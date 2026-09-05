ఎస్సీ, ఎస్టీల రక్షణకు నాలుగు అంచెల వ్యూహం - హైపవర్ కమిటీ సమావేశంలో నిర్ణయం
అమరావతిలో సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో హైపవర్ కమిటీ సమీక్ష - ఈ ఏడాది 810 కేసుల పరిష్కరిస్తామని అధికారుల వెల్లడి - బాధితులకు రూ. 15.43 కోట్ల పరిహారం పంపిణీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 1:40 PM IST
CM Chandrababu High Power Committee Review : రాష్ట్రంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాల రక్షణ, సంక్షేమం, అభివృద్ధి సాధనే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం మరింత కఠినమైన చర్యలు చేపట్టింది. ఈ వర్గాలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాల నిరోధక చట్టం అమలు నుంచి బాధితులకు తక్షణ పరిహారం అందించడం, రక్షణ వ్యవస్థను క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేయడం వరకు పలు కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వం సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించింది. అమరావతిలోని ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్సీ, ఎస్టీ హైపవర్ కమిటీ సమావేశం శనివారం జరిగింది.
న్యాయ విచారణకై రక్షణ సెల్ ఏర్పాటు: రాష్ట్రంలో ఎస్సీ, ఎస్టీలపై దాడుల నిరోధక చట్టం అమలు తీరుతో పాటు రాష్ట్ర, జిల్లా, డివిజన్ స్థాయిల్లో తీసుకుంటున్న రక్షణ చర్యలను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి నివేదించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ రక్షణ, సంక్షేమం, అభివృద్ధి కోసం నాలుగు అంచెల కార్యాచరణ అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం అందించేందుకు 14 స్పెషల్ సెషన్ కోర్టులు, ఒక ప్రత్యేక కోర్టు నిరంతరం పని చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలోనే 2026లో ఇప్పటివరకు నమోదైన 810 కేసులను విజయవంతంగా పరిష్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు.
2023 నుంచి 2026 ఆగస్టు వరకు మొత్తం 1,478 కేసుల్లో రూ.15.43 కోట్ల పరిహారాన్ని అందించినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో వేధింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రత్యేక 'ప్రొటెక్షన్ సెల్'తో పాటు రాష్ట్ర, జిల్లా, డివిజన్ స్థాయిలలో పటిష్టమైన 'విజిలెన్స్ కమిటీలను' ఏర్పాటు చేసినట్లు సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు.
ఈ ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో హోంమంత్రి అనిత, మంత్రులు డోలా బాలవీరాంజనేయ స్వామి, సంధ్యారాణితో పాటు ఎస్సీ, ఎస్టీ నియోజకవర్గాల ఎంపీలు కృష్ణప్రసాద్, దగ్గుమళ్ల ప్రసాద్, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, హోంశాఖ కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, సీఐడీ చీఫ్ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్, న్యాయశాఖకు చెందిన పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
క్షేత్రస్థాయిలో పథకాల అమలుపై ఆరా: మరోవైపు ప్రస్తుతం ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు అందుతున్న సంక్షేమ పథకాల తీరుతెన్నులు, వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచేందుకు భవిష్యత్తులో చేపట్టాల్సిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ఈ సమావేశంలో కూలంకషంగా చర్చించారు. ఈ వర్గాల సంక్షేమానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు, క్షేత్రస్థాయిలో వాటి అమలు తీరుపై కమిటీ సభ్యులు పలు సూచనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
తర్వాత ఉద్యోగ సంఘాలతో భేటీ: కాగా, ఈ హైపవర్ కమిటీ సమావేశం ముగిసిన వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రంలోని వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో భేటీ కానున్నారు. ఉద్యోగుల సుదీర్ఘ కాల సమస్యలు, పెండింగ్ డిమాండ్లపై ఈ సమావేశంలో ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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