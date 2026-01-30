ETV Bharat / state

చదువు అనేది గేమ్‌ఛేంజర్‌ - విదేశాల్లోని వైద్య నిపుణులు అమరావతికి తిరిగి రావాలి: సీఎం చంద్రబాబు

గుంటూరు ప్రభుత్వాస్పత్రిలో మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో రూ.100 కోట్లతో మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు

CM Chandrababu Inaugurated Mother and Child Care Center at Guntur GGH
CM Chandrababu Inaugurated Mother and Child Care Center at Guntur GGH (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:07 PM IST

CM Chandrababu Inaugurated Mother and Child Care Center at Guntur GGH : రాష్ట్రంలో ఆధునిక సాంకేతికత అందిపుచుకుని ప్రజారోగ్యానికి పెద్ద పీట వేసేలా సంజీవని కార్యక్రమం ప్రారంభించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. గుంటూరు జీజీహెచ్​లో పూర్వ విద్యార్ధులు 100 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన ఎంసీహెచ్‌ బ్లాక్​ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చంద్రబాబు, బిల్​ గేట్స్ పౌండేషన్ సాయంతో సంజీవని కార్యక్రమం ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేశామని అన్నారు. ఫలితాలు బాగుండటంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేసేలా కార్యక్రమం రూపొందించామని తెలిపారు.

పూర్వ విద్యార్ధులు ముందుకు రావాలి : ప్రపంచంలో ఉండే వైద్య సాంకేతికత మొత్తాన్ని, అత్యవసర వైద్యం అందించేందుకు వీలుగా ఎయిర్ అంబులెన్స్​లు, డ్రోన్లు అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. విదేశాల్లో ఉన్న వైద్య నిపుణులు అమరావతికి తిరిగి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. జింకానా తరపున ఎంసీహెచ్‌ బ్లాక్ ఏర్పాటు చేసినట్లే రాష్ట్రంలోని మిగతా కళాశాలల్లో పూర్వ విద్యార్ధులు ముందుకు రావాలన్నారు. సంపాదన వల్ల మనిషికి తృప్తి రాదని, ఆ డబ్బును సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వడంలోనే నిజమైన సంతోషం దాగి ఉందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున చేపట్టిన పీ-4 కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. పీపీపీ విధానం వల్లే దేశంలోని జాతీయ రహదారులు అద్భుతంగా తయారయ్యాయని అందుకే వైద్య రంగంలో మౌలిక వసతుల కల్పన ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

చదువు అనేది గేమ్‌ఛేంజర్‌ - విదేశాల్లో ఉన్న వైద్య నిపుణులు అమరావతికి తిరిగి రావాలి : సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

సంపాదనలో కొంతభాగం సమాజానికి : "ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గాలి పేదరికం లేని సమాజం చూడాలి. ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించే వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టాలి. పీ4 కార్యక్రమానికి ముందుకు రావాలని అందరినీ కోరుతున్నా. సంపాదనలో కొంతభాగం సమాజానికి వెచ్చించాలి. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారత్‌ నాలుగో స్థానంలో ఉంది. 2028 నాటికి మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్‌ తయారవుతుంది. 2038 నాటికి రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్‌ తయారవుతుంది. 2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే ప్రథమస్థానంలో భారత్‌ ఉండాలనేది మనందరి ఆకాంక్ష. స్వర్ణాంధ్ర విజన్‌ 2047 తయారుచేశాం" అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

"మనం మాత్రమే కాదు, సమాజం కూడా బాగుండాలనేది మన సంస్కృతి. అనేక సేవా కార్యక్రమాలకు ముందుకొచ్చి భారీగా విరాళాలు ఇస్తున్నారు. పిల్లలు ఎంత పెద్దవాళ్లయినా జీవితాంతం ఏ సహాయం కావాలన్నా అందించే సంస్కృతి మనది. రూ.100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. చైతన్యం పెరిగింది సేవా కార్యక్రమాలకు చాలామంది ముందుకొస్తున్నారు. జన్మభూమి కార్యక్రమానికి పిలుపు ఇవ్వగానే అభివృద్ధికి దోహదం చేశారు. ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గితేనే సమాజం బాగుంటుంది. చదువు అనేది గేమ్‌ఛేంజర్‌ సరైన సమయంలో నిర్ణయాలు ఉండాలి. భారతరత్నకు మారుపేరుగా కలాం నిలిచారు. సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టినా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు." - సీఎం చంద్రబాబు

ఆరోగ్య రంగాన్ని మెరుగుపర్చేందుకే పీపీపీ : రాష్ట్రంలో వైద్య విద్యను, ఆరోగ్య రంగాన్ని మెరుగుపర్చేందుకే పీపీపీ విధానాన్ని తీసుకువస్తున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. గుంటూరు జీజీహెచ్​లో మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రం ప్రారంభోత్సవంలో సీఎంతో పాటు ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సత్య కుమార్, జగన్ కేవలం పది శాతం నిధులు ఖర్చు చేసిన మెడికల్ కలేజీలు పూర్తి చేశామని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. రక్షణ రంగంలో కూడా పీపీపీ అమలు చేస్తుంటే వైద్య రంగంలో పీపీపీ తప్పు ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించారు. తిరుమల నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారం పైన వైఎస్సార్సీపీ వితండవాదం చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

అనంతరం కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, చంద్రబాబు గతంలో హైదరాబాద్​లో జీనో వ్యాలీ, విశాఖలో మెడిటెక్ జోన్ ఏర్పాటు చేయడం వల్లే వైద్య రంగం పురోగతి చెందిందని అన్నారు. గుంటూరు జీజీహెచ్​లో అదనపు బ్లాకుల నిర్మాణానికి తులసి రామ చంద్ర ప్రభు రూ.10 కోట్లు ఇచ్చారని మరి కొందరు దాతలు కూడా అభివృద్ధి కోసం ముందుకు వచ్చారని తెలిపారు. గతంలో టీడీపీ అధికారంలో ఉండగా శిలాఫలకాలు వేసిన ప్రాజెక్టులను వైఎస్సార్సీపీ నిలిపివేసిందని కూటమి వచ్చాక వాటన్నింటిని పూర్తి చేస్తున్నట్లు వివరించారు.

చింపిరి జుట్టు, పాతచొక్కా, చేతిలో కర్రతో ఆస్పత్రికి సూపరింటెండెంట్​ - ఎందుకంటే!

చదువుకున్న కళాశాలకు సాయం - గుంటూరు జీజీహెచ్​కు తరలివచ్చిన పూర్వ విద్యార్థులు

