకు తొలి విడతలో నీరు ఇస్తాం. 3.20 లక్షల ఎకరాలకు రెండో విడతలో నీరు ఇస్తాం. జిల్లా బాగుపడాలంటే ఆదాయం పెరగాలి. దేశంలో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏపీ ఒక్కటే. రాయలసీమ, మార్కాపురం కలిపి హార్టికల్చర్ హబ్గా తయారు చేస్తాం. హార్టికల్చర్ హబ్కి రూ.లక్ష కోట్లు పెట్టుబడులు పెడతాం. గిద్దలూరులో 9 వేల ఎకరాల్లో హార్టికల్చర్ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. నల్లమల్ల సాగర్ నుంచి ఇంటింటికి నీళ్లు ఇస్తామని' చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
"వచ్చే నెలలో తల్లికి వందనం ద్వారా ఒక్కొక్కరికి రూ.15,000లు ఇస్తాం. ప్రైవేట్ స్కూళ్ల నుంచి లక్ష మంది పిల్లలు ప్రభుత్వ బడుల్లోకి వచ్చారు. ప్రతి రైతుకు రూ.20,000లు ఇస్తున్నాం. 20 లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు ప్రకృతి సేద్యం చేస్తున్నారు కొంతమంది యూరియా లేదని అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు. యూరియా ఎక్కువ వేస్తే పంటలు కొనే పరిస్థితి లేదు." - చంద్రబాబు, సీఎం
'భవిష్యత్లో పెద్దకుటుంబాలను ఆదరిస్తాం. ఇంటి కోసం, రేషన్కార్డు కోసం పిల్లలు తల్లిదండ్రుల నుంచి విడిపోతున్నారు. చాలా దేశాల్లో జనాభా తగ్గిపోతోంది. నేనే అందరి కంటే పెద్ద జెన్ జీని. 40 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం జరుగుతుందో దాని గురించే ఆలోచిస్తాను. నాకంటే ఇన్నోవేషన్ తెచ్చేవారు ఎవరూ ఉండరు. ఇన్నోవేషన్తో ముందుకొస్తే అండగా ఉంటాం. నదుల అనుసంధానం అన్నిరాష్ట్రాలకు శ్రీరామరక్ష అందుకే ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలి. రాష్ట్రంలో నదులు అనుసంధానం జరగాలి. వర్షపు నీటిని ఇంకుడుగుంతల్లో నిల్వ చేసుకోవాలి. కులం తిండి పెట్టదు, మతం మనకు నీళ్లు ఇవ్వదు. సమస్యలు పరిష్కరించేది మంచి ప్రభుత్వాలేనని' చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.
"రాజధానిపై వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వంలో మూడు ముక్కలాటలాడారు. ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ పార్టీకి పరివర్తన రాలేదు. కులం, మతం, ప్రాంతం పేరుతో కుట్రలు చేస్తున్నారు. మావిగన్ అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా ఛీకొడతారు. అమరావతిని నిర్మిస్తుంటే తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. రాజధానిని నంబర్ వన్ నగరంగా తీర్చిదిద్దుతాం. అమరావతి అంటే మా రాజధాని అని చెప్పే విధంగా తీర్చిదిద్దుతాం. అందరూ కాలర్ ఎగిరేసే విధంగా అమరావతిని నిర్మిస్తాం. గొడ్డలి పార్టీ ఎన్నడూ రాష్ట్రానికి చేటే. గొడ్డలి పార్టీకి మద్దతిచ్చే వారు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి." - చంద్రబాబు, సీఎం
'కొందరు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. హోంమంత్రి అనిత, పవన్పై ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. నాపై తిరుపతిలో బాంబు దాడి జరిగినప్పుడు వెంకటేశ్వరస్వామే నన్ను కాపాడాడు. నేను ఆధైర్యపడను తప్పు చేస్తే ఎంతటివారినైనా వదిలిపెట్టను. నేను ప్రజల కోసం పని చేస్తున్నాను. అధికారులు చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
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