జిల్లాల పునర్విభజనపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక సమీక్ష - 31న తుది నోటిఫికేషన్!
రాజంపేటను కడపలో, రాయచోటిని మదనపల్లెలో కలిపే ప్రతిపాదనలపై సమీక్ష - తాజా ప్రతిపాదనలతో 29 నుంచి 28 జిల్లాలకే పరిమితం చేసే దిశగా కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 4:31 PM IST
CM Chandrababu Review Meeting On Reorganization Of Districts in AP : రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్విభజనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. రాజంపేటను కడపలో కలిపి, రాయచోటిని మదనపల్లిలో కలిపే ప్రతిపాదనలపై ప్రభుత్వం కీలక ఆలోచనలు చేస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రకటించిన 3 జిల్లాలతో 29కి పెరాగాల్సి ఉన్న జిల్లా సంఖ్య తాజా ప్రతిపాదనలతో 28 జిల్లాలకే పరిమితం చేసే దిశగా కసరత్తు చేస్తుంది. ప్రత్యేక జిల్లాగా ప్రకటించిన రాయచోటిని మదనపల్లిలో కలిపే దిశగా సమావేశంలో చర్చించారు. ఇప్పటికే ప్రకటించిన 3 జిల్లాలపై అభ్యంతరాలు, ప్రతిపాదనలపై సీఎం సమీక్షించారు.
అలాగే దొనకొండ, కురిచేడును మార్కాపురం జిల్లాలో, పొదిలిని ఒంగోలు జిల్లాలో కలిపే దిశగా చర్చించారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల విజ్ఞప్తి మేరకు గూడూరు నెల్లూరులో, రైల్వే కోడూరు తిరుపతిలో కలిపే అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. రేపు(ఆదివారం) మరోసారి సమావేశమై ఎల్లుండి మంత్రివర్గం ముందుకు ఉపసంఘం ప్రతిపాదనలు తీసుకురానుంది. క్యాబినెట్ ఆమోదం తర్వాత ఈనెల 31న తుది నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ సమీక్షకు మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, అనిత, నారాయణ హాజరు అయ్యారు.
అయితే గత నెల 27న జిల్లాల పునర్విభజనపై ప్రభుత్వం ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనిపై నెల రోజులపాటు అభ్యంతారాలను స్వీకరించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, నేటితో గడువు ముగుస్తుంది. ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ అనంతరం వ్యక్తమైన అభ్యంతారాలపై మంత్రులు, అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చర్చించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 927 అభ్యంతరాలు రాగా ప్రభుత్వం వాటిని పరిశీలించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. మార్పులు చేర్పుల తర్వాత ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 31న తుది నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది.
గ్రేటర్ విజయవాడ, తిరుపతి వాయిదా : మరోవైపు గ్రేటర్ విజయవాడ, తిరుపతి ఏర్పాటుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉండవల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. జనగణన ముందు విలీనానికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని వాటి ఏర్పాటును వాయిదా వేశారు. దీనిపై మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ, గ్రేటర్ తిరుపతి, గ్రేటర్ విజయవాడలకు సంబంధించి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలిపారు. జనగణన జరగబోతోంది కాబట్టి ప్రస్తుతం డిలిమిటేషన్ చెయ్యకూడదని కేంద్ర ఆదేశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అందుకే ప్రస్తుతం గ్రేటర్ విజయవాడ, గ్రేటర్ తిరుపతి ప్రక్రియను వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించిన్నట్లు వెల్లడించారు. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై చర్చ జరిగిందని మరోసారి సమావేశమై నిర్ణయం తీసుకుంటామని వివరించారు.
రాజధాని రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్స్లో 42మంది రైతులు మార్పు కోరారన్న మంత్రి, రిటర్నబుల్ ప్లాట్ మార్చుకోవాలనుకునే రైతులు దరఖాస్తు చేసుకుంటే అవి మారుస్తామని స్పష్టం చేశారు. జరీబు, నాన్ జరీబు భూముల పై రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. శాటిలైట్ చిత్రాల ఆధారంగా సమస్య పరిష్కరిస్తామని వెల్లడించారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం భూములకు సంబంధించి కలెక్టర్కు ఆదేశాలు ఇచ్చామని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. గ్రేటర్ తిరుపతి, గ్రేటర్ విజయవాడ అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్షంచనున్నారని, జనగణన ఉన్నందున విలీనానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉండడంతో సీఎం సమావేశం వాయిదా వేశారని మంత్రి తెలిపారు.
రాజధాని అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ- 4 జిల్లాల్లో గెజిట్
అమరావతి రైల్వేలైన్కు 'భూ' చిక్కులు - రైతుల పట్టు, సర్కార్ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ!