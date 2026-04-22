పెట్టుబడులకు కేంద్రబిందువుగా ఉత్తరాంధ్ర - 'క్లీన్‌ ఎనర్జీ ప్లాంట్​'కు రేపు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన

ఉత్తరాంధ్రకు రాబోతున్న మరో భారీ ప్రాజెక్టు - మొత్తం రూ.5,400 కోట్ల పెట్టుబడులతో ఏర్పాటు కానున్న ప్రాజెక్టు -సుమారు 2,100 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం

CM Chandrababu Foundation Laying to Renew Energy Plant
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:46 PM IST

CM Chandrababu Foundation Laying to Renew Energy Plant: ఉత్తరాంధ్రకు మరో భారీ ప్రాజెక్టు రాబోతుంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో రెన్యు ఎనర్జీ గ్లోబల్‌ సంస్థ 6 గిగా వాట్లకు పైగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో క్లీన్‌ ఎనర్జీ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేపు (గురువారం) ఈ ప్లాంట్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. మొత్తం 5 వేల 400 కోట్ల పెట్టుబడులతో ఏర్పాటు కానున్న ఈ ప్రాజెక్టుతో అనకాపల్లి జిల్లా అభివృద్ధికి కీలక అడుగులు పడనున్నాయి. డీకార్బనైజేషన్‌ రంగంలో ముందంజలో ఉన్న ఈ సంస్థ సుమారు 4 వేల 200 కోట్ల పెట్టుబడితో 6 గిగా వాట్ల సోలార్‌ ఇంగాట్‌ వేఫర్‌ తయారీ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది.

దీంతో పాటు మరో 12 వందల కోట్ల వ్యయంతో 125 మెగా వాట్ల హైబ్రిడ్‌ క్యాప్టివ్‌ రెన్యూవబుల్‌ పవర్‌ ప్రాజెక్టును నిర్మించనుంది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు వచ్చే రెండేళ్లలో పూర్తి కానున్నాయి. వీటి ద్వారా సుమారు 2 వేల వంద మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను క్లీన్‌ ఎనర్జీ మ్యాప్‌పై మరింత బలంగా నిలబెట్టే మెగా అడుగు త్వరలోనే పడనుంది. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో రూ.8 వేల 175 కోట్ల పెట్టుబడితో లిథియం అయాన్‌ బ్యాటరీ తయారీ యూనిట్‌ ఏర్పాటు కానుంది. వేలాది ఉద్యోగాలు, ప్రపంచస్థాయి సాంకేతికతతో ఈ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్‌ అవసరాలకు శక్తివంతమైన ఆధారంగా నిలవనుంది.

అభివృద్ధికి మరో మైలు: ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఇప్పటికే భారీ పెట్టుబడులకు కేంద్రబిందువుగా మారుతున్న తరుణంలో మరో భారీ పరిశ్రమ ఆ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు కానుంది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి పరిసరాల్లో ఏర్పాటవుతున్న భారీ స్టీల్‌, ఫార్మా, పెట్రోకెమికల్‌, ఐటీ ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిశ్రమల హబ్‌గా తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. ఇటీవల ప్రకటించిన డేటా సెంటర్లు, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు, పోర్ట్‌ ఆధారిత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త ఆర్థిక వేగాన్ని తీసుకొస్తున్నాయి. తాజాగా రాంబిల్లిలో ఏర్పాటు కానున్న లిథియం అయాన్‌ బ్యాటరీ తయారీ యూనిట్‌ ప్రాంతీయ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మరో మైలురాయిగా నిలవనుంది.

