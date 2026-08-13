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రాష్ట్రాభివృద్ధి విజన్‌కు అమరావతి నగర నిర్మాణం మొట్టమొదటి సక్సెస్: సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో ఇవాళ ప్రారంభించిన రోడ్డు చిన్న ట్రైలర్ మాత్రమే - రానున్న రోజుల్లో శిఖరాలు అధిరోహిద్దాం - అమరావతితో పాటు రాష్ట్రం అంతటా అభివృద్ధి కావాలన్నదే నా ఆకాంక్ష: చంద్రబాబు

CM Chandrababu Inaugurated Seed Access Road in Amaravati
CM Chandrababu Inaugurated Seed Access Road in Amaravati (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 2:24 PM IST

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CM Chandrababu Inaugurated Seed Access Road in Amaravati : 'చంద్రబాబు అనే నేను' అమరావతి నిర్మాణం చేసి చరిత్ర సృష్టింస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. సీడ్ యాక్సిస్ రహదారి ద్వారా రాజధానికి రాజమార్గం ఏర్పాటు చేసుకున్నామన్నారు. అమరావతిని ఆపటం ఇక ఎవరితరం కాదు, ఇది అన్ స్టాపబుల్ అని ప్రశంసించారు.

అమరావతిలో ఇవాళ ప్రారంభించిన రోడ్డు చిన్న ట్రైలర్ మాత్రమే (ETV Bharat)

రాజధాని అమరావతిని కలిపే ప్రధాన రహదారి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ఈ-3ని నేడు సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును అనుసంధానించే స్టీల్ బ్రిడ్జీల ప్రారంభానికి సూచికగా ఉండవల్లి వద్ద శిలాఫలకాన్ని సీఎం ఆవిష్కరించారు. అనంతరం కాలినడకన వెళ్లి స్టీల్ బ్రిడ్జిలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభకు హాజరైన రైతులు, స్థానికులను ఉద్దేశించి సీఎం మాట్లాడారు.

రైతుల నుంచి విశేష స్పందన : ‘‘రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియని స్థితిలో అందరం ఉన్నాం. రాజధాని ఎక్కడ నిర్మించాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. శివరామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేశారు. మెజారిటీ ప్రజలు అమరావతినే సూచించారు. రాజధాని లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేమని గ్రహించి నిర్మాణానికి సంకల్పించా, మరి భూములు కావాలి కదా? మహానగరంగా ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తే ల్యాండ్‌పూలింగ్‌ కాన్సెప్ట్‌ వచ్చింది. రాజధాని నిర్మాణంలో రైతులను భాగస్వాములను చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచించా. ఒక్కమాట చెప్పగానే నన్ను నమ్మి భూములిచ్చేందుకు అన్నదాతలు ముందుకొచ్చారు. నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చిన 58 రోజుల్లోనే రైతుల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చింది. 33వేల ఎకరాలు ఇచ్చేందుకు 29వేల మంది రైతులు ముందుకొచ్చారు. అమరావతి రైతులకు శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నా’’ అని నాటి సంగతులను సీఎం వివరించారు.

నీటి సమస్యలేని ఏకైక రాజధాని అమరావతి : ‘‘సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రహదారి ద్వారా రాజధానికి రాజమార్గం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అమరావతిని ఆపడం ఇక ఎవరితరం కాదు. నీటి సమస్యలేని ఏకైక రాజధాని అమరావతి. విద్యుత్‌ స్తంభాలు, వైర్లు కనిపించని ఆధునిక నగరమిది. గ్యాస్‌తో సహా అన్నీ భూగర్భం నుంచే వెళ్లే రాజధాని మన అమరావతి. ఇవాళ ప్రారంభించిన రోడ్డు చిన్న ట్రైలర్‌ మాత్రమే. రాష్ట్రాభివృద్ధి విజన్‌కు అమరావతి నగర నిర్మాణం మొట్ట మొదటి సక్సెస్‌. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో మొదటి మెట్టు ఎక్కాం. రాజధానితో పాటు రాష్ట్రం అంతటా అభివృద్ధి కావాలన్నదే నా ఆకాంక్ష. హెల్తీ వెల్తీ హ్యాపీ కావాలన్నదే అందరి సంకల్పం కావాలి. అమరావతి నిర్మాణం చేసి చరిత్ర సృష్టిస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది.’’ అని సీఎం అన్నారు.

అమరావతి డిజైన్లు చూసి గ్రాఫిక్స్ అన్నవారు, ఇప్పుడు నిర్మాణాలు చూసి ఏమంటారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిలదీశారు. ఇక్కడే ఇళ్లు కట్టుకున్నా, ఇక్కడే ఉంటా అంటూ ఒక్క అవకాశం అని వచ్చిన వారు నయవంచన చేశారని దుయ్యబట్టారు. చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఉద్యమం చేసిన రాజధాని రైతులు అమరావతిని కాపాడారని తెలిపారు. రైతుల ఉద్యమానికి పవన్ కల్యాణ్ మద్దతు తెలిపేందుకు వస్తుంటే ముళ్ల కంచెలు వేశారన్నారు. అయినా ఆయన లెక్క చేయలేదని గుర్తుచేశారు. అమరావతిలో తొలి దేవాలయం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో వేంకటేశ్వర స్వామిదే నిర్మించామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

రాజధాని పేరును సిఫార్సు చేసింది రామోజీరావు : రాజధానికి దేవతల రాజధాని పేరును సిఫార్సు చేసింది రామోజీరావు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. రామోజీరావు అమరావతి పేరు చెప్పగానే తెలియని వైబ్ తన కలిగిందని అన్నారు. రామోజీరావు అమరావతి పేరు ఊరికే సిఫార్సు చేయలేదన్న సీఎం, సమగ్ర పరిశోధన చేశాకే అమరావతి పేరు తనకు చెప్పారని తెలిపారు. ఒక మంచి పని తలపెడితే అందుకు సహకరించేవారు ఉంటారనటానికి రామోజీరావు ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు.

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