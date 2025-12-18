వారిని రాష్ట్రం నుంచి బహిష్కరించండి - పోలీసు శాఖకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
శాంతిభద్రతల సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు సంచలన ఆదేశాలు - అసంబద్ధ చలానాలతో ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టవద్దని పోలీసులకు సూచన
CM Instructions to SPs and Collectors on Law and Order: కలెక్టర్ల సదస్సులో శాంతిభద్రతలపై జిల్లా ఎస్పీలు, కలెక్టర్లకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. శాంతిభద్రతలపై డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో గతంతో పోలిస్తే 5.5 శాతం మేర నేరాల రేటు తగ్గిందని డీజీపీ వెల్లడించారు. మహిళలపై నేరాలు గణనీయంగా తగ్గాయని 16 జిల్లాల్లో నేరాలు బాగా తగ్గాయని మిగతా జిల్లాల్లో వేర్వేరు కారణాల వల్ల క్రైమ్ ట్రెండ్ పెరుగుతోందని వివరించారు. అన్నమయ్య లాంటి జిల్లాలో మైగ్రేషన్ లేబర్ కారణంగా నేరాలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. కిడ్నాపింగ్ లాంటి కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయన్న డీజీపీ 56 శాతం మేర డిటెక్షన్ రేట్, 55 శాతం మేర రికవరీ రేటు ఉందన్నారు. ఎన్టీఆర్, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల సహా 5 జిల్లాల్లో సీసీటీవీల అనుసంధానంతో నేరాలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయని డీజీపీ వెల్లడించారు.
డీహెచ్ఎంఎస్ అనే ఆధునిక సాంకేతికత ద్వారా సీసీ కెమెరాల హెల్త్ను నమోదు చేస్తున్నామని విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర బాబు వెల్లడించారు. నగరంలో నిఘా కోసం 10 వేల సీసీ కెమెరాల డ్యాష్ బోర్డును కమ్యూనిటీ సహకారంతో రూపొందించామని చెప్పారు. ఫేస్ రికగ్నేషన్ కెమెరాల ద్వారా నిందితుల్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలే ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమని సీఎం తేల్చి చెప్పారు. కడప, అల్లూరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో ప్రాపర్టీ సంబంధిత కేసులు ఎక్కువగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటో విశ్లేషించాలని సూచించారు. పోలీసింగ్ అంటే భయం ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో 5.5 శాతం మేర నేరాల రేటు తగ్గింది కానీ జిల్లాల మధ్య వ్యత్యాసం చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నారు. అన్నమయ్య, కోనసీమ, నెల్లూరు, గుంటూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఎందుకు నేరాలు పెరిగాయో విశ్లేషించండని ఆదేశించారు.
వారు రాష్ట్రంలో ఉండేందుకు వీల్లేదు: రౌడీల పట్ల కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. అసంబద్ధంగా చలాన్లు వేయొద్దని ప్రజల్ని ఇబ్బందులు పెట్టవద్దని స్పష్టం చేశారు. రౌడీలు అనే వారు రాష్ట్రంలో ఉండేందుకు వీల్లేదని నోటోరియస్ రౌడీలను రాష్ట్ర బహిష్కరణ చేద్దామని అన్నారు. రౌడీల విషయంలో కఠినంగా ఉండాల్సిందేనని అప్పుడే పరిస్థితి నియంత్రణలోకి వస్తుందన్నారు. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తే రాష్ట్ర బహిష్కరణేనని తేల్చిచెప్పారు. జిల్లాల్లో ప్రొఫెషనల్ రౌడీలను గుర్తించి హెచ్చరించాలని లొంగకపోతే పీడీ యాక్టుతో రాష్ట్ర బహిష్కరణ చేయండని ఆదేశించారు.
నెల్లూరులో లేడీడాన్స్, గంజాయి వ్యాపారం, అడ్డం వస్తే చంపేయటం లాంటివి ఏమిటని ప్రశ్నించారు. సినిమాల్లోనే ఈ తరహా వ్యవహారాలు ఉంటాయన్నారు. శాంతిభద్రతల విషయంలో జీరో టాలరెన్సు ఉండాలని సీఎం సూచించారు. తప్పు చేసిన వాళ్లకి పోలీసు అంటే భయం ఏర్పడేలా చేయాలని అప్పుడు తప్పులు చేయడానికి వెనుకాడతారన్నారు. నేరాలు చేస్తే పడే శిక్షలపై విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించాలని తెలిపారు. ఆర్ధిక నేరాల విషయంలోనూ పోలీసు శాఖ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సైబర్ క్రైమ్ విషయంలో అన్ని జిల్లాల్లో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసు స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలనీ సీఎం ఆదేశించారు.
ఫిర్యాదు చేసినా ఏమీ పట్టించుకోలేదు: శాంతి భధ్రతలపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వివిధ అంశాలపై కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు పలు సూచనలు చేసారు. 15 శాతం వృద్ధి రేటు సాధించాలంటే శాంతిభద్రతలు చాలా ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. విశాఖలో కొందరు ఆకస్మికంగా వచ్చి దాడి చేస్తే పోలీసు స్టేషన్కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేసినా ఏమీ పట్టించుకోలేదని అన్నారు. కొందరు రాజకీయ నేతలు దీని వెనుక ఉన్నారని ఆరోపించారు. చర్యలు తీసుకోకపోవటం ఇబ్బందికరమని నేరాల్లో నిర్లిప్తంగా ఉండటం సరికాదని హితవు పలికారు. అధికారంలో ఉండి కూడా ఏమీ చేయటం లేదనే విమర్శలు ఎదుర్కోంటున్నామని కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఎస్పీలు, కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ప్రజాప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించేలా జరుగుతున్న నేరాల పట్ల అలక్ష్యంగా ఉండొద్దని సూచించారు.
