ETV Bharat / state

'డిన్నర్ విత్ ది రియల్ విన్నర్స్' - మంత్రులు, అధికారులకు చంద్రబాబు ఆత్మీయ విందు

మంత్రులు, సీఎస్, డీజీపీ, సెక్రటరీలు, హెచ్‌వోడీలకు ఆత్మీయ విందు - బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చినందుకు ఆత్మీయ విందు -వివిధ శాఖల్లో పనితీరు కనబరిచిన జిల్లా, మండలస్థాయి ఉద్యోగులకూ ఆహ్వానం

CM Chandrababu on Dinner with the Real Winners (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu on Dinner with the Real Winners : 'బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్-2025' అవార్డు వచ్చినందుకు మంత్రులు, సీఎస్, డీజీపీ, సెక్రటరీలు, హెచ్‌వోడీలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆత్మీయ విందు ఇచ్చారు. అలాగే వివిధ శాఖల్లో చక్కటి పనితీరు కనబరచిన జిల్లా, మండల స్థాయి ఉద్యోగులనూ విందుకు ఆహ్వానించారు. 'డిన్నర్ విత్ ది రియల్ విన్నర్స్' అనే పేరుతో సీఎం ఆత్మీయ విందు ఏర్పాటు చేశారు. డిన్నర్ కంటే ముందు మంత్రులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో సీఎం సమావేశమైయ్యారు. సమావేశం ప్రారంభం కాగానే మంత్రులు, అధికారులు, ఉద్యోగులు చప్పట్లతో సీఎంకు స్వాగతం పలికారు.

‘టీమ్‌ ఏపీ’ పనితీరుతోనే రిఫార్మర్‌ అవార్డు : కార్యక్రమానికి సమన్వయ కర్తగా మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ వ్యవహరించారు. బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు రావడానికి టీమ్ ఏపీ పని తీరే కారణమని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. మంత్రులు, అధికారులు, ఉద్యోగులే రియల్ విన్నర్స్ అని చెప్పారు. రాష్ట్ర విభజన, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన పరిణామాలను సమావేశంలో ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల వివరించారు.

సంస్కరణలనేవి చంద్రబాబు డీఎన్ఏలోనే ఉన్నాయని పయ్యావుల అన్నారు. విద్యుత్, ఓపెన్ స్కై పాలసీ, టెలికాం రంగం, ఐటీ, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, పీపీపీ వంటి రంగాల్లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే సంస్కరణలు తెచ్చారన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రభుత్వ పరంగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలు, చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యాలు, అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, విధానాలపై సమావేశంలో చర్చించారు.

సీఎం పనితీరును వివరించిన లోకేశ్‌ : డిన్నర్ విత్ రియల్ విన్నర్స్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పనితీరును మంత్రి నారా లోకేశ్ వివరించారు. ప్రభుత్వంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తరువాత దాన్ని అమలు చేసేందుకు మంత్రులు, అధికారుల వెంటపడి టాస్క్ పూర్తి చేయించే విధానాన్ని లోకేశ్ వివరించారు. పరిపాలనలోనూ, రాజకీయాల్లోనూ ఎలాంటి ఇగోలకు పోకుండా పనిచేసే వ్యక్తి చంద్రబాలు అని వ్యాఖ్యానించారు.

పెట్టుబడులను తీసుకొచ్చే విషయంలో, పారిశ్రామిక వేత్తలను కలిసే విషయంలో ఇగోలను పక్కన పెట్టి టీమ్ స్పూర్తితో పని చేస్తున్నామని లోకేశ్ తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు చాలా సందర్భాల్లో 1995-1999 పాలన గురించి చెబుతారని, ఇకపై 2024-29 పాలన గురించి చెప్పుకునేలా పని చేస్తామని లోకేశ్ వెల్లడించారు. మంత్రులు, అధికారులు ఒక టీంగా పనిచేసి లక్ష్యాలను సాధించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. లక్ష్యాన్ని చేరుకున్న ప్రతీసారి మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి కొత్త లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశిస్తారని నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

DINNER WITH THE REAL WINNERS
CM CHANDRABABU DINNER PARTY
CM IN DINNER WITH WINNERS
BUSINESS REFORMER OF THE YEAR
CM DINNER WITH THE REAL WINNERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.