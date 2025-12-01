ETV Bharat / state

సూపర్ 6 హామీలు అసాధ్యమన్నారు - కానీ సూపర్ సక్సెస్ చేశాం: సీఎం చంద్రబాబు

ఏలూరు జిల్లా నల్లమాడు ప్రజావేదికలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - గ్రామసభలు అంటే మొక్కుబడిగా నిర్వహించడం కాదు ఒక మార్పు రావాలని వెల్లడి

CM Speech at Prajavedika Meeting in Nallamadu: గ్రామసభలు అంటే మొక్కుబడిగా నిర్వహించడం కాదు ఒక మార్పు రావాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అభివృద్ధి పనుల వివరాలన్నీ సచివాలయంలో అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు. ఏలూరు జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు గోపీనాథపట్నంలో నిర్వహించిన ఎన్టీఆర్‌ భరోసా సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీలో పాల్గొన్నారు. గుడ్ల నాగలక్ష్మి అనే మహిళకు పింఛను నగదును అందజేశారు. అనంతరం నల్లమాడులో నిర్వహించిన ప్రజావేదిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని పునఃనిర్మాణం చేసే పనిలో ఉన్నామని అన్నారు. సుపరిపాలనకు నాంది పలుకుతామని ముందే హామీ ఇచ్చామని, ఆ ఇచ్చిన హామీలు నమ్మి ప్రజలు 94 శాతం స్ట్రైక్‌ రేట్‌తో గెలిపించారని తెలిపారు. ఏడాదికి 3 సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వమిది అని కొనియాడారు. మహిళలు ఉచితంగా బస్సుల్లో ప్రయాణించే సౌకర్యం కల్పించామని అలానే ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా 'తల్లికి వందనం' అమలు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

సూపర్ సిక్స్ హామీలు ఇస్తే అవి అసాధ్యమన్నారని కానీ ఇవాళ సూపర్ సిక్స్​ని సూపర్ సక్సెస్ చేశామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 18 నెలల్లో పింఛన్ల కోసమే రూ.50 వేల కోట్లు ఖర్చు చేశామని దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ స్థాయిలో పింఛన్ల ఖర్చు లేదని తెలిపారు. 5 ఏళ్లలో లక్షా 65 వేల కోట్లు పింఛన్లకు ఖర్చు చేస్తున్నామని, ఆ పింఛన్లలో 59 శాతం మహిళలకే అందిస్తున్నామని వివరించారు. ఒకప్పుడు ఒక నెల తీసుకోకపోతే వాటిని ఇచ్చేవారు కాదు కానీ ఇప్పుడు 2, 3 నెలల పింఛను ఒకేసారి తీసుకునే వెసులుబాటు కల్పించామని అన్నారు. అలానే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా హామీలు అమలు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

ప్రపంచంలోనే ఒక సుందర రాజధాని: అమరావతి పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి 2028 నాటికి మొదటి దశ పనులు పూర్తవుతాయని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే ఒక సుందర రాజధాని తయారవుతుందని వెల్లడించారు. రోడ్ల విషయంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఒకసారి మరమ్మతులు చేసినా వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్నాయని జనవరి లోపు రోడ్లపై ఉన్న గుంతలు పూడుస్తామని హామీ ఇస్తున్నానని అన్నారు. రైతులు బాగుండాలి, వారి జీవితాల్లో వెలుగు రావాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. రైతుల ఆదాయం పెంచేందుకు పంచసూత్రాలు అమలు చేస్తున్నామని సమీకృత వ్యవసాయ విధానంతో ఆరోగ్యం, ఆదాయం మెరుగవుతాయని వెల్లడించారు.

కొల్లేరు సరస్సు సమస్యకు పరిష్కారం: డ్రోన్ల ద్వారా పంటలకు మందుల పిచికారి చేయవచ్చని, అలానే పంటలకు ఆశించిన తెగుళ్లను గుర్తించవచ్చని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మహిళలను ప్రోత్సహిస్తామని, రాయితీలు ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలన మాట ఇచ్చామని అలానే దాన్ని చేసి చూపుతున్నామని అన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో జాబ్‌మేళాలు పెడుతున్నామని వివరించారు. జిల్లాలో పరిశ్రమలు రావాలి కుటుంబానికో పారిశ్రామికవేత్త రావాలని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. కొల్లేరు సరస్సు సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతామని అలానే 2027కి పోలవరం పూర్తిచేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

