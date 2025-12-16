మిమ్మల్ని చూస్తుంటే శాంతిభద్రతలపై భరోసా వచ్చింది: సీఎం చంద్రబాబు
మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ పరేడ్ మైదానంలో కానిస్టేబుళ్లకు నియామకపత్రాలు అందజేసిన సీఎం చంద్రబాబు - యువతకు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకున్నామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 10:09 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 10:44 PM IST
CM Cistributed Appointment Letters to Constable Candidates: కొత్తగా ఎంపికైన కానిస్టేబుళ్లను చూస్తుంటే శాంతిభద్రతలపై భరోసా వచ్చిందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. శాంతిభద్రతలపై ఎప్పుడూ రాజీపడనని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ ముసుగులో నేరాలు చేసే రాజకీయ రౌడీలు తయారయ్యారని చెప్పారు. పోలీసులు ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా, జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. మంగళగిరి ఏపీఎస్పీ పరేడ్ మైదానంలో కానిస్టేబుళ్లకు నియామకపత్రాలను సీఎం చంద్రబాబు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మొత్తం 5,757 మంది అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి కానిస్టేబుళ్లకు 9 నెలల శిక్షణ ప్రారంభం కానుంది. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, హోంమంత్రి అనిత పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ నేరాలు జరగకుండా రాష్ట్ర సుభీక్షం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని అన్నారు. యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చామని, దాన్ని నిలబెట్టుకున్నామని స్పష్టం చేశారు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం 4 ఏళ్లుగా నిరీక్షించారని సంబంధిత నోటిఫికేషన్పై వేసిన కేసులను పరిష్కరించామని అన్నాకు. కేసులు అధిగమించి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఘనత కూటమి ప్రభుత్వానిదని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని అదే వేరేవాళ్లు వస్తే ఉద్యోగాలు పోతాయని అన్నారు. మా హయాంలో 23 వేలకుపైగా పోలీసు ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశాననని మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 16 వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని సీఎం వెల్లడించారు.
శాంతి భద్రతలపై రాజీ పడను: గత ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిందని కాని మేము కానిస్టేబుల్ నియామకాలు పారదర్శకంగా నిర్వహించామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. శాంతి భద్రతలపై ఎప్పుడూ రాజీ పడననని వెల్లడించారు. ఒకప్పుడు రాయలసీమలో ముఠాలు ఉండేవని ముఠా రాజకీయాలతో చంపుకొనేవారని చెప్పారు. తీవ్రవాదాన్ని తాను ఎప్పుడూ ఉపేక్షించలేదని ఇంక ఆ తీవ్రవాదాన్ని అణచివేసినందుకు నాపై క్లైమోర్ మైన్స్తో దాడులు చేశారని తెలిపారు. 2019 ఎన్నికల ముందు అభ్యర్థుల ఎంపికలో బిజీగా ఉన్నానని ఈ క్రమంలో ఓ రోజు నిద్రలేవగానే వివేకానందరెడ్డి గుండెపోటుతో చనిపోయారని తెలిసిందని నేనూ అలాగే అనుకున్నానని అన్నారు.
కాని మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఆయన్ను చంపేశారని చెప్పారని తెలిపారు. ఆయన గదిలో రక్తపు మరకలు కడిగేశారని ఈ విషయం సీఐకి తెలిసినా చెప్పలేదని అన్నారు. వివేకానందరెడ్డి ఇంట్లో ఏం జరిగిందో ఉన్నతాధికారులకు సీఐ చెప్పలేదని తెలిపారు. ఆ మరుసటి రోజు నారాసుర రక్తచరిత్ర అని నా చేతిలో కత్తి పెట్టారని అప్పుడు జనం అంతా నమ్మి 2019లో వైఎస్సార్సీపీకి ఓట్లు వేశారని వివరించారు. ఆ రోజు అప్రమత్తంగా ఉండి ఉంటే ఓడిపోయేవాడిని కాదని సీఎం అన్నారు.
కానిస్టేబుల్ బాబురావు తమ గ్రామానికి రోడ్డు లేదని సభలో నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారని తిమ్మలబండ- వెలుగురాతిబండ మధ్య రహదారి వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారని సీఎం అన్నారు. ఆయన కోరికను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్కు చెప్పాననని రోడ్డు వేసేందుకు పవన్ రూ.3.90 కోట్లు మంజూరు చేశారని తెలిపారు.
ఖాకీ దుస్తుల గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలి: కానిస్టేబుళ్ల నియామకం కూటమి ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు నిదర్శనమని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని న్యాయపరమైన చిక్కుల్ని పరిష్కరించి కానిస్టేబుళ్ల నియామకం పూర్తి చేసిందని తెలిపారు. ఖాకీ దుస్తుల గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలని కానిస్టేబుళ్లకు హితవు పలికారు. మాజీ సీఎం పోలీసు అధికారుల్ని బెదిరిస్తున్నారని, అలాంటి బెదిరింపులను కూటమి ప్రభుత్వం సహించదని వెల్లడించారు. తమ ప్రభుత్వం మహిళల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.
వారి కల సాకారమైంది: కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థుల 4 ఏళ్ల కల ఇవాళ సాకారమైందని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. ఈ నియామకాలపై కోర్టులో కేసులు వేశారని, వాటిని పరిష్కరించుకొని ఇవాళ నియామక పత్రాలు అందజేసినట్లు తెలిపారు. పోలీసు శాఖలో టెక్నాలజీని సీఎం చంద్రబాబే తీసుకొచ్చారని ప్రజా భద్రతే ప్రగతికి పునాది అని, రాష్ట్రాభివృద్ధి శాంతిభద్రతలపైనే ఆధారపడి ఉందని సీఎం విశ్వసించారని మంత్రి అనిత తెలిపారు.
