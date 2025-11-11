ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్తే లక్ష్యం - 50 MSME పార్కులు ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 50 ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ పార్కుల ప్రారంభం - వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 7:01 PM IST
Several MSME Parks Launched Across AP: రాష్ట్రంలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల భూమిపూజ, ప్రారంభోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. సీఎం చంద్రబాబు కనిగిరి నుంచి వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేయగా స్థానికంగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు కార్యక్రమంలో పాల్గొని వాటికి శిలాఫలకాలు ఆవిష్కరించారు. కుటుంబానికో పారిశ్రామికవేత్త నినాదంతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోందని నేతలు పునరుద్ఘాటించారు.
ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్త రావాలన్న లక్ష్యంతో తమ ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అందుకే 175 నియోజకవర్గాల్లో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధితో ఏపీ బ్రాండ్ను మళ్లీ పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 2026 నాటికి వెలిగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి నీళ్లందిస్తామని వెల్లడించారు. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గం పెదఈర్లపాడులో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కును సీఎం ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 50 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులకు వర్చువల్గా ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు.
329 ఎకరాల్లో 15 పారిశ్రామిక పార్కులను ప్రారంభించిన సీఎం 587 ఎకరాల్లో మరో 35 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు. వీటితోపాటు రూ.25,256 కోట్ల పెట్టుబడులతో ఏర్పాటైన 38 మెగా పారిశ్రామిక యూనిట్లను కూడా వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వెల్లువలా వస్తున్నాయన్న సీఎం ఇప్పటికే 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామని చెప్పారు. విశాఖలో నిర్వహించే సీఐఐ సదస్సు ద్వారా మరో 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షిస్తామన్న చంద్రబాబు వాటితో భారీగా ఉద్యోగ కల్పన జరుగుతుందన్నారు.
మంత్రి పయ్యావుల భూమిపూజ: అనంతపురంలోని సెరీ కల్చర్ భవనం వద్ద 16 కోట్లతో ఏర్పాటు చేస్తోన్న ప్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ ఎంఎస్ఎంఈ కాంప్లెక్స్కు మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ భూమిపూజ చేశారు. శంకుస్థాపన శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలు తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని తెలిపారు.
అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురంలోని ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుని సీఎం వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు అనిత, కొల్లు రవీంద్ర పాల్గొన్నారు. విశాఖ పెదగంట్యాడలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుకు మంత్రులు డోలా బాలవీరాంజనేయ స్వామి, వాసంశెట్టి సుభాష్ శంకుస్థాపన చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి మండలం సిబ్యాలలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుకు సీఎం వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేయగా శిలాఫలకాన్ని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ ఆవిష్కరించారు.
ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్కు శంకుస్థాపన: విజయవాడ వాంబే కాలనీలో 13.78 కోట్లతో ఏర్పాటు కానున్న ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్కు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా, కలెక్టర్ లక్ష్మీశ పాల్గొన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం గంగపాలెంలో 40 ఎకరాల్లో నిర్మించిన ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుని సీఎం వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. త్వరలోనే ఈ పార్కులో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని యర్రగొండపాలెం టీడీపీ ఇంఛార్జ్ గూడూరి ఎరిక్సన్ బాబు తెలిపారు. పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి నగర పంచాయతీ పరిధిలోని నడికుడి ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణానికి సీఎం వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. ఎమ్మెల్యే యరపతినేని శ్రీనివాసరావ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం జరిగే ప్రదేశాన్ని పరిశీలించారు.
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఉప్పలగుప్తంలో 6.83ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించే ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్కు సీఎం వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపన చేయగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయితాబత్తుల ఆనందరావు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. కొబ్బరి, కోకో, మత్స్య ఆధారిత పరిశ్రమలు ఇక్కడికి వస్తాయని ఆనందరావు తెలిపారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ మండలం అమ్మవారి పల్లి ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో కొరియన్ పరిశ్రమ పీహెచ్ఏకు ఎంపీ పార్థసారథి భూమి పూజ చేశారు. దీనిలో కియా కార్లకు సంబంధించిన లాక్ సెట్ తయారు చేస్తారు.
'ఎంఎస్ఎంఈ'లకు ప్రభుత్వం చేయూత - రూ.200 కోట్లతో 100 సీఎఫ్సీల ఏర్పాటు
అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు - అవసరమైన చోట ప్రైవేట్ భూముల సేకరణ