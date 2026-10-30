కూటమి అభ్యర్థే పైనల్ - వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే సస్పెన్షన్ తప్పదు: చంద్రబాబు వార్నింగ్
CM Guidance on Local Body Elections: స్థానికఎన్నికల్లో ఉమ్మడిగా ఖరారు చేసిన అభ్యర్థికే అందరూ మద్దతివ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. ఎవరైనా కూటమి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా పనిచేస్తే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తామన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:30 AM IST
CM Chandrababu Guidance to Ministers on Local Body Elections : కూటమి తరఫున ఉమ్మడిగా ఖరారు చేసిన అభ్యర్థే ఫైనల్ అని సీఎం చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు. ఆ అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించి రెబల్స్గా బరిలోకి దిగినా కూటమికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసినా సస్పెన్షన్ తప్పదని హెచ్చరించారు. ఉండవల్లి క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి వర్చువల్గా నిర్వహించిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. మంత్రులు లోకేశ్, నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ సమావేశానికి హాజరవగా ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మిగతా మంత్రులు ఆన్లైన్లో పాల్గొన్నారు.
ఇన్ఛార్జీ మంత్రులే ఎన్నికల బాధ్యతను భుజాన వేసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మరోవైపు పంచాయతీ ఎన్నికలతో పాటు సహకార సంఘాలు, మిగిలిన పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపైనా సీఎం దృష్టి సారించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 3 పార్టీలూ ఉమ్మడిగా ఖరారు చేసిన కూటమి అభ్యర్థికే అందరూ మద్దతివ్వాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. టీడీపీ నుంచి ఎవరైనా రెబల్స్గా కొనసాగినా కూటమి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా పనిచేసినా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఎన్నికల్లో పార్టీ టికెట్లు ఆశించిన వారిలో కొందరికి అన్ని అర్హతలూ ఉన్నప్పటికీ, మిత్రపక్షాలతో సర్దుబాట్లు, ఇతర కారణాలతో టికెట్లు ఇవ్వలేకపోయామని, వారికి భవిష్యత్తులో అవకాశాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు.
మాట వినకపోతే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ : కూటమి గెలుపే పరమావధి కావాలని అభ్యర్థిని కాకుండా ఎన్డీఏ, ప్రధాని మోదీ, తనను, పవన్ కల్యాణ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎన్నికల్లో పనిచేయాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. టీడీపీ నుంచి తిరుగుబాటు అభ్యర్థులెవరూ పోటీలో ఉండరాదని ఇప్పటికే స్పష్టంగా చెప్పామని జనసేన, బీజేపీ కూడా ఆ విషయంలో స్పష్టతనిచ్చాయని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఎవరైనా మాట వినకపోతే వారిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయండని ఇన్ఛార్జి మంత్రులకు సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కూటమి అభ్యర్థుల్ని గెలిపించాల్సిన బాధ్యత ఇన్ఛార్జీ మంత్రులదేనని స్పష్టం చేశారు.
అన్నిచోట్లా ప్రజాభిప్రాయం కూటమి అభ్యర్థులకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు తాను చేయించిన సర్వేల్లో వెల్లడైందని సీఎం తెలిపారు. కూటమి పార్టీల మధ్య సమస్యలున్నాయని విపక్షం దుష్ప్రచారం చేసిందని తాను, పవన్, మాధవ్ సంయుక్త మీడియా సమావేశం తర్వాత అనుమానాలన్నీ తొలగిపోయాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. పంచాయతీ ఎన్నికలైన వెంటనే ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని వాటికీ సిద్ధంగా ఉండాలని సీఎం తెలిపారు. తొలి విడతలో ఎన్నికలు జరగని 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకూ పంచాయతీలతో పాటు గానీ, అవి పూర్తైన వెంటనే గానీ ఎన్నికలుంటాయని చెప్పారు. డిసెంబరు 15 నాటికి ఎన్నికలన్నీ ముగించుకుని ఆ తర్వాత పూర్తిస్థాయిలో పాలనపై దృష్టి పెట్టాలని వెల్లడించారు.
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