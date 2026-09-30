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పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు తొలి మెట్టు : సీఎం చంద్రబాబు

పేదలందరూ ఆనందంగా ఉంటే అదే నిజమైన అభివృద్ధి అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అలాంటి అభివృద్ధి సాధించడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఉద్ఘాటించారు. ప్రతి పేదవారికీ గృహకల్పనతో శాశ్వత భద్రత కల్పించడాన్ని బాధ్యతగా తీసుకున్నామన్నారు.

Pedalaku Pattabhishekam in Vijayawada
ఇళ్ల పట్టాలపై చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 5:54 PM IST

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Pedalaku Pattabhishekam in Vijayawada : సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సంపద సృష్టి, నిరంతరం జరగాలని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడులు తెచ్చి యువతకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తున్నామని పంటలకు నీళ్లు ఇస్తున్నామని తెలిపారు. రాయలసీమ హార్టీకల్చర్ హబ్‌కు రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. విజయవాడలోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన 'పేదలకు పట్టాభిషేకం' కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని మాట్లాడారు.

పేదలందరూ ఆనందంగా ఉంటే అదే నిజమైన అభివృద్ధి (ETV Bharat)

అంతకుముందు చంద్రబాబు వేదికపై ఏర్పాటు చేసిన స్టేజ్‌పై నడిచి ప్రజలకు అభివాదం చేశారు. స్టేజ్‌పై సీఎం వెంట మంత్రులు సత్యకుమార్, మనోహర్‌ ఉన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని అమలు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. డబుల్‌ ఇంజిన్ సర్కార్‌తో జెట్ స్పీడ్‌తో దూసుకెళ్తున్నామని చెప్పారు. ఇవాళ 26,401 మందికి పట్టాలు ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇటీవల విశాఖలో, మంగళగిరిలో ఇళ్లపట్టాలు ఇచ్చామని అన్నారు. మొత్తం 60 వేల మందికి పట్టాలు ఇచ్చామని, దీని విలువ సుమారు రూ.52 వేల కోట్లని వెల్లడించారు. తద్వారా ఒక్కొక్కరికీ సగటున రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి లబ్ధి చేకూర్చామని వివరించారు.

"ఇంటిపట్టా అనేది పేద ప్రజల దశాబ్దాల కల. ఇంటిపట్టాల కోసం కొందరు 40, 50 ఏళ్లపాటు ఎదురుచూశారు. గతంలో ఎందరో ప్రయత్నాలు చేసినా పట్టాలు మాత్రం ఇవ్వలేదు.707 ఎకరాల్లో ఉన్న స్థలాలకు ఇంటి పట్టాలిస్తున్నాం. వారసత్వంగా వస్తున్న మీ ఇంటిని అమ్ముకోవద్దు. సొంతింట్లో, భద్రంగా ఉండాలనేది ప్రతి పేదవాడి చిరకాల కోరిక. ఇంటిపట్టాల విషయంలో 120 ఏళ్ల సమస్యకు పరిష్కారం చూపాం. ఇవాళ పేదల ఆత్మగౌరవానికి పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది. పేదవాళ్లు ఆనందంగా ఉండటమే నిజమైన అభివృద్ధి.అభ్యంతరం లేని ప్రతిచోటా పేదలకు ఇళ్లపట్టాలు ఇస్తున్నాం. పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు తొలి మెట్టు. పేదలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మూడు పార్టీలు కలిశాం. గత ప్రభుత్వ పాలనలో ధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని గాడిలో పెడుతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం చేసే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వానిది. " - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'కొందరు నేతలు మీ భవిష్యత్​తో ఆటలు ఆడుకున్నారు. గత సర్కార్ భూ సర్వే పేరుతో ప్రతి ఊరిలో వివాదాలు సృష్టించింది. మీ ఆస్తులపై, మీ పాస్‌బుక్‌లపై వారి బొమ్మలు వేసుకున్నారు. మేం మాత్రం ప్రభుత్వ రాజముద్రతో పట్టాలు ఇస్తున్నాం. గొడ్డలి పార్టీ ఇంటిపట్టాలు ఇవ్వవద్దని అంటోంది. నేను ఏ పార్టీకీ భయపడను. ఇంటిపట్టాలు ఇస్తూనే ఉంటాం. వైఎస్సార్సీపీ పాలనకు, కూటమి ప్రభుత్వ పాలనకు తేడా గమనించాలని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

పట్టిసీమ కట్టకుండా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అడ్డుపడ్డారని చంద్రబాబు విమర్శించారు. ఎవరు అడ్డుపడినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా పట్టిసీమ పూర్తి చేశామన్నారు. పట్టిసీమతో 50 టీఎంసీల నీరు కృష్ణా డెల్టా, విజయవాడకు ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు కూడా 75 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి పోతున్నాయని తెలిపారు. వచ్చే మార్చి నాటికి పోలవరం పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. పోలవరం కుడికాలువ ద్వారా త్వరలోనే నీళ్లు ఇస్తామని అన్నారు. మనం బాగుండాలి, పొరుగువాళ్లు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటామని చెప్పారు. గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం జరిగితే దక్షిణాదిలో నీటికి కొరతే ఉండదని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

'వైకుంఠపురం, చోడవరం బ్యారేజ్‌లు వస్తాయి. ఈ బ్యారేజ్‌లు పూర్తయితే విజయవాడకు తాగునీటి ఇబ్బందే ఉండదు. రైల్వే బ్రిడ్జి, ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ మధ్య మరో వంతెన వస్తుంది. ఒక్క కియా ప్రాజెక్టు అనంతపురం జిల్లాలో అనేక మార్పులు తెచ్చింది. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు మార్కాపురం జిల్లాలో మార్పులు తెస్తోంది. అల్లూరి ఎయిర్‌పోర్ట్ విజయనగరం జిల్లా అభివృద్ధికి తోడ్పడుతోంది. అనేక కష్టాలు అధిగమించి వికాసం వైపు అడుగులు వేస్తున్నాం. వచ్చే పాతికేళ్లలో మనం వేసే ప్రతి అడుగూ చాలా కీలకం. స్వర్ణాంధ్ర సాధనలో మాకు ప్రజల మద్దతు కావాలి. ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు తెచ్చేందుకు కష్టపడతాం. మా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు చూడాలని, అండగా నిలవాలని' చంద్రబాబు కోరారు.

"ప్రతి లబ్ధిదారుడికీ ఒకటో తేదీనే పింఛన్ ఇస్తున్నాం. స్త్రీశక్తి కింద మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించాం. మా మహిళల కోసం భవిష్యత్​లో ఏసీ బస్సులే కొంటాం. గత సర్కార్ కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచి, పేదలపై భారం వేసింది. మేం వచ్చాక మూడేళ్లుగా కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచలేదు. అన్న క్యాంటీన్ ద్వారా రూ.5కే పేదవాడికి భోజనం పెడుతున్నాం. పేదవాడు ఆకలితో ఉండకూడదనేదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ప్రజల ఖర్చులు తగ్గాలి, ఆదాయం పెరగాలి. పీ-4 విధానం తెచ్చాం, పేదలను దత్తత తీసుకునేలా చేశాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

అమరావతికి ఘనమైన చరిత్ర ఉందని చంద్రబాబు వివరించారు. ఇందుకోసం రైతులు భూములు త్యాగం చేశారని గుర్తుచేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నో రకాలుగా అమరావతిని అడ్డుకుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'అమరావతి అన్నారు, విశాఖ అన్నారు, ఇప్పుడు మావిగన్ అంటున్నారని' మండిపడ్డారు. ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసిన రాజధాని అభివృద్ధిని అడ్డుకోలేరని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని, ఎమ్మెల్యేలు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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