ప్రజలు సంతృప్తి చెందేలా కలెక్టర్లు సేవలందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు - పాల్గొన్న సీఎం, మంత్రులు - చేసే పనిలో బాధ్యత, జవాబుదారీతనం ఉండాలన్న సీఎం

CM Chandrababu In Collectors Conference
CM Chandrababu In Collectors Conference (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
CM Chandrababu In Collectors Conference : మనం ఏ పని చేస్తున్నా వివరాలు సమగ్రంగా ఉండాలన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. అనుకున్న సమయానికి లక్ష్యాలు నెరవేరేలా అధికారులు కృషి చేయాలని సూచించారు. అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం మాట్లాడారు. పలు అంశాలపై కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.

మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు ఫీడ్ బ్యాక్ : వ్యవస్థలో ఉండే లోపాలతో పని తప్పించుకునే యత్నాలు సరికాదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హితవు పలికారు. రెవన్యూ శాఖలో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉందన్న ఆయన, ఫైళ్లను పరిష్కరించుకుండా తమ వద్ద నుంచి వేరే వారికి పంపించేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఫిర్యాదులన్నీ పరిష్కారం కావాలని, డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్సు ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు అందించే సేవల్లో మరింత సమర్థవంతంగా పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. లోటుపాట్లను సవరించుకుంటేనే ప్రజల్లో సంతృప్తి వస్తుందన్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు నిత్య విద్యార్థుల్లా నిరంతరం వివిధ అంశాలు నేర్చుకుంటూ అభివృద్ధిలో భాగమవ్వాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రజా పాలనలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు వీలుగా ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకుంటున్నామన్నారు.

అనుకున్న సమయానికి లక్ష్యాలు నెరవేరేలా అధికారులు కృషి చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

"నిరంతరం నేర్చుకునే పనిలోనే ఉండాలి. మంచి ఆలోచన ఎవరు ఇచ్చినా స్వీకరిద్దాం. చేసే పనిలో బాధ్యత, జవాబుదారీతనం ఉండాలి. మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చే వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నా. నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఎలా పని చేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం. మనం చేసే పని వల్ల ప్రజలు మనతో కలిసి వస్తున్నారా? లేదా? అనేది గమనించాలి. ఎన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చినా కోర్టు కేసులను దాటుకుని కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. అంతకుముందు డీఎస్సీ పెట్టాం దానికి కూడా ఇలాగే గందరగోళం సృష్టించారు. బాధ్యత కలిగిన ప్రభుత్వమంటే అధికారాలు దుర్వినియోగం కాదు సద్వినియోగం కావాలి. అన్ని సేవలు ఆన్‌లైన్‌లోనే అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం" -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

జీఎస్డీపీ, కేపీఐ, సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించేందుకు కలెక్టర్ల సదస్సులో చర్చిస్తున్నామని తెలిపారు. నిర్దేశించిన లక్ష్యాల ద్వారా ఫలితాలు ఎలా వస్తున్నాయన్నదే ముఖ్యమని అన్నారు. ఉపముఖ్యమంత్రి వేరే రంగం నుంచి వచ్చినా పరిపాలనలో చక్కటి పనితీరు కనబరుస్తున్నారని ప్రశంసించారు. నియామకపత్రం తీసుకున్న ఓ కానిస్టేబుల్ తన ఊరికి రోడ్డు లేదని అడిగితే తన శాఖకు సమాచారం పంపి అదే వేదిక నుంచి ఆ రోడ్డుకు రూ. 3.90 కోట్లు పవన్ మంజూరు చేయించారని తెలిపారు. ప్రతీ శాఖ ఆన్ లైన్ ద్వారా ఫైళ్లు నడపాలని సూచించారు.

పీపీపీ విధానంలో మెడికల్ కాలేజీలు : గత పాలకుల నిర్వాకం వల్ల కేంద్ర పథకాలన్నీ నిర్వీర్యం అయిపోయాయని, వాటిని తిరిగి ప్రవేశపెట్టామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. పీపీపీ ద్వారా మెరుగ్గా సేవలు అందుతాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పీపీపీ విధానంలో మెడికల్ కాలేజీలు నిర్మాణం చేపడుతున్నా అవి ప్రభుత్వ కళాశాలల పేరుతోనే నడుస్తాయన్నారు. సీట్లు కూడా పెరుగుతాయని చెప్పారు. 500 కోట్లతో రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్మించి డబ్బులు వృథా చేశారని, ఆ డబ్బుంటే రెండు మెడికల్ కాలేజీలు నిర్మించే వాళ్లమని సీఎం తెలిపారు.

గత ప్రభుత్వంలో అత్యధిక వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చారని విమర్శించారు. 13-14 శాతంతో అప్పులు తీసుకువచ్చి సమస్య సృష్టించారని మండిపడ్డారు. వీటిని రీ-షెడ్యూలింగ్ చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. అభివృద్ధి - సంక్షేమం రెండింటిని సమపాళ్లలో తీసుకెళ్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. పెద్దఎత్తున గృహనిర్మాణాలు చేపడుతున్నామని, అందరికీ ఇళ్లు అందేలా చేస్తున్నామన్నారు. పీ4 ద్వారా పేదలకు చేయూత అందించటమే అనేది ప్రతిపక్షాలు కూడా అర్ధం చేసుకోవాలన్నారు.

వారసత్వంగా 70 శాతం ధ్వంసమైన రోడ్లు : ప్రభుత్వానికి వారసత్వంగా 70 శాతం మేర ధ్వంసమైన రోడ్లు వచ్చాయని సీఎం అన్నారు. నీటి సమస్యలు, మద్ధతు ధరలు లేకపోవటం, భూ వివాదాలు, విద్యుత్ బిల్లులు ఎక్కువ రావటం లాంటి సమస్యలు కూడా గత ప్రభుత్వం నుంచి వారసత్వంగా పెద్ద ఎత్తున వచ్చినవేనని తెలిపారు. ఇళ్లు లేని పేదలు, రైతులు, మహిళలు, పిల్లలు, యువత ఇలా అన్ని వర్గాలకు మంచి చేయడం ద్వారా ప్రజల్లో సానుకూలత వస్తుందని తెలిపారు. నీటి భద్రత, ఉద్యోగాల కల్పన, అగ్రిటెక్ లాంటి అంశాల ద్వారా ఈ వృద్ధిని సాదిద్ధామన్నారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన గ్రీవెన్సులను వేగంగా పరిష్కరించి పారదర్శకంగా ఆన్​లైన్​​లో ఉంచాలన్నారు. ప్రతీ నిమిషం తనను తాను బాగా తీర్చిద్దుకునేలా సెల్ఫ్​ అసెస్​మెంట్​ చేసుకుంటున్నానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

