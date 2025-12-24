ETV Bharat / state

అన్నమయ్య సంకీర్తన పోటీలు - సీఎం చేతుల మీదుగా 'తందనాన' విజేతలకు బంగారు పతకాలు

యువ కళాకారులను అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రోత్సహిస్తున్నా శోభారాజుకి ప్రశంసలు - 12 దేశాల్లో 700పైగా కచేరీలు - రాష్ట్ర సచివాలయంలోని 5వ బ్లాకులో విజేతలకు బహుమతుల ప్రదానం

CM Chandrababu Felicitated Tandanana Winners : సంగీతం, సాహిత్యం, సంస్కృతీ భారతీయ సంపదకు మూలాలు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. కళాకారుల ద్వారా అన్నమయ్య కీర్తలను ప్రజలకు చేరువు చేస్తున్న శోభారాజు కార్యక్రమాలకు తమ సహకారం ఎప్పుడూ ఉంటుందని తెలిపారు. అన్నమయ్య అంతర్జాతీయ సంకీర్తన పోటీలు 'తందనాన-2025'లో విజేతలైన ముగ్గురు గాయనీ గాయకులకు బంగారు పతకాలను బహుకరించారు.

హైటెక్స్‌లో అన్నమయ్యపురం : రాష్ట్ర సచివాలయంలోని 5వ బ్లాకులో విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. సబ్‌ జూనియర్‌ విభాగంలో భట్టిప్రోలు మేఘన, జూనియర్‌ విభాగంలో చిర్పల్లి శ్రీమహాలక్ష్మి, సీనియర్‌ విభాగంలో సముద్రాల లక్ష్మీ హరిచందన సీఎం చేతుల మీదుగా బంగారు పతకాలను అందుకున్నారు. సంగీతం, సాహిత్యం, సంస్కృతులే విలువలు నేర్పే సాధనాలు, భారతీయ మూలాలని సీఎం తెలిపారు. భారతీయ సంగీతంతో భక్తి ఉద్యమానికి ప్రాణం పోసిన మహానుభావుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు అని గుర్తు చేశారు. సామాన్యులకు అర్థమయ్యే భాషలో అన్నమయ్య కీర్తనలు ఉంటాయని చంద్రబాబు అన్నారు. వాటికీ ప్రాచుర్యం కల్పించే ఉద్దేశ్యంతో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో హైటెక్స్‌ ప్రాంతంలో అన్నమయ్యపురం ఏర్పాటు చేశామని తెలుపారు.

సీఎం చేతుల మీదుగా 'తందనాన' విజేతలకు బంగారు పతకాలు (ETV)

12 దేశాల్లో 700పైగా కచేరీలు : అన్నమయ్య సంకీర్తనలను విశ్వవ్యాప్తం చేసేందుకు గత 42 ఏళ్లుగా కృషి చేస్తున్న అన్నమాచార్య భావనా వాహిని సంస్థను చంద్రబాబు అభినందించారు. ‘తందనాన’ పేరుతో అన్నమాచార్య అంతర్జాతీయ సంకీర్తనా పోటీలను శోభారాజు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారని ప్రసంసించారు. భావితరాలకు అన్నమయ్య సంకీర్తనల మాధుర్యాన్ని అందించి, యువ కళాకారులను అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రోత్సహిస్తున్నారని అభినందించారు. 12 దేశాల్లో 700పైగా కచేరీలు నిర్వహించారని తెలిపారు. అన్నమయ్య కీర్తనలను సామాన్య ప్రజానీకానికి అర్థమయ్యే భాషలో శోభారాజు చెప్పారన్నారు. అన్నమయ్య కీర్తనలకు ఆయన ఒక బ్రాండ్‌గా నిలుస్తున్నారని వెల్లడించారు. త్వరలోనే హైదరాబాద్‌లోని అన్నమయ్యపురంను సందర్శిస్తానని చెప్పారు.

భక్తి, లోతైన తాత్విక అర్థంతో : ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం కులం, మతం, తరగతి అడ్డంకులను అధిగమించి, సామాజిక దురాచారాల నిర్మూలన కోసం పాడిన సాధువు అన్నమాచార్య సంకీర్తనల వేడుక. భక్తి, లోతైన తాత్విక అర్థంతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఆయన కూర్పులు సంగీత ప్రియులను ఒకేలా ప్రేరేపిస్తుంటాయి. "తందనాన" అనే శీర్షిక అన్నమయ్య రచనలలో తరచుగా కనిపించే పల్లవి నుంచి తీసుకున్నారు. ఇది సార్వత్రిక సామరస్యం, సోదరభావ స్ఫూర్తిని కలిగి ఉంటుంది, దైవిక దృష్టిలో అందరూ సమానమే అనే ఆయన సందేశంతో ప్రతిధ్వనిస్తుంది.

