భూవివాదాలు లేని రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు
అధికారంలోకి వచ్చాక ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు రద్దు చేశాం - 2027 మార్చి నాటికి 9833 గ్రామాల్లో 72.70 లక్షల పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ - మీ భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 4:26 PM IST
CM Chandrababu Distributed Pattadar Passbooks to Farmers : రౌడీలు, సంఘ విద్రోహ శక్తులను ఎవరూ ప్రోత్సహించవద్దని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. గత పాలకులు చేసిన పాపాలు ప్రజల పాలిట శాపాలుగా మారాయన్నారు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లెలో పర్యటించిన సీఎం రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం రాగానే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టును రద్దు చేసినట్టు తెలిపారు.
"ప్రజల ఆస్తిపై ప్రజలకే అధికారం ఉండాలి. ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం చూపే బాధ్యత నాది. తిరుపతి జిల్లా శెట్టిపల్లిలో, గుంటూరు జిల్లా వట్టిచెరుకూరులో 70 ఏళ్ల నాటి సమస్యలు పరిష్కరించాం. భూముల వివరాలన్నీ మీ సమక్షంలోనే పొందుపరుస్తున్నాం. దళారీ వ్యవస్థకు చోటు లేకుండా గ్రామసభల్లోనే పుస్తకాలిస్తున్నాం. ఒక్క రూపాయి కూడా అవినీతి లేకుండా చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం. 6,887 గ్రామాల్లో సర్వే చేశాం, 29,04,000 పాస్ పుస్తకాలిచ్చాం. క్యూఆర్ కోడ్లో రికార్డులన్నీ స్పష్టంగా ఉంటాయి. డోన్లో ఎన్నో ఏళ్లుగా వక్ఫ్భూములు సాగు చేసుకుంటున్న 784 మంది రైతుల సమస్య పరిష్కరించాం.
రౌడీలు, సంఘ విద్రోహ శక్తులను ఎవరూ ప్రోత్సహించవద్దు. కుల, మతాలను విభజించడానికి వీల్లేదు. రావణ్ అనే వ్యక్తి పురాణాలను దూషించాడు. రాముడు, సీతపై నీచంగా మాట్లాడాడు. తీవ్రవాదాన్ని, పాకిస్థాన్ను సమర్థించాడు. ఇలాంటి వాళ్లకు గొడ్డలిపార్టీ ఆర్థికసాయం చేసింది. రాష్ట్రంలో వింత ప్రవర్తన కలిగిన కొందరు వ్యక్తులున్నారు. ఆస్తి కోసం తల్లిని హింసిస్తున్నారు. ఓట్ల కోసం చనిపోయిన తండ్రికి పూజలు చేస్తున్నారు. తల్లిని గౌరవించలేని వ్యక్తి మనకు అవసరమా? తల్లులంటే గౌరవం ఉండాలనే, తల్లికి వందనం తీసుకొచ్చా.
గొడ్డలి పార్టీ విసుగు, విరామం లేకుండా కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేస్తోంది. కులం, మతం, ప్రాంతాల వారీగా ముక్కలు చేసే కుట్రకు పాల్పడుతోంది. రాయలసీమలో ముఠాలు లేకుండా చేసింది టీడీపీనే. ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు తావులేదు. ప్రజల ఆస్తులు, ప్రాణాలకు రక్షణగా ఉండాలి. ఆడబిడ్డలు స్వేచ్ఛగా తిరగాలి. మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, మనోభావాలు దెబ్బతీయడం మంచిదికాదు. ఆడబిడ్డల జోలికి వస్తే అదే చివరిరోజు అని మళ్లీ హెచ్చరిస్తున్నా" అని చంద్రబాబు అన్నారు.
రావణ్ను గొడ్డలి పార్టీ వెనకేసుకొస్తోంది : దేవుళ్లను అవమానించిన యూట్యూబర్ రావణ్ను గొడ్డలి పార్టీ వెనకేసుకొస్తోందని చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. అలాంటి వ్యక్తులు హేరామ్ అనడం ఆశ్చర్యంగా ఉందన్న చంద్రబాబు ఇలాంటి వింతలు జరుగుతాయని పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి కాలక్షజ్ఞానంలో ఎప్పుడో రాశారని జగన్పై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.
"అధికారంలోకి వచ్చాక ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టు రద్దు చేశాం. భూవివాదాల పరిష్కారానికి దృఢ సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నాం. భద్రతా ఫీచర్లు పెట్టి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తున్నాం. 2027 మార్చి నాటికి 9833 గ్రామాల్లో 72.70 లక్షల పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ. భూవివాదాలు లేని రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. రాయలసీమ హార్టీ కల్చర్ హబ్గా మారుతుంది. ఎల్నినో కారణంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ సీజన్లో 22 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జలధార కార్యక్రమం ప్రారంభించాం." - సీఎం చంద్రబాబు
ఇంటగెలిచి రచ్చగెలవాలి : మరోవైపు ఇంటగెలిచి రచ్చగెలవాలని మంత్రి బీసీ జనార్ధన్రెడ్డికికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హితబోధ చేశారు. రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలను సీఎం పంపిణీ చేసిన అనంతరం నియోజకవర్గంలో శాఖల వారీగా అధికారులకు ప్రోగ్రెస్ కార్డులు ఇచ్చారు. బాగా పనిచేసిన వారిని అభినందించారు. తక్కువ పనితీరు చూపినవారిని మెరుగుపరుచుకోవాలని హితవు పలికారు. లేదంటే తానే నేర్పుతానని చురకలు వేశారు. అధికారులతో పనులు చేయించాలని, మెతకగా ఉంటే సరిపోదని ఈ సందర్భంగా జనార్దన్రెడ్డికి సీఎం సూచించారు.
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