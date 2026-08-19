వరల్డ్ ఫొటోగ్రఫీ డే - కెమెరా చేతబట్టి ‘క్లిక్’మనిపించిన సీఎం చంద్రబాబు
వరల్డ్ ఫొటోగ్రఫీ డే - అసెంబ్లీ దగ్గర ఫొటోగ్రాఫర్లను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 4:42 PM IST
CM Chandrababu Greetings to Photographer: సీఎం చంద్రబాబు కెమెరా చేతబట్టి ‘క్లిక్’మనిపించారు. వరల్డ్ ఫొటోగ్రఫీ డేను పురస్కరించుకుని అసెంబ్లీ వద్ద ఫొటోగ్రాఫర్లను కలిసి వారికి సీఎం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జ్ఞాపకాలకు జీవం పోసి, చరిత్రకు సాక్ష్యాలుగా నిలిచే ఫొటోగ్రాఫర్లను ఈసారి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా కెమెరా కంటితో ఫ్రేమ్లో బంధించారు.
సాధారణంగా క్షణాలను క్యాప్చర్ చేసే ఫొటోగ్రాఫర్లు ఈసారి సీఎంతో కలిసి ప్రత్యేక క్షణానికి కేంద్రబిందువయ్యారు. వివిధ కోణాల్లో ఫొటోలు తీస్తూ చంద్రబాబు వారిని ఉత్సాహపరిచారు. కెమెరా వెనుక ఉండే వారికి కెమెరాతోనే అభినందనలు తెలిపిన సీఎం తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను సీఎం ‘ఎక్స్’లో పోస్ట్ చేశారు.
ఇదొక గొప్ప అవకాశం: చరిత్రను రికార్డు చేస్తూ, జ్ఞాపకాలను పదిలపరుస్తూ, మానవ అనుభవాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించడంలో ఫొటోగ్రాఫర్ల పాత్ర కీలకమన్నారు. మీడియా, ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రాఫర్లను కలుసుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, నిజంగా ఇదొక గొప్ప అవకాశమని తెలిపారు. ఫొటోగ్రాఫర్ల అంకితభావం, కళాత్మక ప్రతిభ, నిరంతర శ్రమ ఎన్నో చెప్పని కథలకు స్వరం ఇస్తున్నాయని అభివర్ణించారు.
ప్రతి ఫొటో కాలంలోని ఒక క్షణాన్ని శాశ్వతంగా భద్రపరుస్తుందని అవి భవిష్యత్ తరాలకు చరిత్రగా, జ్ఞాపకాలుగా నిలుస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు. సమాచారం, స్ఫూర్తిని అందించే చిరస్థాయి క్షణాలను కెమెరాల్లో బంధిస్తూ ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు. అనుభవాలను చిత్రాల్లో బంధించే ఫొటోగ్రాఫర్లకు నా హృదయాపూర్వక అభినందనలు అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
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