చాలా ఫిర్యాదులున్నాయి - ఫారెస్ట్​ అధికారులు పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీగా మారాలి: చంద్రబాబు

కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులో అటవీశాఖ పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర అసంతృప్తి - అటవీశాఖ అధికారులు పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీగా మారాలంటూ సీఎం సూచన - అటవీశాఖ అధికారుల వల్ల ఏర్పడ్డ ఇబ్బందులను ప్రస్తావించిన సీఎం

CM Chandrababu Dissatisfaction with Forest Department
CM Chandrababu Dissatisfaction with Forest Department (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 4:45 PM IST

CM Chandrababu Dissatisfaction with Forest Department : రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను రాబట్టేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కలెక్టర్లకు 3C ఫార్ములాను నిర్దేశించారు. కమిట్మెంట్, కన్విన్స్, కో-ఆపరేట్ అనే మూడు సూత్రాలతో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌లో కలెక్టర్లు పోటీ పడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అమరావతిలో క్రియేటీవ్ సిటీ, హిందూపూర్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ ఏర్పాటుపై సీఎం మాట్లాడారు. అటవీశాఖ అధికారుల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

రెండో రోజు కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులో అటవీ శాఖ పనితీరుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అటవీ శాఖ అధికారులు పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీగా మారాలంటూ సూచించారు. పోలీస్ పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీగా మారారు కానీ ఫారెస్ట్ మారలేకపోతోందంటూ కామెంట్‌ చేశారు. అటవీ శాఖ అధికారుల తీరు వల్ల ఇటీవల కాలంలో ఏర్పడ్డ ఇబ్బందులను సమావేశంలో సీఎం ప్రస్తావించారు. హిందూపూర్ వద్ద ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ ఏర్పాటుకు ఆలోచిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

టవీశాఖపై చాలా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి - అధికారులు పీపుల్స్ ఫ్రెండ్లీగా మారాలి : చంద్రబాబు (ETV)

అటవీ శాఖపై అనేక ఫిర్యాదులు : అభివృద్ధికి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అటవీ శాఖ సహకరించాలి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి అటవీ శాఖ విషయంలో చాలా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. దీనిపై ఇప్పటికే ఉపముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడానని, మళ్లీ మరోసారి మాట్లడతాననన్నారు. గ్రీన్ కవర్ పెంచండి, బయోడైవర్సిటీకి వెళ్లాలి, ప్రజలు ఆహ్లాదంగా పర్యటించేందుకు ఉపయుక్తంగా పరిస్థితులు మారాలని సూచించారు.

ఫారెస్టు అధికారులు జిల్లా కలెక్టర్ కిందే పని చేయాలని గుర్తుంచుకోవాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగానే పర్యావరణహిత ప్రాజెక్టులకు సహకరించాలని సూచించారు. సర్వే చేస్తున్న సమయంలో ప్రైవేటు, అటవీ, ఎండోమెంట్ తదితర క్లాసిఫికేషన్ల ప్రకారం రిజర్వు ల్యాండ్​ను గుర్తించాలన్నారు. కొందరు అటవీ శాఖ అధికారుల ఇంప్రాక్టికల్ థింకింగ్ వల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని తెలిపారు.

ఆ రోజు తొక్కిసలాట అయ్యే పరిస్థితి : గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకపోతే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. శ్రీశైలంలో వస్తున్న భక్తులను అటవీ శాఖ అధికారులు అడ్డుకున్నారు, ఆ తర్వాత రోజు తొక్కిసలాట అయ్యే పరిస్థితి వచ్చిందన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, బద్వేలులోనూ అటవీ శాఖ ఇదే తరహాలో వ్యవహరించిందని మండిపడ్డారు.

"అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అటవీ శాఖ సహకరించాలి. ఈసారి అటవీశాఖ విషయంలో చాలా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. దీనిపై డిప్యూటీ సీఎంతో మాట్లాడాను, మళ్లీ మరోసారి మాట్లాడతాను. గ్రీన్ కవర్ పెంచండి, బయోడైవర్సిటీకి వెళ్లాలి. ప్రజలు ఆహ్లాదంగా పర్యటించేందుకు ఉపయుక్తంగా పరిస్థితులు మారాలి.ప్రైవేటు, అటవీ, ఎండోమెంట్ క్లాసిఫికేషన్ల ప్రకారం రిజర్వు ల్యాండ్‌ను గుర్తించాలి. కొందరు అటవీ అధికారుల ఇంప్రాక్టికల్ థింకింగ్ వల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకపోతే ఎలా?". - చంద్రబాబు, సీఎం

ఈసారి వేసవి ప్రభావం ఎక్కువ : మరోవైపు వైద్యారోగ్యం, సంజీవని ప్రాజెక్టు, ఆర్టీఐహెచ్ ఇంటిగ్రేషన్, హీట్ వేవ్స్​పై కలెక్టర్ల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచనలు చేశారు. తక్కువ వ్యయంతో పోర్టబుల్​గా ఉండేలా మెడ్ టెక్ టూల్స్ తయారు చేయాలని సూచించారు. ఆర్టీఐహెచ్ ద్వారా మరిన్ని ఆవిష్కరణల్ని చేసి ప్రజారోగ్యం కోసం వినియోగిద్దామన్నారు. ఈసారి వేసవి ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుందని అంచనాలు ఉన్నాయన్న సీఎం, వడగాలుల వల్ల విషయంలో ముందుగానే ప్రచారం చేపట్టాలన్నారు.

ఉపాధి హామీ కూలీలకు జాగ్రత్తలు : ఎండలో పని చేసే ఉపాధి హామీ కూలీలకు సంబంధించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వడగాలుల వల్ల ఒక్క మరణం కూడా జరగడానికి వీల్లేదని తెలిపారు. పశువులకు నీటి తొట్టెలను పెద్ద ఎత్తున నిర్మించాం, ఆ తొట్టెల్లో నీళ్లు నింపేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధుల నుంచి పశు బీమా పథకాన్ని కూడా సమర్ధంగా అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టే వారెవరో గుర్తించి వారిని కలెక్టర్లు, మంత్రులు సంప్రదించే పరిస్థితి రావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హితవు పలికారు. అదే విధంగా హైదరాబాద్​ను ప్రమోట్ చేయడం వల్లే ISB వచ్చిందని గుర్తు చేశారు. జిల్లాల్లో వచ్చిన పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాలు, తలసరి ఆదాయం ఎంతమేర పెంచాం అన్నదానిపై జిల్లా కలెక్టర్లు దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. తదుపరి సమావేశం నుంచి ఏ జిల్లా కలెక్టర్ ఎంతమేర పరిశ్రమల్ని ప్రోత్సహించారన్న దానిపై సమీక్షిస్తామని సీఎం వెల్లడించారు.

