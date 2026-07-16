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అమరావతికి పూరీ జగన్నాథుడు వచ్చాడు - ఈ ప్రాంతానికి తిరుగులేదు: సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో జగన్నాథ రథయాత్రలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో రథయాత్ర మహోత్సవానికి హాజరైన సీఎం - రథయాత్రలో పాల్గొన్న మంత్రి నారాయణ, కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని

CM Chandrababu in Jagannath Rath Yatra at Amaravati
CM Chandrababu in Jagannath Rath Yatra at Amaravati (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:40 PM IST

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CM Chandrababu in Jagannath Rath Yatra at Amaravati: రోజురోజుకూ ప్రపంచఖ్యాతిని పెంచుతూ తెలుగువారి కల్పతల్లిగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అమరావతిలో జగన్నాథుడి రథయాత్రలో ఆయన పాల్గొన్నారు. అమరావతికి పూరీ జగన్నాథుడు వచ్చాడని, ఈ ప్రాంతానికి తిరుగులేదని అన్నారు. ప్రజా రాజధాని అయిన అమరావతి హిందూ ధర్మానికి సాక్ష్యంగా నిలిచిందని, ఎవరూ ఈ భూమిని టచ్ చేయలేని స్థలమహత్యం ఇక్కడి ఉందని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

విశ్వనగరిగా అమరావతి ఎదగాలి: రాజధాని అమరావతిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సంప్రదాయ క్రతువులు నిర్వహించి జగన్నాథ రథయాత్రను ప్రారంభించారు. రథంలాగే ముందు పూరీలో జగన్నాథ స్వామికి చేసే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమరావతి రాజధాని నగర బృహత్ ప్రణాళికతో కూడిన చిత్ర పటాన్ని శిరస్సుపై ధరించి విశ్వ నగరిగా అమరావతి ఎదగాలని కోరుకున్నారు. పూరీలో నిర్వహించే సంప్రదాయ క్రతువులో భాగంగా జగన్నాథం ముందు భాగంలో సీఎం బంగారు చీపురుతో ఊడ్చి శుభ్రం చేశారు. అనంతరం జగన్నాథుడు, బలభద్ర, సుభద్రలు ఆశీనులైన రథాన్ని తాడుతో లాగారు. ముఖ్యమంత్రితో కలిసి కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి పి. నారాయణ, స్థానిక శాసనసభ్యులు, భక్తులు రథాన్ని లాగారు. అనంతరం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

అమరావతికి పూరీ జగన్నాథుడు వచ్చాడు - ఈ ప్రాంతానికి తిరుగులేదు: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

సోషల్ మీడియా ప్రభావం వల్ల పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, ఒత్తిళ్లకు ఆధ్యాత్మికత ఒక్కటే పరిష్కారం అని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఉమ్మడి కుటుంబాలు కాస్త మైక్రో ఫ్యామిలీలుగా మారటమూ అనేక సమస్యలకు కారణమన్నారు. ప్రజలకు ప్రశాంతత, మంచి ఆరోగ్యం కోసం రాష్ట్రంలో ఆధ్యాత్మిక శోభ పెంచుతామని తెలిపారు. త్వరలోనే 5 వేల దేవాలయాలు నిర్మించి దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు కాపాడే ప్రయత్నంలో భాగస్వాములవుతామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇస్కాన్ భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు.

అమరావతి కి పూరీ జగనాథుడు వచ్చాడు, లక్ష్మీదేవీ వస్తుంది, ఇక ఈ ప్రాంతానికి తిరుగులేదు. ఉండదు. దేవతల రాజధాని, ప్రజా రాజధాని అయిన అమరావతి హిందూ ధర్మానికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. ఎవరూ ఈ భూమిని టచ్ చేయలేరు. స్థల మహత్యమూ ఇక్కడ ఉంది. రోజు రోజుకూ ప్రపంచ ఖ్యాతిని పెంచుతూ తెలుగువారి కల్పతల్లిగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతుంది. రాజధాని అమరావతి లో తొలిసారిగా పవిత్రమైన జగన్నాథ రథయాత్ర చేపట్టడం శుభపరిణామం. ఏడుకొండల వాడి ఆలయ చెంతనే ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం మరింత ఆనందదాయకం.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

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