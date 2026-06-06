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టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులు వీరే - అధికారికంగా ప్రకటించిన చంద్రబాబు

భాష్యం రామకృష్ణ, సానా సతీశ్‌, చింతకాయల విజయ్ పేర్లు ఖరారు - ముగ్గురి పేర్లనూ అధికారికంగా ప్రకటించిన అధినేత చంద్రబాబు - సోమవారం నామినేషన్ వేయనున్న ముగ్గురు అభ్యర్థులు

CM Chandrababu Finalised TDP Rajya Sabha Candidates
CM Chandrababu Finalised TDP Rajya Sabha Candidates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:53 PM IST

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CM Chandrababu Finalised TDP Rajya Sabha Candidates : తెలుగుదేశం రాజ్యసభ అభ్యర్థుల కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చింది. భాష్యం రామకృష్ణ, సానా సతీష్, చింతకాయల విజయ్ పేర్లు ఖరారు చేస్తు అభ్యర్థులకు అధినేత నుంచి పిలుపు వచ్చింది. పార్టీ అధికారిక ప్రకటన జారీ చేసింది. సామాజిక సమతుల్యత అంకిత భావం, యువతకు పెద్ద పీట వేస్తూ రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఎంపిక జరిగింది. చింతకాయల విజయ్ పాత్రుడు, సానా సతీష్, భాష్యం రామకృష్ణలను రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా అధినేత చంద్రబాబు ప్రకటించారు.

ప్రతిపక్షంలో ఉండగా నాటి ప్రభుత్వం నుంచి అయ్యన్నపాత్రుడు కుటుంబం విపరీతమైన వేధింపులు ఎదుర్కొంది. 2019-24 మధ్య కాలంలో నాటి ప్రభుత్వ ఘోరాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో చింతకాయల విజయ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. కష్టపడే వారికి, కష్టకాలంలో నిలబడిన వారికి పదవులు దక్కుతాయని విజయ్ ఎంపికతో టీడీపీ అధిష్టానం మరోసారి నిరూపించింది. తండ్రి అయ్యన్నపాత్రుడు స్పీకరుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, పార్టీకి విజయ్ చేసిన సేవలను గుర్తుపెట్టుకుని మరీ చంద్రబాబు రాజ్యసభకు పంపుతోన్నారు.

అందరూ ఊహించినట్టుగానే సుదీర్ఘ కాలంగా పార్టీకి వెనకుండి పని చేసిన భాష్యం రామకృష్ణకు రాజ్యసభ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేసింది. తన వ్యాపార సంస్థలపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అనేక వేధింపులకు పాల్పడినప్పటికీ రామకృష్ణ పార్టీ కోసం నిలబడ్డారని గుర్తుచేసుకున్నారు. 2019-24 మధ్య క్లిష్ట సమయంలో పార్టీలో కీలకంగా వ్యవహరించిన సానా సతీష్​కు రాజ్యసభ సభ్యునిగా కొనసాగింపునకు అవకాశం కల్పించింది.

అవకాశం దక్కని వారికి ఇతర పదవులు : తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ సామాజిక సమీకరణాలు, పార్టీతో ఉన్న అనుబంధాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ ముగ్గురికి టీడీపీ అధినాయకత్వం అవకాశాలు ఇచ్చింది. అవకాశం దక్కని ఆశావహులకు రానున్న రోజుల్లో వేర్వేరు పదవులను కేటాయించనున్నట్టు అధిష్టానం వెల్లడించింది. కష్టపడి పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పదవి లభిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. రాజకీయంగా తెర ముందుండి పని చేసిన వారితో పాటు, పార్టీ బలోపేతానికి, పార్టీ అవసరాలకు తెర వెనుక ఉండి పని చేసిన వారికి పదవులు ఇస్తామని తాజా ఎంపికల ద్వారా తెలుగుదేశం రుజువు చేసింది.

జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్​ : ఇప్పటికే జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్​ పేరు ఖరారైన విషయం తెలిసిందే. పార్టీ అధినేత, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారికంగా ఖరారు చేశారు. లింగమనేనికి పార్టీతో 2015 నుంచి అనుబంధం ఉందని పవన్ రాజకీయ కార్యదర్శి హరిప్రసాద్ తెలిపారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలనే పవన్ ఆలోచనలకు లింగమనేని ఆకర్షితులయ్యారన్నారు. నేడు(శనివారం) మధ్యాహ్నం లింగమనేని రమేశ్‌ నామినేషన్ వేశారు.

రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్​ నామినేషన్‌

గొడ్డలి పార్టీ నెవర్ ఎగైన్ - ఎన్డీయే ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్: చంద్రబాబు

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