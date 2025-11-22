మూడేళ్లలో 17 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు - 3 నెలలకొకసారి సామూహిక గృహప్రవేశాలు : సీఎం చంద్రబాబు
ఉగాది నాటికి 5 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల తాళాలు అప్పగించాలి - టిడ్కో, గృహనిర్మాణశాఖ సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 10:24 AM IST
CM Chandrababu Reviewed TIDCO and Housing Department : వచ్చే మూడేళ్లల్లో 17 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణమే లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నట్లు సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రతీ మూడు నెలలకోసారి సామూహిక గృహప్రవేశాలు చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. వచ్చే ఉగాదికి 5 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల తాళాలు అప్పగించాలన్నారు. ఇళ్ల లబ్ధిదారుల సర్వేను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని తేల్చిచెప్పారు. గత ప్రభుత్వ కక్షసాధింపుతో నిలిచిన ఎన్టీఆర్ రూరల్ హౌసింగ్ బిల్లులు వచ్చేలా కేంద్రంతో సంప్రదించాలని సూచించారు.
అమరావతి సచివాలయంలో టిడ్కో, గృహ నిర్మాణ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అంటూ ఎన్నికల్లో తాము ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చే ప్రక్రియలో భాగంగా ఇప్పటికే 3 లక్షలకుపైగా ఇళ్లల్లో సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు నిర్వహించామని ఇక్కడితో ఆగకుండా మరింత వేగంగా వెళ్లాలని అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇప్పటి నుంచే లక్ష్యాలు పెట్టుకుని హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ కార్యక్రమాన్ని 2029 జనవరి నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
3 లక్షలకు పైగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక సుమారుగా 20 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించాలన్న లక్ష్యంలో భాగంగా ఇప్పటికే 3 లక్షలకు పైగా ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తై గృహప్రవేశాలు జరిగాయని మిగిలిన 17 లక్షల ఇళ్లు వచ్చే మూడేళ్లల్లో పూర్తి అవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి మూడు నెలలకోసారి సామూహిక గృహప్రవేశాల కార్యక్రమం చేపట్టాలని చెప్పారు. వచ్చే ఉగాది నాటికి 5 లక్షల ఇళ్ల సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు జరగాలన్నారు. హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఉన్నతాధికారుల నుంచి క్షేత్రస్థాయి ఉద్యోగులు అందరూ బాధ్యతగా తీసుకోవాలని అమల్లో ఎలాంటి పొరపాట్లు జాప్యం ఉండకూడదని తేల్చిచెప్పారు.
స్థలం కావాలని అడిగితే ఇవ్వండి : ప్రస్తుతం గుర్తించిన లబ్ధిదారులే కాకుండా ఇంకా అర్హులైన వారిని గుర్తించి చేర్చేందుకు చేస్తున్న సర్వేను త్వరగా పూర్తి చేసి జాబితా సిద్ధం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఆ జాబితాను గ్రామాల వారీగా ప్రదర్శించాలని చెప్పారు. ప్రజలు తృప్తి చెందితేనే తనకు సంతృప్తి అని వెల్లడించారు. గృహ నిర్మాణాల్లో భాగంగా ఎవరైనా స్థలం కావాలని అడిగితే స్థలం ఇవ్వాలని, తమకు స్థలాలు ఉన్నాయని లబ్ధిదారులు చెబితే వాళ్లకు పొజిషన్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలన్నారు. ఇళ్ల నిర్మాణాలకు సంబంధించి ప్రతి పురోగతి ఆన్లైన్లో ఉండేలా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ముస్లింలకు అదనంగా రూ.50 వేలు : ఉమ్మడి కుటుంబాలను ప్రొత్సహించే విధంగా ఇళ్ల నిర్మాణాలను చేపట్టేలా చూడాలన్నారు. పీఎంఏవై 1.0 హౌసింగ్ స్కీములోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, పీవీటీజీ వంటి సామాజిక వర్గాలకు అదనంగా చెల్లింపులు జరుపుతున్నామన్న సీఎం ముస్లింలకూ అదనంగా రూ.50 వేలు చెల్లిస్తామన్నారు. దీనికి 18 వేల లబ్ధిదారులకు రూ.90 కోట్లు అవసరమవుతాయన్నారు. ఆయా వర్గాలకు చేకూరుస్తున్న అదనపు సాయాన్ని వారికి వివరించాలని అధికారులకు సూచించారు.
వాటిని బిల్లుల వచ్చేలా చేశాం : అలాగే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కక్ష సాధింపులో భాగంగా 2014-2019 మధ్య చేపట్టిన ఎన్టీఆర్ రూరల్ హౌసింగ్ స్కీంకు సంబంధించిన కొందరు లబ్ధిదారులకు పెండింగులో ఉన్న రూ.920 కోట్ల మేర బిల్లులను రప్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరపాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. 2014-19 మధ్య కాలంలో జరిగిన నరేగా పనులకు సంబంధించిన బిల్లులను ఇదే తరహాలో ఆపేస్తే వాటిని మళ్లీ స్ట్రీమ్ లైనులో పెట్టి బిల్లుల వచ్చేలా చేశామని గుర్తుచేశారు.
పేదల ఇళ్లకు రూపాయి ఫీజు - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
ఏపీలో ఇళ్ల దరఖాస్తులకు గడువు పొడిగింపు - నవంబర్ 30 వరకు అవకాశం