'రైతులను ఆదుకోవాలి, నిత్యావసరాలు ధరలు తగ్గేలా చూడాలి' - ఎల్నినో ఎఫెక్ట్పై సీఎం సమీక్ష
ఎల్నినోను విపత్తుగా కాకుండా సవాలుగా ఎదుర్కొనేలా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. రైతును కాపాడటంతో పాటు నిత్యావసరాల ధరలు అదుపు తప్పకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 7:30 PM IST
CM Chandrababu Review on El Nino Effect in AP : ఎల్నినోను విపత్తుగా కాకుండా సవాలుగా ఎదుర్కొనేలా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. రైతును కాపాడటంతో పాటు నిత్యావసరాల ధరలు అదుపు తప్పకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. డిమాండ్కు అనుగుణంగా పంటల సాగు, పంటల బీమా, హైరిస్క్ ఉద్యాన పంటలకు రక్షణ, తాగునీరు–పశుగ్రాసం అందుబాటులో ఉంచడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని తట్టుకునేందుకు ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన యాక్షన్, కంటింజెన్సీ ప్రణాళికలను క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థంగా అమలు చేయాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ పనిచేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావం రైతులపైనే కాకుండా అన్ని వ్యవస్థలపై ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. విపత్తుల సమయంలో వాటి ప్రభావం ప్రజలపై పడకుండా చూడటం ప్రభుత్వాల బాధ్యత అన్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా రైతులు, వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రాకూడదని స్పష్టం చేశారు.
50.7 శాతం లోటు వర్షపాతం : ఎల్నినోను సవాలుగా స్వీకరించి సమన్వయంతో పనిచేయాలని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, రైతులు, సాగునీటి సంఘాలకు సూచించారు. ఖరీఫ్ సాగు పరిస్థితులపై సమీక్ష సందర్భంగా రాష్ట్రంలో వర్షపాతం లోటును సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50.7 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైందని తెలిపారు. ప్రకాశం, అన్నమయ్య, సత్యసాయి జిల్లాల్లో అత్యధిక లోటు ఉందని వెల్లడించారు. ఖరీఫ్లో 30.84 లక్షల హెక్టార్లలో సాగు జరగాల్సి ఉండగా 79 శాతం భూముల్లోనే సాగు పనులు ప్రారంభమయ్యాయని వివరించారు. పప్పుధాన్యాల సాగు మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ నూనెగింజల సాగు తక్కువగా ఉందన్నారు. కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో పంటలపై ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని తెలిపారు. ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన కంటింజెన్సీ ప్లాన్ను పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సమర్థంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.
ప్రత్యామ్నాయ సాగు ఏర్పాట్లపై సమీక్షలో భాగంగా రైతులకు అందించిన విత్తనాలు, ఇతర వ్యవసాయ వనరులపై సీఎం చంద్రబాబు వివరాలు తెలుసుకున్నారు. 5.21 లక్షల హెక్టార్లకు పప్పుధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, పచ్చిరొట్ట ఎరువులు సరఫరా చేశామని తెలిపారు. 1.31 లక్షల క్వింటాళ్ల విత్తనాలను 80 శాతం సబ్సిడీతో అందించామని చెప్పారు. ఖరీఫ్ కంటింజెన్సీ ప్రణాళిక కోసం రూ.60 కోట్లు సిద్ధంగా ఉంచామని వెల్లడించారు. పప్పుధాన్యాలు, చిరుధాన్యాల సాగును మరింత ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. వర్షాభావ పంటల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను రైతులకు వివరించాలని ఆదేశించారు. సంప్రదాయేతర ప్రాంతాల్లో ఉల్లి, మిరప సాగును కూడా ప్రోత్సహించాలని సీఎం సూచించారు.
పంటల పరిస్థితిని పరిశీలించాలి : ఉద్యాన పంటలకు ఎల్నినోతో ఏర్పడే ముప్పుపై సమీక్ష సందర్భంగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన రక్షణ చర్యలను సీఎం పరిశీలించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉద్యాన పంటలపై హైరిస్క్ ఉందని తెలిపారు. ఈ పంటలను కాపాడేందుకు రూ.190 కోట్లు కేటాయించామని వెల్లడించారు. ఆ నిధులను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అధికారులు క్రమం తప్పకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పంటల పరిస్థితిని పరిశీలించాలని సూచించారు. కేంద్రం కొన్ని పంటలకు అందిస్తున్న కనీస మద్దతు ధరపై కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకోవాలని తెలిపారు. పంటలకు ఏర్పడే నష్టాన్ని ముందుగానే గుర్తించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
నిత్యావసరాల ధరల నియంత్రణపై సమీక్ష సందర్భంగా మార్కెట్లో సరఫరా, నిల్వల పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. బియ్యం, ఉల్లి, పామాయిల్, కందిపప్పు ధరలను అదుపులో ఉంచాలని ఆదేశించారు. గోడౌన్లలో ఉన్న బియ్యం నిల్వల వివరాలను పరిశీలించాలని సూచించారు. అవసరమైన మేర బియ్యం నిల్వలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. ఉల్లి ధరలను నియంత్రించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. భవిష్యత్ డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉల్లి సాగును ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. పామాయిల్, కందిపప్పు ధరల నియంత్రణకు ఇప్పటికే తీసుకున్న నిర్ణయాలను వేగంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.
అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలి : కూరగాయల సరఫరాను పెంచే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపైనా సీఎం సమీక్షించారు. స్వయం సహాయక బృందాల ద్వారా కిచెన్ గార్డెన్లను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. వీటిని వ్యవస్థీకృతం చేయగలిగితే స్థానికంగా కూరగాయల ఉత్పత్తి పెంచవచ్చని తెలిపారు. ఉత్పత్తి పెరిగితే కూరగాయల ధరలను కూడా నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించాలని ఆదేశించారు. రైతులకు మార్కెట్ డిమాండ్పై ముందుగానే సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ఉత్పత్తి, సరఫరా, ధరల మధ్య సమతుల్యత ఉండేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ప్రతి ఒక్కరికీ తాగునీరు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. పశువులకు నీటితో పాటు పశుగ్రాసం అందేలా చూడాలని ఆదేశించారు. పశుగ్రాసం పెంచే చర్యలను వేగవంతం చేయాలని తెలిపారు. మల్చింగ్ కోసం అవసరమైన విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. పచ్చదనం ఏ మాత్రం తగ్గకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. వీబీ జీ రామ్జీ పనులను అనుసంధానం చేసుకుంటూ జలధార కార్యక్రమాన్ని ముమ్మరం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ఇప్పటికే తీసుకున్న నిర్ణయాలతో కరవు ప్రభావిత ప్రాంతాలకు నీటిని పంపగలుగుతున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. హంద్రీ-నీవా ద్వారా చివరి భూములకు నీరందించామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం తాగునీటికి ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. ముందస్తు చర్యల వల్లే ఎల్నినో సమయంలోనూ హంద్రీ-నీవా కాల్వల్లో నీరు వస్తోందని తెలిపారు. నీటి వనరులను సమర్థంగా వినియోగించుకుంటూ భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని సూచించారు.
గత ప్రభుత్వం 2019–24 మధ్య నాటి ప్రభుత్వం కేవలం రూ.22 వేల కోట్లు మాత్రమే సాగునీటి కి ఖర్చు చేసిందని సీఎం విమర్శించారు. ప్రాజెక్టులు పూర్తయి ఉంటే ఎల్నినో వంటి విపత్తు పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు ఉండేవి కావని అన్నారు. పూర్తయిన ప్రాజెక్టుల ద్వారా కరవు ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించే అవకాశం పెరుగుతుందని తెలిపారు. మిగిలిన ప్రాజెక్టుల పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. నీటి మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్ వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవచ్చని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
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