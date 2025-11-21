బ్లూ ఎకానమీలో దేశంలోనే ఏపీనే ఫస్ట్ - జీఎస్డీపీలోనూ నెం.1: సీఎం చంద్రబాబు
మత్స్యకారులు, ఆక్వా రైతులకు సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు - ఆక్వారంగాన్ని ఏపీకి ఆశాకిరణంలా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 4:59 PM IST
CM Chandrababu Tweet World Fisheries Day Wishes : ప్రపంచ మత్స్య దినోత్సవం సందర్భంగా మత్స్యకార సోదరులకు, ఆక్వా రైతులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం, డెల్టా ప్రాంతం, సరస్సులు, రిజర్వాయర్లు అన్ని కలిపి బ్లూ ఎకానమీలో దేశంలోనే ఏపీని ముందు నిలిపాయని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర జీఎస్డీపీ( GSDP)లోనూ మత్స్య రంగానిదే అగ్ర వాటా అని, దీనికి మరింత మద్దతిచ్చేలా మత్స్యకారులకు, ఆక్వారైతులకు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు.
వేట నిషేధ సమయంలో ‘మత్స్యకారుల సేవలో’ పథకం కింద 1 లక్ష 29 వేల 178 మందికి 20 వేల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయంగా రూ.259 కోట్లు అందించామన్నారు. గంగపుత్రులు కోరుకున్నట్టుగా 217 జీవో రద్దు చేసి సొసైటీలకే హక్కు కల్పించామని తెలిపారు. ఆక్వారంగం బలోపేతానికి 1.50కే యూనిట్ విద్యుత్ అందించేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని స్పష్టం చేశారు. ఆక్వారంగాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆశాకిరణంలా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తామని మాట ఇస్తున్నానని అన్నారు.
మత్స్యకారులకు ప్రపంచ మత్స్యకార దినోత్సవం సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కృషి చేస్తోందన్నారు. వేట నిషేధ సమయంలో భృతిని రూ.20 వేలకు పెంచామని గుర్తు చేశారు. మత్స్య సంపద ఉత్పత్తిలోనూ రాష్ట్రాన్ని అగ్రపథాన నిలుపుతామన్నారు.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక : గంగపుత్రుల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. మత్స్యకారులు–ఆక్వా ఫార్మర్లు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అన్నారు. మత్స్య ఉత్పత్తి పెంపు, ఆధునిక సాంకేతికత ప్రోత్సాహం కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. స్థిరత్వం, సమతుల్యత, నాణ్యత, నీలి విప్లవం సాధించే మార్గం అంతర్జాతీయ పోటీకి ఆక్వా రంగాన్ని సిద్ధం చేసే ప్రణాళికలు వేస్తున్నామని తెలిపారు. మత్స్యకారులకు, ఆక్వా ఫార్మర్లకు ప్రపంచ మత్స్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
సమగ్ర సర్వేకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం : మరోవైపు మత్స్యకారుల సర్వోతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పాటునందించేందుకు ఉద్దేశించిన సమగ్ర సర్వేకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. మెరైన్ ఫిషరీస్ సెన్సస్-2025 పేరిట కేంద్ర మత్స్యశాఖ అధికారులు పూర్తి వివరాలు సేకరించేందుకు అయిదేళ్లకొకసారి గణన నిర్వహిస్తున్నారు. వేట సాగించే మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ సమయంలో రూ.20 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయంతోపాటు రాయితీపై డీజిల్, పడవలు, వలలు, వివిధ పరికరాలు అందిస్తున్నారు. సర్వే డిసెంబరు 18వ తేదీతో పూర్తి కానుంది.
వాస్తవ జీవన స్థితిగతులపై : మత్స్యకారుల గణనలో వాస్తవ జీవన స్థితిగతులను తేల్చనున్నారు. ఈ వృత్తిపై ఆధారపడి ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇతర వృత్తుల్లో ఎందరున్నారు? అందులో ఎంత మందికి మత్స్యకార సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి? అక్షరాస్యులెందరు? వృత్తి ద్వారా వచ్చే ఆదాయమెంత? ఖర్చులు, తదితర అంశాలపై దృష్టిసారించనున్నారు. వీటితోపాటు బోట్ల వివరాలు సైతం లెక్కించనున్నారు. మొత్తం 177 అంశాలపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ఆయా వివరాలను ప్రత్యేక యాప్లో నమోదు చేస్తున్నారు.
యానిమేటర్లను నియమించి : సర్వేను పక్కాగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు మత్స్యకార ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులపై అవగాహన కలిగినవారినే సిబ్బందిగా నియమించారు. ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత సాధించిన స్థానిక యువతీ, యువకులను ఎంపిక చేశారు. ఒక్కొక్కరికి 500 కుటుంబాలు కేటాయించగా, ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.50 చొప్పున సర్వే సిబ్బందికి చెల్లించ నున్నారు. మత్స్యకారుల జీవన ప్రమాణాల వృద్ధికి సర్వే దోహదపడనున్నట్లు అధికార యంత్రాంగం చెబుతోంది.
రాష్ట్రంలో మత్స్య దిగుబడుల్లో విశాఖ హార్బర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. సముద్ర జలాల్లో మత్స్యవేటకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా సడలించిన నిబంధనలు కూడా ఎంతగానో ఉపకరించనున్నాయి. అలాగే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు రాయతీలు, ఆర్థిక సహకారం అందిస్తు ప్రోత్సహిస్తున్నాయి.
