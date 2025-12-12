నేడు కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్కు శంకుస్థాపన - భూమి పూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
విశాఖలో ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్ - నేడు చంద్రబాబు, లోకేశ్ చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన, ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో రూ.1,583 కోట్ల వ్యయంతో 3 దశల్లో నిర్మాణం
Foundation Stone Laid For Cognizant Campus Today: విశాఖలో ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణానికి సీఎం చంద్రబాబు శుక్రవారం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కాపులుప్పాడ ఐటీ హిల్స్లో 21.31 ఎకరాలను సంస్థకు కేటాయించారు. ఇందులో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో ఐటీ, డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఐటీ క్యాంపస్ను సంస్థ మూడు దశలకు గాను రూ.1,583 కోట్లతో నిర్మించనుంది.
మూడు దశల్లో 2033 నాటికల్లా పూర్తి: ఆ సంస్థ ద్వారా మొత్తం 8,000 మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. 2029వ సంవత్సరం నాటికి మొదటిదశ పూర్తి చేయడం ద్వారా 3,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. 2033 నాటికల్లా మూడు దశలను సంస్థ పూర్తి చేస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. వెయ్యి సీటింగ్ కెపాసిటీతో ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక క్యాంపస్ను మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభిస్తారు.
వాంటేజ్ వైజాగ్ క్యాంపస్కు లోకేశ్ శంకుస్థాపన: విశాఖలోని మధురవాడలో హిల్-4లో సత్వా గ్రూప్ నిర్మించనున్న వాంటేజ్ వైజాగ్ క్యాంపస్కు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేస్తారని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ సంస్థ రూ.1,500 కోట్ల పెట్టుబడితో 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో క్యాంపస్ను నిర్మిస్తోంది. దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా దాదాపు 25,000 మందికి, పరోక్షంగా మరో 50,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో గ్రేడ్-ఎ కార్యాలయాలు, ప్రీమియం నివాసాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ రిటైల్, హాస్పిటాలిటీ సౌకర్యాలు, స్మార్ట్ మొబిలిటీ, పునరుత్పాదక విద్యుత్, పట్టణ జీవన విధానానికి అనుగుణంగా మౌలిక వసతులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. మూడేళ్లలో మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఐటీ స్పేస్ను సంస్థ అభివృద్ధి చేయనుందని తెలిపింది. వీటితో పాటు మరో ఏడు ప్రధాన ఐటీ సంస్థల క్యాంపస్ల నిర్మాణానికి మంత్రి లోకేశ్ భూమిపూజను చేయనున్నారు.
నెలకొల్పనున్న సంస్థల వివరాలు
- టెక్ తమ్మిన (శ్రీతమ్మిన సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్): మధురవాడలోని ఎస్పీఎల్-4 హిల్ నం-2లో రూ.62 కోట్ల పెట్టుబడి తద్వారా 500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- నాన్ రెల్ టెక్నాలజీస్: నాన్ ఐటీ సెజ్ హిల్ నం-2లో రూ.50.60 కోట్ల పెట్టుబడితో దాదాపు 567 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది.
- ఏసీఎన్ ఇన్ఫోటెక్: ఐటీ సెజ్ హిల్ నం-2లో రూ.30 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి మొత్తం 600 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు.
- ఇమాజిన్నోవేట్ టెక్ సొల్యూషన్స్: భీమిలిలోని కాపులుప్పాడలో రూ.140 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,600 మందికి ఉపాధి అవకాశాల కల్పన.
- ఫ్లూయెంట్ గ్రిడ్ లిమిటెడ్: భీమిలిలోని కాపులుప్పాడలో రూ.150 కోట్ల పెట్టుబడితో 2,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు.
- మదర్సన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్: కాపులుప్పాడ ఫేజ్-1 ఐటీ పార్క్లో రూ.109.73 కోట్ల పెట్టుబడితో 1,775 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు.
- క్వార్క్స్ టెక్నో సాఫ్ట్: కాపులుప్పాడలో రూ.115 కోట్ల పెట్టుబడితో దాదాపు 2,000 మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు.
