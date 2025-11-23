మార్క్ఫెడ్ ద్వారా మొక్కజొన్న కొనుగోలు - ఇతర రాష్ట్రాల్లో అరటి విక్రయాలకు చర్యలు : సీఎం చంద్రబాబు
అరటి ధరలు, పత్తి, మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లపై సీఎం టెలికాన్ఫరెన్స్ - 2.04 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మొక్కజొన్న మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా కొనుగోలుకు సూచన
Published : November 23, 2025 at 7:40 AM IST
CM Chandrababu Ordered Officials Buy Corn Through Markfed : రాయలసీమలో పండిన అరటిని ముంబై లాంటి మార్కెట్లకు తరలించేలా చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ముంబై, కోల్కతాకు తరలించి అక్కడి మార్కెట్లలో విక్రయించాలని సూచించారు. ధరల స్థిరీకరణ నిధి ద్వారా మొక్కజొన్న రైతును ఆదుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
రాష్ట్రంలో అరటి ధరలు, పత్తి, మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ధరలు, కొనుగోళ్లపై ప్రతీ రోజూ వ్యాపారులతో సమావేశాలు నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. మహారాష్ట్ర లాంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న మార్కెట్లకు అరటి లోడుతో కూడిన రైల్వే వ్యాగన్లు పంపేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం రాయలసీమలో 40 వేల హెక్టార్లలో అరటి ఉత్పత్తి అవుతోందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
డిసెంబరు మొదటి వారం నుంచి అరటి ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. రైతులు నష్టపోకుండా తక్షణం చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి ఉద్యాన, మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులకు ఆదేశించారు. రాయలసీమలో పండిన అరటిని రవాణా చేసేందుకు ఓ ఏజెన్సీ ముందుకు వచ్చిందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఎప్పటికప్పుడు అరటిని రవాణ చేసేందుకు ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలని ఆదేశించారు. పత్తి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తినా సహించేది లేదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. మొక్కజొన్న రైతులను ఆదుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు.
రంగుమారిన, తడిచిన పత్తినీ కొనుగోలు చేయాలి: మొక్కజొన్న మద్ధతు ధర కంటే తక్కువ రేటు ఉన్నందున ఆ వ్యత్యాసాన్ని ధరల స్థిరీకరణ నిధి ద్వారా చెల్లించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈసారి 1.42 లక్షల హెక్టార్లలో మొక్కజొన్న సాగు అయ్యిందని 8.18 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. 2.04 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మొక్కజొన్నను మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని సీఎం సూచించారు.
ఏజెన్సీల ద్వారా కొనుగోలు చేయించేందుకు ప్రయోగాత్మకంగా కొనుగోళ్లు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు. కొనుగోళ్లకు సమస్య ఎదురైనప్పుడు దానిని ఆచరించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు. పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రతీ రోజూ తనిఖీ చేయాలని మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఎప్పటికప్పుడు రైతులతో మాట్లాడి సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని సూచించారు. రంగుమారిన, తడిచిన పత్తిని కూడా కొనుగోలు చేసేలా చూడాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రంలో రెండు మూడు రోజుల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున పత్తి కొనుగోళ్లు వేగవంతం చేయాల్సిందిగా చంద్రబాబు సూచించారు. కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్లాట్ బుకింగ్ సమస్యను పరిష్కరించిందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. సమీపంలోని జిన్నింగ్ మిల్లులకే పత్తిని రవాణా చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. తేమ శాతం వంటి సీసీఐ నిబంధనల కారణంగా పత్తి రైతులు నష్టపోకుండా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
