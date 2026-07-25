వెనుకబడిన ప్రాంతానికి ఎవరూ రారు అనుకున్నారా? ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు - అధికారులపై సీఎం ఆగ్రహం
అధికారుల పనితీరుపై శాఖల వారీగా సమీక్షించిన సీఎం చంద్రబాబు - ఆలూరు నియోజకవర్గం అధికారుల పనితీరు 90 శాతం సరిగాలేదని మండిపాటు - పనితీరు మార్చుకోకపోతే, మార్చాల్సి వస్తుందని అధికారులకు హెచ్చరికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:07 PM IST
CM Chandrababu Fire on Officers at Sanjeevani Program : కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి సభలో ఆయా శాఖల పరిధిలో పనితీరు సరిగా లేని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చురకలు అంటించారు. సంజీవని కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా బహిరంగ సభలో సీఎం మాట్లాడిన తర్వాత కర్నూలు జిల్లా అధికారులతో శాఖల వారీగా వేదికపైకి పిలిచి వారి పనితీరుపై అక్కడికక్కడే నిలదీశారు. ఆలూరు నియోజకవర్గం అధికారుల పనితీరు 90 శాతం సరిగాలేదని మండిపడిన సీఎం చంద్రబాబు, వెనకబడిన ప్రాంతానికి ఎవరూ రారు అనుకున్నారా? ఎందుకు ఇలా ఉన్నారని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పనితీరు మార్చుకోకపోతే, మార్చాల్సి వస్తుందని అధికారులకు హెచ్చరించారు.
ఆలూరులో అన్నా క్యాంటీన్ బాగాలేదని సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. చప్పట్లు కొట్టి అన్న క్యాంటీన్ బాగాలేదని సీఎంకు ప్రజలు సభలోనే ఫిర్యాదు చేశారు. ఆలూరు నియోజకవర్గంలో తాగునీళ్లు సరిగా ఇవ్వడం లేదని అధికారులు ప్రశ్నించిన సీఎం చంద్రబాబు, దీనిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు చప్పట్లు కొట్టి నీళ్లు రావడం లేదని స్పందించడంతో శాశ్వత పరిష్కారం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆర్ఓఆర్, భూముల రీసెర్వే పనులు ఎందుకు సక్రమంగా చేయడం లేదని డీఆర్ఓ నారాయణమ్మను మందలించిన సీఎం, గంజాయి, మహిళలపై దాడుల పై తీవ్రంగా స్పందించాలని ఎస్పీకి సూచించారు.
ఆలూరుకు బస్సులు సక్రమంగా రావడం లేదు : ఫైర్ డిపార్టుమెంటు 79 శాతం మైనస్లో ఉందని సీఎం తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఆలూరుకు బస్సులు సక్రమంగా రావడం లేదని పెద్ద ఎత్తున సీఎంకి సభలో ప్రజలు పిర్యాదు చేయగా, నెల రోజు లోపల మెరుగు పడకపోతే చర్యలు తప్పవని ఆర్టీసీ అధికారులను హెచ్చరించారు. విద్యుత్తు, చేనేత రంగం బాగా పనిచేస్తుందని అభినందించిన ముఖ్యమంత్రి, ఇప్పటివరకు 50 నియోజక వర్గాల్లో అధికారులు, నాయకులతో వేరువేరుగా సమీక్షలు నిర్వహించి పాలన సమీక్షిస్తున్నానని చెప్పారు. అయినా కొందరు అధికారులు తీరులో మార్పు రావడం లేదన్న సీఎం, టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఎప్పటికప్పుడు ఆయా శాఖల పనితీరును సమీక్షిస్తున్నమనీ వివరించారు.
ఉన్న నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకుందాం : ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ ఈ ఏడాది రైతులెవరూ వరి పంట వేయవద్దని సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆరుతడి పంటల సాగుతో ఉన్న నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం, సీమ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు కేవలం రూ.2వేల కోట్లే ఖర్చు చేస్తే 2 ఏళ్లలోనే కూటమి రూ.12వేల కోట్లు ఖర్చు చేసిందన్నారు. ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
విధ్వంస రాజకీయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి : కడప జిల్లాలోని రాయలసీమ ఉక్కు పరిశ్రమను 2028 మార్చిలోగా ప్రారంభిస్తామని సీఎం మరోసారి స్పష్టం చేశారు. లక్ష కోట్లతో ఆగస్టులో శ్రీకారం చుట్టే ఉద్యాన హబ్ పథకం సీమ ముఖచిత్రాన్నే మారుస్తుందని చెప్పారు. సీమ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు వైఎస్సార్సీపీ చేసింది శూన్యమని విమర్శించారు. వేదవతి ప్రాజెక్టు పూర్తిచేసి హంద్రీనీవా నీళ్లు ఆలూరు ప్రజలకు అందిస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. విధ్వంస రాజకీయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ మంచి చేసే పార్టీ ఏదో గమనించాలని ప్రజలకు సూచించారు.
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