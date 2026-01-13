ETV Bharat / state

నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాలు - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం

మూడు రోజులపాటు నారావారిపల్లెలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - ముగ్గుల పోటీలను పరిశీలించిన భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 4:33 PM IST

CM Chandrababu Family Participated Sankranti Celebrations at Naravaripalle : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్వగ్రామం నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సంబరాల్లో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి, మంత్రి లోకేశ్‌, నారా బ్రాహ్మణి, దేవాంశ్‌, బాలకృష్ణ సతీమణి వసుంధర, తేజస్విని, శ్రీభరత్‌తో పాటు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముగ్గుల పోటీలను భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి పరిశీలించారు. ముగ్గులు బాగా వేశారంటూ మహిళలను ప్రశంసించారు. గ్రామంలో నిర్వహించిన సంప్రదాయ క్రీడా పోటీలను తిలకిస్తూ ఉల్లాసంగా గడిపారు.

సంక్రాంతి వేళ మూడు రోజుల పాటు నారావారిపల్లెలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉండనున్నారు. సంబరాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన వివిధ క్రీడా పోటీల్లో దేవాంశ్‌ పాల్గొన్నాడు. ఆయా పోటీలను సీఎం, కుటుంబసభ్యులు తిలకించారు. అనంతరం విజేతలకు చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి బహుమతులు అందజేశారు. అంతకుముందు ప్రజల నుంచి వినతిపత్రాలను సీఎం స్వీకరించారు.

చిన్నారులతో కలిసి పోటీల్లో పాల్గొన్న సీఎం మనవడు దేవాంశ్​ : చిన్నారులకు పరుగు పందెం పోటీలు నిర్వహించారు. పిల్లలు ఉత్సాహంగా ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం మ్యూజికల్ ఛైర్‌ పోటీలు నిర్వహించారు. పిల్లలు ఈ పోటీల్లో పాల్గొని సందడి చేశారు. దేవాంశ్​ కూడా ఈపోటీల్లో పాల్గొనగా సీఎం చంద్రబాబు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు చిన్నారులను ఉత్సాహపరిచారు.

"భోగి మంటలు" ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా? - దేశంలో సంక్రాంతి ఎక్కడెలా నిర్వహిస్తారంటే!

పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు : మూడు రోజుల పాటు నారావారిపల్లె పర్యటనలో భాగంగా స్వర్ణనారావారిపల్లె కార్యక్రమానికి సీఎం శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. తిరుపతి, చంద్రగిరి సమీపంలో రూ.126 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు నేడు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేపట్టారు. రహదారులు, ఇండోర్‌ స్టేడియం, నైపణ్య శిక్షణ కేంద్రం, పీహెచ్​సీ, ఎస్వీయూలో వసతి గృహ సముదాయాలు, ఆస్పత్రుల్లో అదనపు వార్డులు, సౌకర్యాల గదులు, ఆలయాల మరమ్మతులు వంటివి ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. కల్యాణి డ్యాంతో పాటు మరో 4 చెరువులకు నీవా బ్రాంచి నుంచి నీటిని తరలించే ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సీఎం ఇచ్చిన మాట ప్రకారం స్వగ్రామంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని గ్రామస్థులు తెలిపారు.

సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్వగ్రామం నారావారిపల్లె చంద్రగిరి మండలంలోని ఉన్న కందులవారిపల్లె పంచాయతీతో పాటు ఎ.రంగంపేట, చిన్న రామాపురం పంచాయతీల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం చర్యలు చేపట్టారు. గత సంవత్సరం జులై నాటికి అన్ని గృహాలకు సౌర విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఈ 3 పంచాయతీల్లోని మొత్తం 2,161 గృహాల్లోనూ కుళాయి, గ్యాస్ కనెక్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా సొంతూరికి వచ్చినప్పుడు ‘స్వర్ణ నారావారిపల్లె’ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్‌ ఆధ్వర్యంలో అధికార యంత్రాంగం ప్రణాళిక సైతం రూపొందించింది. దానిని దశల వారీగా అమలు చేస్తోంది.

స్వగ్రామం నారావారిపల్లె చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు - నేడు పలు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు

