శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీపడేదే లేదు - తప్పు చేసిన ఏ ఒక్కర్నీ వదిలిపెట్టం: సీఎం చంద్రబాబు
తిరుపతిలో జిల్లా పోలీసు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరణ - రాజకీయ నేరస్థుల పట్ల అత్యంత కఠినంగా ఉండాలని పోలీసులకు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 7:29 PM IST
CM Inaugurated New District Police Office in Tirupati : రాజకీయాల మాటున అరాచకాలు చేసి, దాన్ని ప్రభుత్వ చేతగాని తనంగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అలాంటి రాజకీయ నేరస్థుల పట్ల అత్యంత కఠినంగా ఉండాలని పోలీసులకు సూచించారు. హోంమంత్రి అనిత, డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తాతో కలిసి తిరుపతి జిల్లా నూతన పోలీసుస్టేషన్ను చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. అనంతరం పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు.
ఠాణా అత్యాధునికంగా ఉందని ప్రశంసించారు. తిరుపతిని నేరరహిత జిల్లాగా మార్చాలన్నారు. దేశ, విదేశాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు పూర్తి రక్షణ కల్పించాలన్న సీఎం, వైకుంఠ ఏకాదశి సంధర్భంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పోలీసింగ్లో ఆధునిక సాంకేతికతను విరివిగా వినియోగించాలని సూచించారు.
భక్తుల్లో ధైర్యం నింపేలా పోలీసుల విధులు : తిరుమలకు వచ్చే యాత్రికులకు భద్రత కల్పించడంలో రాజీ లేదని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల్లో ధైర్యం నింపేలా పోలీసులు బాధ్యతగా విధులు నిర్వర్తించాలని సూచించారు. ఎవరైనా అసాంఘిక చర్యలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వెనకాడవద్దని దిశానిర్దేశం చేశారు. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సాంకేతికతను వినియోగించుకుని ఎలాంటి ఘటనలు జరగకుండా నియంత్రించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. డ్రోన్స్ ద్వారా పెట్రోలింగ్ చేస్తే విజువల్స్ ఆధారాలుగా మారతాయని ఇన్విజిబుల్ పోలీస్, విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండాలని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.
పోలీసుల సేవల పట్ల ప్రజల్లో గౌరవం : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతి అని కలియుగ వైకుంఠంగా పిలిచే తిరుమలకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తుంటారన్నారు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు పూర్తి రక్షణ కల్పించడం ద్వారా పోలీసులు అందించే సేవల పట్ల ప్రజల్లో గౌరవం పెరుగుతుందన్నారు. ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన తిరుపతిలో సురక్షితంగా ఉంటామన్న భావన ప్రజలు, భక్తుల్లో కలిగేలా పోలీసులు సేవలు ఉండాలన్నారు.
"తిరుపతి జిల్లా పోలీసు కార్యాలయం అందర్నీ ఆకట్టుకునేలా ఉంది. దేశవిదేశాల నుంచి తిరుమల వచ్చే భక్తులకు పూర్తి రక్షణ కల్పించాలి. రౌడీయిజం చేస్తే రాష్ట్రం నుంచి బహిష్కరిస్తాం. పోలీసులు టెక్నాలజీని సమర్థంగా వాడుకుని నేరాలు నియంత్రించాలి. సెటిల్మెంట్లు, బెదిరింపులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు. ప్రభుత్వంపై బురద చల్లేందుకు ప్రయత్నిస్తే చూస్తూ ఊరుకోం. సామాజిక మాధ్యమాలలో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు ఉంటాయి."- సీఎం చంద్రబాబు
శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీపడేదే లేదు : 2019-24 మధ్య పాలకులు శాంతిభద్రతలు భ్రష్టు పట్టించారని తిరుమల, తిరుపతిలో భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా ప్రవర్తించారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తాము అధికారంలో, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా శాంతిభద్రతల్ని చేతుల్లోకి తీసుకోలేదన్నారు. శాంతిభద్రతల విషయంలో రాజీపడేదే లేదని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు. రోడ్లు బ్లాక్ చేయటం, రప్పా రప్పా లాడించటం ఏమిటో ఎవరికీ ఆర్ధం కావటం లేదని అన్నారు.
పోస్టర్ల వద్ద కత్తులతో జంతు బలి చేసి ఫ్లెక్సీలపై రక్తం చల్లి సమాజాన్ని భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తారా? అని సీఎం ప్రశ్నించారు. రప్పారప్పా అంటూ కొందరు రెచ్చిపోతున్నారని వైఎస్సార్సీపీని ఉద్దేశించి పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. పుట్టినరోజు వేడుకల పేరిట జంతుబలులు ఇచ్చి ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. నేరాలు చేసే వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోమని, తప్పు చేసిన ఏ ఒక్కర్నీ వదిలిపెట్టేది లేదని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
