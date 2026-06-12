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సురేశ్ కుటుంబానికి సహాయసహకారాలు - అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం చంద్రబాబు

ఒమన్ తీరంలో అమెరికా జరిపిన దాడుల్లో విశాఖకు చెందిన మెరైన్ ఇంజినీర్ మృతి - పట్నాల సురేశ్ మృతిపై విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం - ప్రభుత్వం తరపున సహాయ సహకారాలను అందించాలని ఆదేశం

CM Chandrababu Condolences To Visakha Marine Engineer Patnala Suresh Death
CM Chandrababu Condolences To Visakha Marine Engineer Patnala Suresh Death (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 5:28 PM IST

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CM Chandrababu Condolences To Visakha Marine Engineer Patnala Suresh Death: అమెరికా క్షిపణి దాడితో విశాఖకు చెందిన చీఫ్ ఇంజినీర్ పట్నాల సురేశ్ మృతి చెందడంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. సురేశ్ కుటుంబానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందించాలని అధికారులకు సీఎం ఈ సందర్భంగా ఆదేశించారు.

అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం: అదేవిధంగా చీఫ్ ఇంజినీర్ పట్నాల సురేశ్ మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు భారత రాయబార కార్యాలయం, ఒమన్ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరపాలని అధికారులకు చంద్రబాబు సూచించారు. దాంతో ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఏపీ భవన్ ప్రత్యేక పర్యవేక్షణను చేశారు. ఒమన్ ప్రభుత్వం, భారత ప్రభుత్వం, ఎంబసీతో ఏపీ భవన్ నిరంతరం సంప్రదింపులు చేస్తోంది. ఒమన్ తీరంలో ఆయిల్ ట్యాంకర్‌పై క్షిపణి దాడి జరగ్గా సురేశ్ మృతి చెందినట్టు గుర్తించారు.

బాధిత కుటుంబానికి సీఎం భరోసా: చీఫ్ ఇంజినీర్ పట్నాల సురేశ్ ప్రయాణిస్తున్న నౌక ప్రస్తుతం ఒమన్ తీరానికి 30 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో నిలిచిపోయినట్టు సమాచారం. నౌకను ఒడ్డుకు తీసుకురావడానికి ఒమన్ అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలను చేపట్టారు. నౌక ఈ అర్ధరాత్రికి పోర్టుకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అధికారిక గుర్తింపు అనంతరం భారతదేశానికి తరలించనున్నారు. అంతేకాకుండా బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి కొండపల్లి: అమెరికా క్షిప‌ణ దాడిలో విశాఖ‌ప‌ట్నంకు చెందిన ప‌ట్నాల సురేశ్ మృతిపై ప్రవాసాంధ్రుల సాధికారిత శాఖా మంత్రి కొండ‌ప‌ల్లి శ్రీనివాస్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుడి కుటుంబసభ్యులకు తీవ్ర సంతాపం తెలిపారు. అదే విధంగా సురేశ్ భౌతికకాయాన్ని స్వగ్రామానికి రప్పించేందుకు ప్రభుత్వం అత్యవసర చర్యలను తీసుకోవ‌డంతోపాటు, ​బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఈ సందర్భంగా భరోసాను ఇచ్చారు.

ప్రత్యేక చ‌ర్చలు జరుపుతున్న ఏపీ భవన్: సురేశ్ కుటుంబానికి సాయం చేయాల‌ని సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే సూచించారని మంత్రి గుర్తు చేశారు. భార‌త్‌, ఒమ‌న్ ఎంబ‌సీల‌తో ఏపీ భ‌వ‌న్ ప్రత్యేక చ‌ర్చలను జ‌రుపుతూ మానిట‌రింగ్ చేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. సురేశ్ మృత‌దేహం విశాఖ‌ప‌ట్నం వ‌చ్చే వ‌ర‌కు ప‌ర్యవేక్షణ చేయ‌డంతోపాటు ఆ కుటుంబానికి ఏ సాయం కావాల‌న్నా చేయాల‌ని ఏపీఎన్ఆర్టీ అధికారులకు మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ సూచించారు.

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