ఆధ్యాత్మిక లోకంలో విహరిస్తున్న అనుభూతి - తిరుమలలో ఎస్వీ మ్యూజియం విశేషాలేంటంటే?
తిరుమలలో ఎస్వీ మ్యూజియాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. జీ+3 అంతస్తులు, 19 గ్యాలరీలు, 14 వేలకు పైగా కళాఖండాలతో శ్రీవేంకటేశ్వర మ్యూజియాన్ని టీటీడీ నవీకరించింది. చరిత్ర, ఆధ్యాత్మికత, సాంకేతికతల మేళవింపుగా నిలుస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 10:43 AM IST
Tirumala SV Museum Inauguration : వేల ఏళ్ల తిరుమల చరిత్ర, శ్రీనివాసుడి వైభవం, రాజుల సేవనం, కవి గాయకుల సంకీర్తనల మాధుర్యం, హైందవ ధర్మ ఔన్నత్యం, ఆలయ నిర్మాణ కౌశల్యం, భారతీయ శిల్పకళా సౌందర్యం, ఆధునిక సాంకేతికత ఇవన్నీ ఒకేచోట కళ్లకు కడితే.! ఆ అనుభూతిని ఆస్వాదించండని తిరుమలలోని ‘శ్రీ వేంకటేశ్వర మ్యూజియం’ ఆహ్వానిస్తోంది. ఒకప్పటి ఈ పురాతన వస్తు ప్రదర్శనశాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, 3డీ, 7డీ సాంకేతికతను జోడిస్తూ టీటీడీ ఈ మ్యూజియాన్ని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దింది. టీసీఎస్ నుంచి రూ.125 కోట్లు, మ్యాప్ సంస్థ రూ.20 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.145 కోట్ల విరాళం ఇవ్వగా, దీనికి సకల హంగులు అద్దింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బుధవారం ఈ మ్యూజియాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ తరుణంలో అందులోని విశేషాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యం: 1980ల్లో శ్రీవారి ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న 'వేయి కాళ్ల మండపంలో 'హాల్ ఆఫ్ యాంటిక్స్' పేరుతో ఒక మ్యూజియం ఉండేది. దాన్ని 1990ల్లో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్కు ఎదురుగా ఉన్న భవంతిలోకి తరలించారు. పల్లవులు, చోళులు, పాండ్యులు, విజయనగర రాజులు స్వామివారికి ఎన్నో కానుకలు సమర్పించేవారు. వాటన్నింటిని ఇక్కడ భద్రపరిచారు.
ఆధ్యాత్మిక లోకంలో విహరిస్తున్న అనుభూతి: 1.25 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో, మూడు అంతస్తులతో, 19 గ్యాలరీలు, 14,000కు పైగా కళాఖండాలతో కూడిన ఈ మ్యూజియాన్ని టీటీడీ ఆధునీకరించింది. నిత్యం ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు భక్తులు ఈ మ్యూజియాన్ని సందర్శించవచ్చు. సాధారణ ప్రవేశ రుసుం రూ.50 కాగా, 'బ్రహ్మాండ గ్యాలరీ'తో కలిపి ప్రవేశ రుసుము రూ.200గా నిర్ణయించారు. దీనిలోకి అడుగుపెట్టగానే, ఏదో ఆధ్యాత్మిక లోకంలో విహరిస్తున్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
వాటికి అనుమతి లేదు: ఇక్కడి హోలోగ్రాఫిక్ డిస్ప్లేలు, స్పేషియల్ సౌండ్, 360 డిగ్రీల ఇంటరాక్టివ్ డిస్ప్లేల వంటి సాంకేతికతల సహాయంతో, ప్రతి కళాఖండం తన కథను తానే చెబుతున్నట్లుగా డిజిటలైజ్ చేశారు. మోషన్ సెన్సార్ లైటింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా, సందర్శకులు ఉన్న చోట మాత్రమే లైట్లు వెలిగేలా ఏర్పాటు చేశారు. హైస్పీడ్ ఎలివేటర్లు, ఏసీ గ్యాలరీలు, తాగునీరు, విశ్రాంతి గదులు నిర్మించారు. మ్యూజియంలోకి మొబైల్ ఫోన్లు, కెమెరాలు, బ్యాగులు, పాదరక్షలను అనుమతించరు. వాటిని భద్రపరుచుకునేందుకు లాకర్ సౌకర్యం ఉంది.
- ఎస్వీ గ్యాలరీ: గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని 'ఎస్వీ గ్యాలరీ'లో శ్రీవారి మూర్తితో పాటు ఆభరణాలైన శిఖామణి, వజ్రకిరీటం, మకరకుండలాలు, సహస్రనామ మాల, సూర్యకటారి, దశావతార వడ్డాణాలు, పుష్ప, వస్త్రాలంకరణల దృశ్యాలను 3డీ ఇమేజ్ ప్రొజెక్షన్తో ప్రదర్శిస్తారు.
- రాతిశిల్ప గ్యాలరీ: అలాగే 'రాతిశిల్ప గ్యాలరీ'లో వివిధ కాలాలకు చెందిన రాజులు సమకూర్చిన చల, అచల, చలాచల మూర్తులను కొలువుదీర్చారు. స్మూత్ సోప్స్టోన్, నల్ల, ఆకుపచ్చ గ్రానైట్, పాలరాయితో చెక్కిన శ్రీకృష్ణుడు, లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి, భూవరాహస్వామి విగ్రహాలను సందర్శకులు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
- కాంస్య విగ్రహాల గ్యాలరీ: పురాతన 'లాస్ట్-వాక్స్' పద్ధతిలో రూపొందించిన నటరాజు, సప్తమాతృకలు, శ్రీదేవి, భూదేవి, రాధాకృష్ణ, హయగ్రీవ లోహ విగ్రహాలను 'కాంస్య విగ్రహాల గ్యాలరీ'లో భద్రపరిచారు.
- ఆర్ట్ గ్యాలరీ: బాపు, కృష్మారావు వంటి తదితర కళాకారులు గీసిన వర్ణచిత్రాలు, విరాట్ పురుషుడు, దశావతారాల చిత్రాలు, అలాగే తిరుమలకు సంబంధించిన అరుదైన ఫొటోలను 'ఆర్ట్ గ్యాలరీ'లో ప్రదర్శిస్తారు. అన్నమాచార్యులు రాగి రేకులపై రాసిన భక్తిగీతాలు, పురాతన నాణేలు కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శనలో చూడొచ్చు.
అంతస్తుకో వైవిధ్యం: ఇక మొదటి అంతస్తులో ఆలయ వాస్తు, శిల్పకళా వైభవాన్ని కళ్లకు కడుతుంది. సందర్శకులు ఇక్కడ వాస్తుశాస్త్ర రహస్యాలు, శ్రీవారి ఆలయంలోని వాకిళ్లు, కొలువు సింహాసనం, పాత హుండీ, 'పోటు' (ఆలయ వంటశాల)లో ఉపయోగించే పాత్రలను చూడవచ్చు. ఆనంద నిలయానికి అమర్చాలనుకున్న సుమారు 400 కిలోల బంగారు తాపడం ఆకట్టుకుంటుంది. ఇక్కడి ఆయుధ, సంగీత గ్యాలరీల్లో పురాతన సంప్రదాయ ఆయుధాలు, సంగీత వాయిద్యాలు, పూజ సామగ్రిని పేర్చారు.
రెండో అంతస్తులో సృష్టి, స్థితి, లయకారులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల వైభవాన్ని భారీ తెరలపై ప్రదర్శిస్తారు. విష్ణుమూర్తి దశావతారాలు, వేదాలు, ప్రాచీన గ్రంథాల విశేషాలను వీక్షించవచ్చు. మ్యూజియానికి తలమానికంగా మూడో అంతస్తులో బ్రహ్మాండ గ్యాలరీని తీర్చిదిద్దారు. వీక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసేలా సృష్టి రహస్యాలు, గ్రహాలు, అనంత కాలచక్రం, శ్రీవారి విశ్వరూపాన్ని 7డీ, ఇమ్మర్సివ్ టెక్నాలజీతో ఆవిష్కరిస్తారు. మ్యూజియం పైకప్పుపై 17 గోపురాల్లో అన్నమయ్య, తరిగొండ వెంగమాంబ, రామానుజాచార్యులు వంటి భక్తాగ్రేసరుల చరిత్రను, రామాయణ, మహాభారత ఘట్టాలను చెక్కారు.
'కృతయుగం టూ కలియుగం' - తిరుమలలో ఆకట్టుకుంటున్న ఫ్లవర్ షో
నేటి నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం