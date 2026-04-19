సీఎం 'హామీ' ఇచ్చారు నెరవేర్చారు - చిరువ్యాపారికి ఇంటి స్థలం, పింఛను, రుణం మంజూరు
చిరు వ్యాపారి హామీని నెరవేర్చిన సీఎం - విజయవాడలో చిరువ్యాపారి దుర్గారావుకు ఇంటి స్థలం, వ్యాపారానికి సాయం, పింఛను మంజూరు - సంతోషం వ్యక్తం చేసిన చిరువ్యాపారి కుటుంబం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 1:22 PM IST
CM Chandrababu Fulfills Promise To Street Vendor in Vijayawada: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఓ చిరువ్యాపారికి ఇచ్చిన హామీ నెరవేరింది. 2025 అక్టోబర్ 20న విజయవాడలో సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం బీసెంట్ రోడ్డుకు వెళ్లారు. దుకాణాల వద్దకు వెళ్లి చిరు వ్యాపారులతో మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో అక్కడే బండిపై వ్యాపారం చేస్తున్న సీహెచ్ దుర్గారావును పలకరించారు. తనకు అనారోగ్యం వల్ల ఒక కాలు తీసేశారని, పింఛను కూడా రావట్లేదని దుర్గారావు సీఎం వద్ద ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వ్యాపారానికి సాయం చేయాలని అలాగే ఇంటి స్థలం కూడా ఇప్పించాలని కోరారు. మూడింటిని మంజూరు చేయిస్తానని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అవి నెరవేరాయి. దుర్గారావు భార్య కృష్ణవేణి పేరుతో ఇంటి స్థలాన్ని కేటాయిస్తూ నాలుగు రోజుల కిందట అధికారులు వారికి పట్టా అందజేశారు. వ్యాపారానికి అవసరమైన సాయం కోసం ముద్ర రుణం రూ.30 వేలు దుర్గారావు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేశారు. పింఛను కూడా ఈ నెలలో మంజూరైందని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు. సీఎం ఇచ్చిన హామీ నెరవేరడం పట్ల దుర్గారావు, ఆయన భార్య సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
"గతంలో విజయవాడలో సూపర్ జీఎస్టీ - సూపర్ సేవింగ్స్ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో దుకాణాల వద్దకు వచ్చి మా చిరువ్యాపారులతో మాట్లాడే క్రమంలో నా ఆరోగ్య పరిస్థితిని, ఆర్ధిక పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. త్వరలోనే మీకు అన్ని విధాలుగా సాయపడతామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే అతి తక్కువ సమయంలోనే నన్ను, నా కుటుంబాన్ని ఆదుకున్న సీఎం చంద్రబాబుకు మా కుటుంబమంతా రుణపడి ఉంటాం." - సీహెచ్ దుర్గారావు,లబ్ధిదారుడు
గతంలో సైతం: వివిధ సందర్భాల్లో సాయం అడిగిన అందరికీ సీఎం చంద్రబాబు అండగా నిలిచారు. హామీ ఇచ్చిన కొన్ని రోజులకే దాన్ని నెరవేర్చారు. అందులో కొన్ని సంఘటనలు తీసుకుంటే, పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట మండలం యలమంద గ్రామంలో సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఉల్లంగుల ఏడుకొండలు పింఛను అందుకున్నారు. యలమంద గ్రామంలో గాలి మిషన్ ద్వారా వాహన టైర్లకు గాలి నింపి జీవనం సాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గాలి మిషన్ పాడై సంపాదన ఇబ్బందిగా మారిందని పింఛను పంపిణీ కార్యక్రమానికి వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబుకు ఏడుకొండలు విన్నవించుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో లబ్ధిదారునికి నూతన గాలి మిషన్ అందజేయాలని కలెక్టర్ను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు లబ్ధిదారుడు ఉల్లంగుల ఏడుకొండలుకు నూతన గాలి మిషన్ను కలెక్టర్ పి. అరుణ్ బాబు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో నరసరావుపేట ఆర్డీవో మధులత, తహశీల్ధార్ వేణుగోపాల్, తదితర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఏడుకొండలు సీఎం చంద్రబాబు చేసిన సాయంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
ఇదే కాకుండా హామీ ఇచ్చిన పలువురికి చంద్రబాబు సాయం అందిస్తున్నారు. గతంలో కృష్ణా జిల్లాలో చంద్రబాబు పర్యటన సందర్భంగా ఓ దివ్యాంగ యువకుడు తనకు సాయం చేయాలని కోరాడు. ”సార్, నేను ఆటోడ్రైవర్ని. మీరు సీఎంగా గెలిస్తే నాకు రేషనుకార్డు, దివ్యాంగ ఫించను ఇస్తారని జగన్ అభిమానితో శపథం చేశాను. మీరు సీఎం అయ్యాకనే జనం ముఖాల్లో నిజమైన నవ్వులు చూస్తున్నా" అని ఈడ్పుగల్లుకు చెందిన నువ్వుల సాయి కృష్ణా అనే వికలాంగ యువకుడు చంద్రబాబు ఎదుట చక్కగా మాట్లాడి ఆకట్టుకున్నాడు. దీంతో సాయి కృష్ణాకు ఇచ్చిన హామీని చంద్రబాబు నెరవేర్చారు.
