ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న సీఎం చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ
Chandrababu Casts vote in Undavalli: బాధ్యతగల ప్రతి పౌరుడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఉండవల్లిలోని ఎంపీయూపీ స్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటేసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:27 AM IST
మంగళగిరి-తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబం ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంది. ఉండవల్లిలోని ఎంపీయూపీ స్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రంలో సీఎంతో పాటు ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి, మంత్రి నారా లోకేశ్, బ్రాహ్మణి ఓటేశారు. అనంతరం చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు. డబ్బుకు లొంగకుండా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటేనే ప్రజలకు మంచి చేసే తిరుగులేని ఆయుధంగా ఓటు మారుతుందని స్పష్టం చేశారు.
బాధ్యతగల ప్రతి పౌరుడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటేనే పాలకులను ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎంపిక చేసుకున్న నాయకుడి వల్ల ఆయా ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని చెప్పారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేసే బాధ్యత తీసుకోవాలని చంద్రబాబు కోరారు.
"బాధ్యత కలిగిన ప్రతి పౌరుడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. నచ్చిన వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకోగలిగితే ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది. స్థానిక సంస్థల్లో ఎంపిక చేసుకున్న నాయకుడి వల్ల మీ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఓటు వేస్తేనే ఏదైనా అడిగే హక్కు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేసే బాధ్యత తీసుకోవాలి. డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటు వేస్తే ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ప్రజలే ముందుకు రావాలి." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
Cast my vote along with my family at the 53rd Division polling booth in Undavalli for the Mangalagiri-Tadepalli Municipal Corporation elections today. Every vote shapes the future of our community. I urge all eligible voters to step out and exercise their democratic right! #APLocalBodyElections— Lokesh Nara (@naralokesh) November 26, 2026
ఓటు సమాజ భవిష్యత్ను నిర్దేశిస్తుంది : మంగళగిరి-తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల సందర్భంగా, ఉండవల్లిలోని 53వ డివిజన్ పోలింగ్ బూత్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటేశానని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. ప్రతి ఓటు మన సమాజ భవిష్యత్ను నిర్దేశిస్తుందని చెప్పారు. ఓటర్లందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
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