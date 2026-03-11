ఏపీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి అగ్రికల్చర్ స్కూల్ - కలెక్టర్ల సదస్సులో చంద్రబాబు
సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు - ఉగాది కానుకగా అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు విడుదల చేస్తామని ప్రకటన
CM Chandrababu in 6th District Collectors Conference at Secretariat: వ్యవసాయానికి మరింత ప్రోత్సాహమిస్తూ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏర్పాటు చేద్దామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కలెక్టర్ సదస్సులో ప్రకటన చేశారు. అధికారుల ఫీల్డ్ విజిట్లపై ప్రత్యేక పోర్టల్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం పని చేసేది పేదల కోసమే అని సంపన్నుల కోసం కాదని తేల్చి చెప్పారు. విద్యుత్ వినియోగదారులు విద్యుత్ విక్రయదారులుగా మారేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పంట కాల్వల పూడికతీత, చెరువుల లింకేజీకి 90 రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ను సీఎం ప్రకటించారు.
అమరావతి సచివాలయంలోని ఐదో బ్లాక్లో రెండు రోజుల పాటు జరిగే 6వ కలెక్టర్ల సదస్సు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ప్రారంభమయ్యింది. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి ముఖ్యమంత్రి దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఐటీ, క్వాంటం, ఏఐ వంటి రంగాల్లో కొత్త టెక్నాలజీలు, ల్యాబులు ఏర్పాటు చేస్తున్న తరహాలోనే వ్యవసాయానికి మరింత ఊతమిచ్చేలా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి అగ్రికల్చర్ స్కూల్ ఏర్పాటుపై మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ చేసిన ప్రదిపాదనలు బాగున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కితాబిచ్చారు.
మంగళవారం మధ్యాహ్నం మంత్రులు, అధికారులతో జరిపిన చర్చలపై రాత్రి ఆలోచించాను అంటూ ఆయన ప్రకటన చేశారు. వ్యవసాయ రంగంలో కీలక మార్పులకు నాంది పలికేలా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కొత్త ప్రతిపాదనలు సూచించారు. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ తరహాలో ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏర్పాటు చేద్దామన్నారు. సాగులో సాంకేతికత, ఆధునిక పద్దతులు, ఆవిష్కరణలు, వ్యవసాయాన్ని లాభసాటి చేసే విషయంలో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో అగ్రికల్చర్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేద్దామని సూచించారు. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్థాయిలో దేశానికి తలమానికంగా ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ తీసువద్దామని అన్నారు.
రాష్ట్రంలో ఇటీవల జరిగిన వివిధ ఘటనలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వేట్లపాలెం బాణాసంచా పేలుళ్లు, శ్రీకాకుళంలో డయేరియా, రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాల ఘటనల్లో అధికార యంత్రాంగం అలక్ష్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం బిలియనీర్ల కోసం పని చేయడం లేదని, పేదల కోసం పని చేస్తోందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
ఉగాది కానుక: ఉగాది కానుకగా అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు విడుదల చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. అదేవిధంగా ఉగాది సందర్భంగా 2 లక్షల 50 వేల ఇళ్లకు గృహప్రవేశాలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. దివ్యాంగులకు ఇంద్రధనస్సు పేరుతో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు నిర్వహించారు. సమావేశానికి మంత్రులు, వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు, కలెక్టర్లు హాజరయ్యారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాలు, పది సూత్రాలు, స్వచ్ఛాంధ్ర, జీఎస్డీపీ లక్ష్యాలపై చర్చించారు. జిల్లాల్లో విజయవంతమైన కార్యక్రమాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. పీపీపీ ప్రాజెక్టులు, ఆర్టీజీఎస్, సుపరిపాలనలో సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, వైద్యారోగ్యం, సూపర్ సిక్స్ పథకాలపై సదస్సులో చర్చించారు.
ట్రూ అప్ టూ ట్రూడౌన్: విద్యుత్ రంగంలో ట్రూఅప్ నుంచి ట్రూడౌన్కు తీసుకొచ్చినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. విద్యుత్ రంగంలో నూతన సంస్కరణలు అమలు చేసి విజయం సాధించామన్నారు. మైక్రో గ్రిడ్ను బలోపేతం చేసి ప్రజలపై భారం తగ్గించాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రతి కుటుంబం నుంచి పారిశ్రామికవేత్త రావాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నారని, అంతేకాకుండా కొత్త ఆవిష్కరణలకు అన్ని విధాలా సాయం అందించేందుకు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పెట్టామని సీఎం చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు.
20 నెలల్లో సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్: ఈ ఏడాది లక్ష్యాల కింద 15 పాయింట్లు తీసుకొస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. 20 నెలల్లో సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ చేశామని పేర్కొన్నారు. సూపర్ సిక్స్తో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలు అమలు చేశామన్నారు. పారదర్శకతను ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నామని వివరించారు. ఎక్కడా చిన్న తప్పు లేకుండా ముందుకెళ్తున్నామన్నారు. రైతు సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి, రైతన్న మీకోసం కార్యక్రమం మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అధికారులకు సూచించారు. అభివృద్ధి చేయాలంటే అనేక అవకాశాలు ఉంటాయన్న సీఎం, ఫర్వాలేదు అనే ఉదాసీనత ఉంటే ముందుకు వెళ్లలేమని అధికారులతో అన్నారు. ఒక్కోసారి మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలంలో ఫలితాలు ఇస్తాయని వాటిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ వెళ్తే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తామన్నారు.
'ఒకప్పుడు విజన్ 2020 పెడితే చాలామంది విమర్శించారు, నా విజన్ సాధ్యమైన తర్వాత ప్రతిఒక్కరూ విజన్ 2047తో ముందుకెళ్తున్నారు. కొత్త ఆలోచనలు పంచుకుందాం, వాటిని సరైన దారిలో అమలు పరుద్దాం. స్పష్టత, సమన్వయం లేకపోతే అనుకున్న ఫలితాలు రావు. అందరం సమష్టిగా పనిచేసి నూతన సంస్కృతికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించేందుకు సంక్షేమం ఇస్తూనే ఉండాలి. ఈ 20 నెలల్లో చాలా అభివృద్ధి సాధించగలిగాం. ఇదే విధానం కొనసాగిస్తూ మరింత శ్రద్ధతో పని చేయాలి.' - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
మే 15 నుంచే సాగుకు సిద్ధమవుదామన్న సీఎం, ప్రతి వ్యవసాయదారుడికి ఏఐ అగ్రానమిస్ట్ సేవలూ అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. సమర్థ నీటి నిర్వహణ చాలా కీలకమైన అంశమని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. నీటి భద్రత కోసం చేపట్టిన చర్యలు మంచి ఫలితాలు ఇచ్చాయని, గడిచిన 2 నెలల్లో 1.82 మీటర్ల మేర భూగర్భజలాలు పెరిగాయన్నారు. మార్చి 1 నాటికి 8.10 మీటర్లలో భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయన్నారు. 90 రోజులపాటు ఏప్రిల్ 1 నుంచి జూన్ నెలాఖరు వరకూ నీటి సంరక్షణ చర్యల్లో భాగంగా కాల్వల పూడికలు, చెరువుల లింకేజ్ వంటి కార్యాచరణ చేపట్టాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 614 టీఎంసీల నీళ్లు రిజర్వాయర్లలో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
భూవివాదాలు ఉండవు: వచ్చే ఆర్థిక ఏడాదికి సాగు సీజన్ను ముందుకు తీసుకొచ్చేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చెయ్యాలన్నారు. వెలుగొండను జులై నాటికి పూర్తిచేసి నీటిని ఇస్తామన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027లో పూర్తిచేసి జాతికి అంకితం చేస్తామన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమలో ప్రాజెక్టులు ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పూర్తి చేయనున్నట్లు వివరించారు. 2027 మార్చి నాటికి భూవివాదాలు లేని రాష్ట్రంగా తయారు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. వాస్తవాలన్నీ పోర్టల్లో పెడితే వివాదాలు తగ్గుతాయని, పీజీఆర్ఎస్ ద్వారా ఎక్కడికక్కడ సమస్యలు పరిష్కారం కావాలన్నారు. భూ వివాదాలు లేకపోతే 70 శాతం సమస్యలు తగ్గుతాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు
ఇటీవల జరిగిన కొన్ని పరిణామాలపై ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సీఎం, బాణసంచా ప్రమాదం, డయేరియా, పాల కల్తీ ఘటనలు తననెంతగానో బాధించాయన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలను సూచించారు. కలెక్టర్లు, కార్యదర్శులు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేయాలని, ప్రజల ప్రాణాలు లెక్కచేయకుండా వ్యవహరిస్తే కఠినంగా ఉంటానన్నారు. నీరు కలుషితం, పాలు కల్తీ అవుతుంటే ఆయా విభాగాలు ఏం చేస్తున్నాయి? బాణసంచా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తయారు చేస్తుంటే ఏం చేస్తున్నారు? అని ప్రశ్నించారు.
క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాల్సిందే: కలెక్టర్లు కనీసం 8 రోజులు, సీనియర్ సెక్రటరీలు 4 రోజులపాటు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాల్సిందేనని సీఎం ఆదేశించారు. సంబంధిత వివరాలను పోర్టల్ తయారుచేసి ఆన్లైన్లో పెట్టేలా సీఎస్ బాధ్యత తీసుకోవాలన్నారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారులను అప్రమత్తం చేయాల్సింది కలెక్టర్లేనని సూచించారు. సంజీవని ప్రాజెక్టును రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమర్థంగా అమలు చేయాలని, 72 లక్షల మందికి వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లు స్క్రీనింగ్లో తేలిందన్నారు. ప్రతి ఇంటికి సురక్షిత నీరు అందించాలని, గత పాలకులు చేసిన తప్పు వల్ల జేజేఎం కింద నిధులు కోల్పోయామని తెలియజేశారు.
