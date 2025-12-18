రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో వినూత్న మార్పులు - రెవెన్యూ రికార్డులన్నీ డిజిటలైజ్: సీఎం చంద్రబాబు
వివిధ అంశాలపై వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ను కలెక్టర్ల సదస్సులో పంచుకున్న సీఎం - రిజిస్ట్రేషన్ల విధానం, నీటి భద్రతలో సత్ఫలితాలిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని వెల్లడి
CM Chandrababu Gave Various Instructions To Officials : రెవెన్యూ రికార్డులన్నీ ట్యాంపరింగ్ వీల్లేకుండా డిజిటలైజ్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. రిజిస్ట్రేషన్ల విధానం, నీటి భద్రత వంటి విషయాలు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు సత్ఫలితాలిస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉందన్నారు. 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి తమను పంపించేశారని, అదనంగా రూపాయి కూడా తీసుకోలేదని తనకు ఫోన్ వచ్చిందని సీఎం చెప్పారు. అలాగే తిరుపతికి వెళ్తున్న మార్గంలో చెరువులన్నీ నీటితో నిండిపోయాయని, తమకు చాలా సంతోషంగా ఉందని, ఎనర్జీ లెవల్స్ కూడా పెరిగాయని తనకు చెప్పారని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఇలాంటి ఫీడ్ బ్యాక్ వస్తున్నప్పుడే మరింత ఉత్సాహంగా పని చేయగలమని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా వివిధ అంశాలపై తనకు వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ను కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులో పంచుకున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఇంటి వెనుక అతి పెద్ద వాటర్ బాడీ ఉందని ఆయనకు మరింత ఎనర్జీ లెవల్స్ ఉంటాయని ఇరిగేషన్ స్పెషల్ సీఎస్ సాయి ప్రసాద్ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు. రెవెన్యూ సహా వివిధ అంశాల్లో తనకే తెలియని మరిన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను కొందరు కలెక్టర్లు అమలు చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని సాయి ప్రసాద్ అన్నారు. సీనియర్లందరూ ఇదే విధంగా రియలైజైతే ఇబ్బందే ఉండదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నవ్వుతూ కామెంట్ చేశారు.
రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో వినూత్న మార్పులు : అదేవిధంగా రెవెన్యూ రికార్డుల డిజిటలైజేషన్లో ఏఐ వాడకంపై అనంతపురం కలెక్టర్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. రెవెన్యూ ఆఫీస్ను టూల్ యూజర్లకు అనువుగా మార్చామని తెలిపారు. గ్రామస్థాయిలో రికార్డుల లైబ్రరీ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. భూ రికార్డులను స్టోరేజీలలో ఉంచటం ద్వారా అక్రమాలు అరికట్టవచ్చని తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం కలుగజేసుకొని భూ రికార్డులపై అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు వినూత్న ఆలోచనలు చేయాలన్నారు. పూర్తిస్థాయిలో ప్రాక్టీసెస్ను విస్తృతపరిస్తే ప్రజలకు ఉపయోగంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. ప్రజలకు ఏది కావాలో దానిపైనే కలెక్టర్ల సదస్సులో చర్చ జరుగుతోందని తెలిపారు. వచ్చే కలెక్టర్ల సదస్సు నాటికి కొత్త ఆలోచనలు చేసి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్తో రావాలని స్పష్టం చేశారు. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలోనూ వినూత్న మార్పు వచ్చిందన్నారు. 22ఏ భూముల విషయంలో ఏలూరు, బాపట్ల మోడల్ను ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ అమలు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
ప్రతీ గ్రామంలో ఓ 'ఛాంపియన్ ఫార్మర్' : అలాగే నెల్లూరు జిల్లాలో చేపట్టిన 'ఛాంపియన్ రైతు' పేరిట వినూత్న కార్యక్రమంపై కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. విప్లవాత్మక మార్పుల కోసమే కార్యక్రమం తీసుకున్నామని తెలిపారు. ప్రతీ గ్రామంలోనూ ఓ 'ఛాంపియన్ ఫార్మర్'ను ఎంపిక చేసి అవగాహన కల్పిస్తున్నామని వెల్లడించారు. యాంత్రీకరణ పెంపు, ఎరువులు, పురుగుమందుల వాడకం తగ్గించడంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు. వరి మాత్రమే కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు పండించేలా చూస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రకృతి సేద్యం, యాంత్రీకరణ ప్రోత్సహించేలా కార్యక్రమం చేపట్టామని గుర్తు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కలుగజేసుకొని 'ఛాంపియన్ ఫార్మర్' అనే ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమంపై నెల్లూరు కలెక్టర్ను అభినందించారు. శాఖలన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి రైతులకు ప్రయోజనకరంగా మార్చవచ్చనేది నిరూపించారని తెలిపారు. మానవ వనరులు సద్వినియోగం చేసుకునేలా 'ఛాంపియన్ ఫార్మర్' బాగుందన్నారు. అమరావతిలోనే ఉండాలని హిమాన్షు శుక్లాను కోరా, కానీ ఒక జిల్లాలో ఇంపాక్ట్ కలిగిస్తానని కలెక్టరుగా వెళ్లారు చక్కగా పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు.
వారి జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేలా కార్యక్రమం : ఏలూరు జిల్లాలో చేపట్టిన 'ప్రాజెక్టు మార్పు' అమలుపై ఏలూరు కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. నాటుసారా తయారీదారుల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేలా కార్యక్రమం చేపట్టామని తెలిపారు. 140 నాటుసారా తయారీ గ్రామాల్లో స్పష్టమైన మార్పు కనిపించిందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్టు మార్పు కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభినందించారు. వినూత్న ఆలోచనతో నాటుసారా తయారీదారుల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చారని ప్రశంసించారు. కేవలం అరెస్టులు, కేసులతో వారి జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురాలేమన్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలతోనే వారిలో మార్పు తీసుకురావచ్చని నిరూపించారన్నారు. ప్రాజెక్టు మార్పు కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. డ్రగ్స్ నియంత్రణపై కూడా దృష్టి పెట్టాలన్నారు. డ్రగ్స్ తీసుకునే వ్యక్తులను కూడా మార్చేలా ఉపాధి కల్పించాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
