31 ప్రాజెక్టులకు SIPB ఆమోదం - అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో 3 సంస్థల ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో 16వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశం- రూ.39,436 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం- ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 1,11,278 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు

CM Chandrababu in 16th SIPB Meeting
Published : April 7, 2026 at 5:43 PM IST

CM Chandrababu in 16th SIPB Meeting: రాష్ట్రంలో రూ. 39,436 కోట్ల విలువైన 31 ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన 16వ పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహాక మండలి (ఎస్ఐపీబీ) సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 1,11,278 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు రానున్నాయి. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో 3 సంస్థల ఏర్పాటుకు ఎస్ఐపీబీ గ్రీన్ సిగ్నల్​ ఇచ్చింది. సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా రాయలసీమను తీర్చిదిద్దాలని సీఎం ఆదేశించారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్స్ ఉండాలని సూచించారు.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 325 గిగావాట్ల సౌరవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవకాశం ఉందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్​ను స్టేట్​ గ్రిడ్, సెంట్రల్ గ్రిడ్​కు కనెక్ట్​ చేసేలా చూడాలని మంత్రి లోకేశ్​ సూచించారు. ప్రస్తుతం రాజస్థాన్​లో సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతున్నా పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి ఉందని, అలాంటి పరిస్థితి తలెత్తకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

సంస్థఏర్పాటు చేయనున్న జిల్లా పెట్టుబడులు ఉద్యోగాలు
క్లీన్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ హైబ్రిడ్ సిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కడప, అనంతపురం జిల్లారూ.1,391 కోట్లు190
క్లీన్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ హైబ్రిడ్ సిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కడప, అనంతపురం జిల్లారూ.1,391 కోట్లు190
ఎస్సార్ రెన్యువబుల్స్ సోలార్ టు లిమిటెడ్కర్నూలురూ.1,327కోట్లు1,035
ఎస్సార్ రెన్యువబుల్స్ హైబ్రిడ్ వన్ లిమిటెడ్కర్నూలురూ.2,714కోట్లు1,240
ఎస్సార్ రెన్యువబుల్స్ హైబ్రిడ్ వన్ లిమిటెడ్ అనంతపురం రూ.1,714కోట్లు220
పేస్ డిజిటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కడపరూ.745 కోట్లు345
ఎస్ఏఈఎల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ఏలూరు, విజయనగరంరూ.3,200కోట్లు65,000
హెచ్‌హెచ్‌పీ ఎయిట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తిరుపతి రూ.70 కోట్లు850

ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో కంజ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ తయారీలో ఏపీ కీలకంగా మారాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. శ్రీసిటీ, కొప్పర్తి, అనంతపురంలలో ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అయ్యేలా పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించాలన్నారు. రాష్ట్రంలో జీసీసీల ఏర్పాటుపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఏపీ జీసీసీలకు కేంద్రంగా మారాలన్నారు. వ్యవసాయం, ఉద్యాన, ఆక్వా కల్చర్ రంగాల్లో వస్తున్న వ్యర్ధాలను సద్వినియోగం చేసుకునేలా ప్రాజెక్టులను ఆహ్వానించాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ రంగాల్లో కాలుష్య కారకాలు లేకుండా ఇథనాల్ తరహా బై ప్రొడెక్టులు వచ్చేలా చూడాలని దీనికి సంబంధించిన అంశాలపై అధ్యయనం చేయాలన్నారు. దీనిపై కేంద్రం నుంచి సహకారం కూడా తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలో వివిధ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలతో వస్తున్న పరిశ్రమల్లో ఆధునిక భద్రతా ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేసుకోవటంపై కూడా దృష్టి సారించాలని చంద్రబాబు సూచించారు.

ప్రమాణాలను పాటించే విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండకూడదు: భవిష్యత్తులో ఉత్పన్నమయ్యే ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేలా ఈ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్​ను నిర్దేశించాలన్నారు. ఫార్మా, స్టీల్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, బీఈఎస్ లాంటి ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు అవుతున్న నేపథ్యంలో భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రత్యేకంగా ఓ ఎస్ఓపీని సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ భద్రతా ప్రమాణాలను పారిశ్రామిక యూనిట్లు కలిగి ఉండాలని తేల్చి చెప్పారు.

ఇటీవల రాష్ట్రంలోని బాణసంచా తయారీ యూనిట్లలో జరిగిన ప్రమాదాల నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. బాణసంచా తయారీ యూనిట్లు, మిల్క్ డెయిరీలు లాంటి అంశాల్లో ఉల్లంఘనలు లేకుండా ప్రామాణిక విధానాలు జారీ చేయాలని సూచించారు. నిర్దేశిత ప్రమాణాలను పాటించే విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండకూడదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. అమరావతి క్వాంటం టవర్స్ ను త్వరితగతిన పూర్తి అయ్యేలా చూడాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. భూములు కేటాయించిన పర్యాటక ప్రాజెక్టులు నిర్దేశిత గడువులోగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేలా చూడాలని ఈ విషయంలో ఎలాంటి మినహాయింపు లేదన్నారు.

ఐటీ, ఈ అండ్ సీ : మొత్తం 11 పెట్టుబడులు – రూ.18,210.36 కోట్ల పెట్టుబడులు, 36,411 ఉద్యోగాలు

సంస్థ జిల్లా, ప్రాంతం పెట్టుబడులు ఉద్యోగాలు
ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్యండాడ, విశాఖపట్నంరూ.750 కోట్లు7,000
క్రెడెన్స్ రియాలిటీతాళ్లవలస, విశాఖపట్నంరూ.386.88 కోట్లు6,500
ఫ్యూజీ సాఫ్ట్‌వేర్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కాపులుప్పాడ, విశాఖపట్నంరూ.425 కోట్లు2,500
శ్రీటెక్ డేటా లిమిటెడ్కాపులుప్పాడ, విశాఖపట్నంరూ.1,800 కోట్లు-
పీజీ టెక్నోప్లాస్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్శ్రీసిటీ, తిరుపతి జిల్లారూ.1,305కోట్లు2,910
ఎన్‌పీఎస్‌పీఎల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కుప్పం, చిత్తూరు జిల్లారూ.2,550 కోట్లు 400
ఐస్ప్రౌట్ బిజినెస్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్విశాఖపట్నంరూ.626.90 కోట్లు 12,500
ఆర్ఆర్‌పీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రూ.10,239.78కోట్లు 3,017
సీ డాక్అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీరూ.17 కోట్లు12
పీక్యూ స్టేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ రూ.1.8 కోట్లు 20
క్వాంటం ఏఐ గ్లోబల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీరూ.108కోట్లు1,552

పర్యాటక రంగం : మొత్తం 2 పెట్టుబడులు – రూ.200.15 కోట్ల పెట్టుబడులు, 270 ఉద్యోగాలు

సన్ రే గ్రీన్ స్పేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – విజయనగరం – రూ.117.66 కోట్ల పెట్టుబడి – 150 ఉద్యోగాలు

రవిప్రియ హాస్పిటాలిటీస్ ఎల్ఎల్‌పీ – ఒంగోలు – రూ.82.49 కోట్ల పెట్టుబడి – 120 ఉద్యోగాలు

ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో ఉత్పత్తి సామర్ధ్యం పెరగాలి: రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డులో ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టులు త్వరితగతిన ప్రారంభం అయ్యేలా చూడాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. వీటితో పాటు భాగస్వామ్య సదస్సులో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలు కూడా సాకారమయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రత్యేకించి ఆయా ప్రభుత్వ శాఖలు వీటిపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన గడువులోగా ఆయా ప్రాజెక్టులు గ్రౌండ్ అయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉందని స్పష్టం చేశారు. భారీ ప్రాజెక్టులపై ప్రతీ ఎస్ఐపీబీ సమావేశంలోనూ సమీక్షిద్దామని సీఎం అధికారులకు తెలిపారు. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో ఉత్పత్తి సామర్ధ్యం పెరగాలన్నారు. పామాయిల్, కోకో లాంటి ఉద్యాన ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ కల్పించేలా చూడాలని సూచించారు.

ఉద్యాన ఉత్పత్తులు 200 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 400 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పెరగాలని, దీనికి తగినట్టుగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కూడా పెరిగితే రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రొడక్టు పర్ఫెక్షన్ పై కూడా దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల్లో పారిశ్రామిక యూనిట్ల ఏర్పాటు వేగంగా జరిగేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు అవుతున్న ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాల కల్పన వివరాలను వెబ్ సైట్ లో పొందుపరచాలని సూచించారు.

ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ : మొత్తం 2 పెట్టుబడులు – రూ.1,222.73 కోట్ల పెట్టుబడులు, 550 ఉద్యోగాలు

ఇండస్ కాఫీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – తిరుపతి – రూ.233.73 కోట్ల పెట్టుబడి – 100 ఉద్యోగాలు
రెడ్ బెర్రీ ఫుడ్ లాజిస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – చిత్తూరు – రూ.989 కోట్ల పెట్టుబడి – 450 ఉద్యోగాలు

ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్ : మొత్తం 8 పెట్టుబడులు – రూ.7,251.6 కోట్ల పెట్టుబడులు, 4,977 ఉద్యోగాలు

సంస్థ జిల్లా, ప్రాంతం పెట్టుబడులు ఉద్యోగాలు
మెట్రో డెకరేటివ్ లిమిటెడ్ నాయుడుపేటరూ.1,032 కోట్లు400
ఆర్సెల్లార్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా లిమిటెడ్ పెల్లెట్ ప్లాంట్ 3 విశాఖపట్నంరూ.1,400 కోట్లు250
శ్యామ్ మెటాలిక్స్ అండ్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ఎస్పీఎస్సార్ నెల్లూరురూ.3,678 కోట్లు3,200
బాల్ బెవరేజెస్ ప్యాకేజింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శ్రీసిటీ రూ.633 కోట్లు117
సాన్సో ఫార్మా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ఏలూరురూ.80 కోట్లు210
ఆర్ఎస్‌బీ ట్రాన్సిమిషన్ లిమిటెడ్ శ్రీసిటీరూ.143.99 కోట్లు 350
వెంకటేశ్వర పేపర్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కృష్ణా రూ.63.61 కోట్లు100
అనాడ్రోన్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎస్పీఎస్సార్ నెల్లూరురూ.221 కోట్లు 350

తాజాగా 16వ ఎస్ఐపీబీ సమావేశం ఆమోదించిన పెట్టుబడులతో కలిపి రాష్ట్రంలో గడచిన 22 నెలల్లో ఇప్పటి వరకు 264 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. వీటి ద్వారా 9.36 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 9.60 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు దక్కనున్నాయి. విశాఖలో జరిగిన భాగస్వామ్య సదస్సు ద్వారా 538 ఎంఓయూలకు గానూ 11.38 లక్షల పెట్టుబడులు, 13.95 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. మొత్తంగా 802 ప్రాజెక్టుల ద్వారా రూ.20.74 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 23.55 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన జరుగనుంది.

మంత్రులు నారా లోకేశ్​, అచ్చెన్నాయుడు, సత్యప్రసాద్, భరత్, గొట్టిపాటి రవికుమార్, కందుల దుర్గేష్, నారాయణ, సుభాష్, జనార్దన్‌రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ సహా వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

