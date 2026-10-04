'ప్రజల్లో కనిపించింది ఆగ్రహం కాదు, అపారమైన ఉత్సాహం' - జైరాం రమేశ్పై చంద్రబాబు ఫైర్
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ ‘ఎక్స్’లో చేసిన పోస్టుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఘాటుగా స్పందించారు. జైరాం రమేశ్ మదనపల్లి ఘటనను అర్థం చేసుకున్న తీరు వాస్తవానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:36 PM IST
CM Chandrababu Fires on Jairam Ramesh : కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ ‘ఎక్స్’లో చేసిన పోస్టుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఘాటుగా స్పందించారు. జైరాం రమేశ్ మదనపల్లి ఘటనను అర్థం చేసుకున్న తీరు వాస్తవానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల్లో కనిపించింది ఆగ్రహం కాదని అపారమైన ఉత్సాహం, అనూహ్య స్పందన అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
Jairam ji, your interpretation of what happened could not be further from reality. What you are trying to falsely portray as public anger was, in fact, an overwhelming and enthusiastic response from the people. The sheer enthusiasm of the gathering required me to intervene briefly so that the programme could continue smoothly. To mistake people’s enthusiasm for anger only reveals how disconnected you are from the mood of the people of Andhra Pradesh and Bharat alike. Politically motivated social media narratives cannot change what people themselves felt and expressed! @Jairam_Ramesh— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 4, 2026
సభ సజావుగా కొనసాగేందుకు ప్రజల ఉత్సాహం కారణంగా తాను కొద్దిసేపు జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని చంద్రబాబు వివరించారు. ప్రజల ఉత్సాహాన్ని ఆగ్రహంగా చిత్రీకరించిన తీరు చూస్తే, ప్రజల ఆలోచనలకు జైరాం రమేశ్ ఎంత దూరంగా ఉన్నారో అర్థమవుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయ ప్రయోజనాలతో సోషల్ మీడియాలో చేసే కథనాలు, ప్రజలు స్వయంగా వ్యక్తం చేసిన స్పందనను మార్చలేవని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
జైరాం రమేశ్ తప్పుడు ప్రచారం సరికాదు: మంత్రి లోకేశ్
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ తప్పుడు ప్రచారం సరికాదంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్ ‘ఎక్స్’లో గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. వాస్తవాలను నిర్ధారించుకోకుండానే ఫేక్ న్యూస్ను ట్వీట్ చేయడం సీనియర్ నేతగా ఆయన స్థాయికి తగదని మండిపడ్డారు. మదనపల్లిలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రసంగాన్ని ఉద్యోగాలు కోరుతూ స్థానిక యువత అడ్డుకున్నారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
This is how fake news is manufactured - and then amplified by senior Congress leaders without even bothering to verify the facts. There was no disruption of the Finance Minister’s speech by local youth demanding jobs. The claim being circulated is completely false. A normal interaction with an enthusiastic gathering is being deliberately clipped, twisted and given a fabricated narrative. Shri @Jairam_Ramesh, surely a senior leader of your experience should verify facts before tweeting. Deliberate misinformation is not on. Delete the lie. @nsitharaman @ncbn— Lokesh Nara (@naralokesh) October 4, 2026
ఉత్సాహంగా తరలివచ్చిన ప్రజలతో ఆర్థిక మంత్రి సాధారణంగా మమేకమైన దృశ్యాలను కావాలనే కట్ చేసి, వక్రీకరించి తప్పుడు కథనాన్ని సృష్టించారని ఆక్షేపించారు. ప్రజల్లో కనిపించింది ఆగ్రహం కాదు, అపారమైన ఉత్సాహమని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఉత్సాహాన్ని వక్రీకరించారని ధ్వజమెత్తారు. కనీసం ట్వీట్ చేసే ముందు వాస్తవాలను నిర్ధారించుకోవాల్సిన బాధ్యత సీనియర్ నేతగా జైరాం రమేశ్కు లేదా? అని ప్రశ్నించారు. ఉద్దేశపూర్వక తప్పుడు ప్రచారాన్ని సహించేది లేదని, అబద్ధపు ట్వీట్ను వెంటనే తొలగించాలని జైరాం రమేశ్ను లోకేశ్ డిమాండ్ చేశారు.
సభలో కనిపించింది యువత ఉత్సాహమే : ఎంపీ చింతకాయల విజయ్
కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ ట్వీట్పై ఎంపీ చింతకాయల విజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'నిర్మలా సీతారామన్ ప్రసంగాన్ని యువత అడ్డుకోలేదు. ఉద్యోగాల కోసం యువత నిరసన అంటూ ప్రచారం అవాస్తవం. సభలో కనిపించింది యువత ఉత్సాహమే, ప్రజాగ్రహం కాదు. సీఎం చంద్రబాబు సభ సజావుగా సాగేందుకు జోక్యం చేసుకున్నారు' అని స్పష్టం చేశారు.
నన్ను ఆంధ్ర బిడ్డగా భావించండి - ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తోంది: అనంత్ అంబానీ
రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చేందుకు రెండు గొప్ప కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం: నిర్మలా సీతారామన్