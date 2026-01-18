ఉగాదికి 5లక్షల మందితో గృహప్రవేశాలు - త్వరలో మరో 700 అన్న క్యాంటీన్లు : సీఎం చంద్రబాబు
క్రెడిట్ చోరీ అంటూ మీడియాలో అమరావతిపై విషం కక్కుతున్నారని ధ్వజమెత్తిన సీఎం - అవినీతి సొమ్ముతో మీడియా సంస్థ పెట్టిన పార్టీతో పోరాడాల్సి రావటం మన దౌర్భాగ్యమన్న చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 4:16 PM IST
CM Chandrababu Comments on Law And order : ఐదేళ్లు అధికారంలో ఉండి మళ్లీ ప్రతిపక్షంలోకి రావటానికి సిద్ధంగా లేమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గుజరాత్ స్పూర్తితో ఒకే ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ అభివృద్ధి పథంలో ముందుకెళదామని పిలుపునిచ్చారు. అవినీతి సొమ్ముతో మీడియా సంస్థ పెట్టిన పార్టీతో పోరాడాల్సి రావటం మన దౌర్భాగ్యమని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. నేడు ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్భంగా టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన విగ్రహానికి చంద్రబాబు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు.
క్రెడిట్ చోరీ అంటూ సొంత మీడియాలో గ్రీన్ కో, భోగాపురం విమానాశ్రయం, అమరావతి పై విషం కక్కుతున్నారని సీఎం చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. తాను ఎక్కడుంటే అక్కడ రాజధాని అంటూ కనీస ఇంగితం లేకుండా జగన్ మాట్లాడుతున్నాడని సీఎం దుయ్యబట్టారు. తాను బెంగుళూరులో ఉంటే బెంగుళూరు, ఇడుపులపాయలో ఉంటే అదీ రాజధాని అవుతుందా అని నిలదీశారు. మూడు ముక్కలాటను ప్రజలు నమ్మలేదు కాబట్టే కూటమికి 3 ప్రాంతాల్లో అఖండ విజయం అందించారని స్పష్టం చేశారు.
రౌడీయిజానికి ఏపీలో చోటులేదు : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి అని సగర్వంగా నినదిద్దామని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ల్యాండ్, స్యాండ్, మైన్, వైన్ వైఎస్సార్సీపీ క్రెడిట్ అని ఎద్దేవా చేశారు. సైబరాబాద్, అమరావతి, కియా, భోగాపురం వంటివి మన క్రెడిట్ అని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. రెండింటి క్రెడిట్కూ పొంతనే లేనప్పుడు ఇక క్రెడిట్ చోరీకి అవకాశం ఎక్కడ ఉందని ప్రశ్నించారు. రాజకీయ ముసుగులో గిల్లికజ్జాలకు పాల్పడుతూ తోక జాడిస్తే ఎక్కడున్నా పట్టుకొచ్చి బట్టలూడదీస్తాం జాగ్రత్త అని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ ముసుగులో నేరాలు ఘోరాలు చేస్తే ఉపేక్షించమని వైఎస్సార్సీపీని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. పల్నాడును శాంతియుత ప్రాంతంగా మార్చి చూపుతామని తెలిపారు.
తెలుగు జాతిని నెంబర్-1గా నిలబెట్టడమే ఎన్టీఆర్కు నిజమైన నివాళి అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఎన్టీఆర్కు భారతరత్న సాధించి తీరుతామనే నమ్మకం నాకుందని చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ పెట్టుబడులు సాధించేందుకే దావోస్ పర్యటన అని చంద్రబాబు తెలియజేశారు.
వంశధార నుంచి పెన్నా వరకూ నదుల అనుసంధానం చేసి తీరుతామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. యూనిట్ విద్యుత్ చార్జీ రూ.1.20 తగ్గించే దిశగా కృషి చేస్తున్నామని సీఎం వివరించారు. దేశం బాగుండాలి, రాష్ట్రం ముందుండాలనే సంకల్పంతోనే ముందుకెళ్తున్నామని చంద్రబాబు విన్నవించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ పనైపోయిందన్న ప్రతీ ఒక్కరి పని అయిపోయిందని సీఎం వెల్లడించారు.
త్వరలోనే మరో 700 అన్న క్యాంటీన్లు: బాబాయ్ని చంపినంత తేలిక కాదు రాష్ట్రంలో నేరాలు చేయటమని సీఎం అన్నారు. త్వరలోనే మరో 700 అన్న క్యాంటీన్లు పెడతామన్న చంద్రబాబు, ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తితోనే రాష్ట్రంలో 200 కు పైగా అన్న క్యాంటీన్లు నడుపుతున్నామని తెలియజేశారు. ఉగాది నాడు 5 లక్షల మంది గృహప్రవేశాలు చేసేలా ఇళ్లు నిర్మాణాలు పూర్తి చేశామని సీఎం వివరించారు. 22ఏ నిబంధన పెట్టి గత పాలకులు భూముల్లో అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని విమర్శించారు. ప్రజల భూములు కొట్టేసేందుకు అడ్డదిడ్డంగా అక్రమాలు చేశారని సీఎం తెలిపారు.
సుపరిపాలనకు ఎన్టీఆర్ సరైన నిర్వచనం: ఎన్టీఆర్ భౌతికంగా దూరమైనా తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తెలుగుజాతి ఖ్యాతిని ఎవరెస్ట్ అంత ఎత్తుకు ఎన్టీఆర్ తీసుకెళ్లారని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. సుపరిపాలనకు సరైన నిర్వచనం చెప్పిన నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అని చంద్రబాబు అన్నారు. అన్ని వర్గాలను రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలని ఆలోచించిన ఏకైక నాయకుడు ఎన్టీఆరేనని సీఎం గుర్తు చేశారు. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 20 శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రవేశపెట్టిన నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అన్న సీఎం, రూ.2కే కిలో బియ్యం ప్రవేశపెట్టి ఆహారభద్రతకు ఎన్టీఆర్ నాంది పలికారని కొనియాడారు.
