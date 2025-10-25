ETV Bharat / state

'మొంథా' తుపాను వస్తోంది - అప్రమత్తంగా ఉండండి: సీఎం చంద్రబాబు

వాతావరణశాఖ రెడ్ అలెర్ట్‌తో అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన సీఎం చంద్రబాబు - ఎక్కడా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకూడదన్న సీఎం - ముందు జాగ్రత్త చర్యలతో తక్షణం సన్నద్ధం కావాలన్న ఆదేశం

CM Teleconference On Cyclone Montha in AP
CM Teleconference On Cyclone Montha in AP (Etv Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 6:00 PM IST

CM Teleconference On Cyclone Montha in AP : రాష్ట్రానికి 'మొంథా' తుపాను పొంచివున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ‘మొంథా’ తుపాను రాష్ట్రంపై ఈనెల 26, 27, 28, 29 తేదీల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపించనుందని వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సీఎం సూచించారు. ప్రధానంగా ఈ నెల 28న సాయంత్రం కాకినాడ సమీపంలో ‘మొంథా’ తీవ్ర తుపానుగా మారి తీరం దాటుతుందని, ఆ సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

80 నుంచి 100 మి.మీ. మేర భారీ వర్షాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి తిరుపతి వరకూ దీని ప్రభావం ఉంటుందని 80 నుంచి 100 మి.మీ. మేర భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, వరదల నుంచి ఎటువంటి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం వాటిళ్లకుండా ఇప్పటి నుంచే సన్నాహక చర్యలు సమగ్రంగా చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రతీ జిల్లా కలెక్టర్ తుపాను రక్షణ చర్యలకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని తగిన వనరులతో సన్నద్ధంగా ఉండాలని చెప్పారు. తీరప్రాంత ప్రజలకు తుఫానుపై అవగాహన కల్పించి వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. అవసరమైతే విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించాలని చెప్పారు.

నిరంతరంగా అత్యవసర సేవలు : అలాగే అన్ని ప్రధాన, మధ్య తరహా రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టాలను పర్యవేక్షించి నీటి విడుదల శాస్త్రీయంగా జరపాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రియల్ టైమ్‌లో వచ్చే సమాచారాన్ని తక్షణం ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలోని కింది స్థాయి వరకు తీసుకువెళ్లాలని చెప్పారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాలను ముందుగానే సిద్ధం చేయాలన్నారు. అలాగే కాకినాడలో హాస్పిటల్ ఆన్ వీల్స్ సేవలను ప్రారంభించాలని సూచించారు. ఆర్ అండ్ బీ, విద్యుత్, నీటిపారుదల, మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్ శాఖలు అన్నీ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. తాగునీరు, విద్యుత్ సరఫరా, మొబైల్ టవర్స్, సివిల్ సప్లైస్ వంటి అత్యవసర సేవలు నిరంతరం కొనసాగేలా చూడాలని నిర్దేశించారు. తుఫాన్ ప్రభావిత జిల్లాలకు ఇన్‌ఛార్జి అధికారులను నియమించి, తుపాను నష్ట నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

తీర ప్రాంత విద్యా సంస్థలకు సెలవులు : ‘మొంథా’ తుపాను ముప్పుతో ఏపీలోని తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో ఉన్న విద్యా సంస్థలకు 28, 29 తేదీల్లో సెలవు ప్రకటించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారు ప్రయాణాలు మానుకోవాలని పేర్కొన్నారు. భారీ వర్షాలు కురవనుండటంతో మచిలీపట్నం, దివిసీమ, విజయవాడ, గుంటూరు, ఏలూరు, గోదావరి జిల్లా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం : మరోవైపు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ క్రమేపీ బలపడుతోంది. సోమవారం ఉదయానికి తుపానుగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తుపానుగా మారిన తర్వాత ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలపై ప్రభావం చూపిస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. నైరుతి బంగాళాఖాతం- పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం నడుమ తుపానుగా ఏర్పడుతుందని, విశాఖ నుంచి నెల్లూరు వరకూ తీరం వెంట కోస్తాంధ్రపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తున్నారు. తుపానుగా రూపాంతరం చెందాక, నెల్లూరు నుంచి కళింగపట్నం వరకూ తీర ప్రాంతంలో 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

26న సాయంత్రంలోగా ఇళ్లకు వెళ్లాలి: తుపాను కారణంగా ఈ నెల 27, 28, 29, తేదీలలో జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నట్లు కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డీకే బాలాజీ తెలిపారు. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా నివారించే ఉద్దేశంతో జిల్లాలోని అన్ని రకాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు గురుకుల పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఇతర విద్యాసంస్థలు అన్నింటికి 3 రోజుల పాటు సెలవు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జిల్లాలోని సాంఘిక సంక్షేమ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సంక్షేమ వసతి గృహాలలోని విద్యార్థులందరూ ఈనెల 26వ తేదీ సాయంత్రంలోగా ఇళ్లకు వెళ్లే విధంగా అధికారులు బాధ్యత తీసుకోవాలని సూచించారు.

దూసుకొస్తున్న ‘మొంథా' తుపాను - ఏపీకి రెడ్ అలెర్ట్

వర్షాలపై ప్రభుత్వం హైఅలర్ట్‌ - ప్రజల రక్షణకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

