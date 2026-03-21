శ్రీవారి భక్తులకు కల్తీ లేని నాణ్యమైన ఆహారం - ఫుడ్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
తిరుమల లడ్డూ, అన్న ప్రసాదార నాణ్యత, స్వచ్ఛతపై పకడ్బందీ పర్యవేక్షణ- భక్తులకు అందించే ప్రసాదాల్లో కల్తీకి తావులేకుండా ప్రభుత్వం, టీటీడీ చర్యలు- 12 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేక ఫుడ్ ల్యాబరేటరీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 1:05 PM IST
CM Inaugurated Ultra Modern Food Lab in Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి చెంతకు వచ్చే భక్తులకు కల్తీ లేని నాణ్యమైన ఆహారం అందించేందుకు టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అనాలసిస్ లేబరేటరీని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. నీరు, ఆహారపదార్థాలు, ముడి సరకుల నాణ్యతను ఇందులో పరీక్షిస్తారు. 12 వేల చదరపు అడుగుల్లో రెండంతస్తుల్లో దీన్ని నిర్మించారు. ఆధునిక యంత్రాలతో లేబరేటరీని తీర్చిదిద్దారు. ఓ పుణ్యక్షేత్రంలో ఇంతటి భారీ ఫుడ్ ల్యాబ్ను దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేశారు.
9 నెలల్లో ల్యాబ్ నిర్మాణం: పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలలో భక్తులకు అందించే ప్రసాదాల్లో కల్తీకి తావులేకుండా కూటమి ప్రభుత్వం, టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాయి. 12 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేక ఫుడ్ ల్యాబరేటరీని ఏర్పాటు చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్థలం కేటాయించగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులతో 9 నెలల వ్యవధిలో ఈ ల్యాబ్ నిర్మాణం పూర్తయింది. దాదాపు రూ. రూ.25 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అత్యంత ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఈ ప్రయోగశాలను నిర్మించారు.
శ్రీవారి లడ్డూ, అన్న ప్రసాదాలతో పాటు నెయ్యి, నూనె, పాలు వంటి ముడిసరకుల్లో కల్తీని సూక్ష్మస్థాయిలో పసిగట్టేలా ప్రయోగశాలలో ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన యంత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ల్యాబ్లో కెమికల్, మైక్రోబయాలజీ ఎనాలసిస్కు సంబంధించిన చిన్న, పెద్ద కలిపి సుమారు 50 రకాల యంత్రాలను రూ. 10 కోట్లు వెచ్చించి అమర్చారు. నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు, వెజిటబుల్ ఆయిల్ వంటి పదార్థాలతో పాటు పాలు, నూనెల్లో రసాయన వ్యర్థాలు, భారలోహాలు వంటి అవశేషాలను ఈ యంత్రాలు సులువుగా గుర్తించగలవు. గరిష్ఠంగా ఒక నమూనాపై 50 రకాల పరీక్షలు చేసే సామర్థ్యం ఈ యంత్రాలకు ఉంది.
నాణ్యత పాటించేలా చర్యలు: ప్రసాదాల తయారీలో వాడే జీడిపప్పు, ఎండు ద్రాక్ష, బాదంపప్పు, శనగలు, చక్కెర, యాలకులు వంటి ముడిసరకులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వినియోగించనున్నారు. భక్తులకు అందించే జలప్రసాదాల నమూనాలను పరీక్షించనున్నారు. ప్రాన్స్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న రూ. 3 కోట్ల విలువైన ఈ-నోస్, ఈ-టంగ్ యంత్రాలను త్వరలో అమర్చనున్నారు. ప్రసాదాల రుచి, వాసనల్లో చిన్నపాటి తేడాలనూ గుర్తించి నాణ్యతను పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
1981లో ఏర్పాటు చేసిన నీటి నాణ్యత పరీక్ష కేంద్రాన్ని 1988లో ఆధునికీకరించి ఆహార పదార్థాల పరీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ ల్యాబ్లో సాధారణ స్థాయిలో పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో చోటు చేసుకున్న కల్తీ ఘటనల నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం టీటీడీ నాణ్యతా ప్రమాణాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. సందేహాలకు తావులేకుండా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన ల్యాబ్ను సిద్ధం చేశారు. శ్రీవారి ప్రసాదాల నాణ్యతలో ఆందోళనలకు తావులేకుండా, స్వచ్ఛమైన ప్రసాదాలు భక్తులకు అందనున్నాయి.
ల్యాబరేటరీ ప్రారంభించడానికి ముందు తిరుమలలో వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్-1లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను సీఎం చంద్రబాబు సందర్శించారు. అధికారులను అడిగి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పనితీరును తెలుసుకున్నారు.
తిరుమలలో రూ. 25 కోట్ల వ్యయంతో ఫుడ్ ల్యాబ్ - త్వరలో ఫ్రాన్స్ నుంచి యంత్రాలు